"안 왔으면 어쩔 뻔했어!" 시코쿠에서 만난 감동의 순간

AD

"일몰이 좋은 장소가 있는데 가볼까?"

"우와~~! 멋지다!"

"안 왔으면 어쩔 뻔했어!"

큰사진보기 ▲야시마전망대 일몰야시마 전망대에서 바라본 일몰과 다카마쓰 시내 전경 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲야시마전망대유리로 된 둥근 모양의 건물 야시마루는 17:00에 문을 닫는다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원의 소나무리쓰린 공원과 고라쿠엔 공원에는 소나무가 건강하고 푸르게 자라고 있었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원에서 일하는 사람들코라쿠엔 아침 산책에서 만난 공원에서 일하는 사람들 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲지중미술관오른쪽 위 사진이 지중 미술관 모형. 미술관은 땅속에 있고 건축물을 감상하는 재미가 크다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"새로운 풍경을 갖게 되니 새로운 것을 느끼고 새로운 생각들이 쌓인다." -

김신지, <평일도 인생이니까> 중에서

별다른 기대는 하지 않았다. 문득, 이유도 맥락도 없이 떠오르고 먹고 싶어지는 음식을 맛보는 것만으로 충분하다고 여겼다. 추위에 움츠린 몸이 노곤노곤해지는, 머리는 맑고 개운해 바람과 공기, 하늘을 명징하게 감각할 수 있는 노천 온천을 즐길 수 있다면 충분하다고 생각했다.일본 시코쿠에 위치한 소도시를 여행지로 선택한 이유는 우리의 겨울보다 다소 따뜻하다는 것이었다. 몇 년 전 '야마구치' 여행에서 만났던 일본의 시골 마을과 소박하고 조용한 시골 온천에 대한 좋은 기억도 한몫했다. 번잡한 도시를 피해 지역의 명소, 상점가, 미술관을 둘러보며 한적하고 여유로운 시간을 보낼 수 있다면, '득템이지' 생각했다.지난 3일에서 6일에 걸쳐 가족과 함께 일본 시코쿠의 소도시 '다카마쓰', '오카야마', '나오시마'를 다녀온 후 며칠이 지났다. 여운이 남는 장면, 사람, 상념들이 있다.다카마쓰의 리쓰린 공원을 산책한 후 바로 숙소로 가기엔 아까운 시간이었다.여행 준비를 하는 동안 한 번도 말하지 않았던 일정이었다. 남편의 제안에 두말할 것도 없이 그러자고 했다. 오후 4시 30분경, 우리는 일몰을 보기 위해 '야시마 전망대'로 향했다. 전망대는 '야시마지' 절 안으로 들어가 바다 쪽으로 난 길을 따라 5분 정도 걸으면 나온다.하늘을 뒤덮은 구름 사이로 붉은빛이 바다와 도시를 비추며 떨어지고 있었다. 눈 앞에 펼쳐지는 신비로운 광경에 우리는 흥분을 감출 수 없었다. 붉게 물든 하늘과 다카마쓰 시내, '새토내해'가 눈앞에 광활하게 펼쳐지는 모습이 이곳만의 특별한 일몰 풍경을 연출하고 있었다. 아름다웠다. 2026년을 맞이하는 연초에 가족과 함께 이토록 아름답고 신비로운 일몰을 바라보며 웃을 수 있음이 소중하고 감사했다.일몰 앞에 서면 겸허해진다. 찰나라서 그럴까. 시시각각 변하는 색과 모양 때문일까. 운이 좋아야, 그러니까 날씨가 허락해야 가능한 일이라서 그럴까. 해가 뜨고 지는 장면은 말을 잊게 한다. 그저 살아있음에 감사하게 된다. '생을 주셔서 감사합니다' 되뇌게 되고, '잘 살겠습니다' 다짐하게 된다.전망대에는 일몰을 정면으로 조망할 수 있는 카페가 있다. 바다와 하늘을 향해 통창을 내고 좌석을 평행으로 배치하여 따뜻한 차를 마시며 느긋하게 일몰을 감상할 수 있도록 되어 있다. 카페 안에는 일찌감치 자리 잡고 앉아 일몰의 처음과 끝을 여유롭게 즐기는 사람들로 가득했다. 오로지 일몰이 목적인 사람들도 있는 법이다.아무리 세월이 흘러도 무색해지지 않는, 잊을 수 없는 풍경 몇은 누구에게나 있다. 문득 꺼내어 바라보면 그저 따뜻해지는 그런 장면. 함께 했던 사람들이 있어서 그저 감사해지는 어떤 순간. 그것만으로 잘 살았다고 느껴지는 장면 말이다.카페 바로 옆에는 건물 전체가 유리로 된 둥근 모양의 '야시마루'가 있다. 겨울에는 찬바람을 피해 일몰을 감상하기 좋은 장소다. 우리도 야시마루 안으로 들어가 시시각각 변하는 일몰을 오랫동안 바라보았다. 아마도 이토록 멋진 일몰은 근래에 처음인 것 같다. 다카마쓰에 가면 일몰 시간을 잘 맞춰 이 아름다운 풍광을 누리시길 추천한다.다카마쓰에서 '리쓰린 공원'을 걸었다. 그리고 오카야마로 와서 일본 3대 정원 중 하나인 '코라쿠엔' 공원을(일본 에도시대(1700년대) 영주의 정원 형식을 볼 수 있는 곳이다.) 산책했다. 공원, 정원, 나무와 꽃을 애정하는 나는 여행지에서도 이 장소들을 걷고 느끼는 일을 빼먹지 않는다.'리쓰린' 공원과 '코라쿠엔'을 둘러보며 가장 놀라웠던 점은 소나무가 정말 잘 가꾸어져 있다는 것이다. 솔잎이 무성하고 푸릇하며 줄기도 힘차고 건강해 보였다. 그들이 소나무에 얼마나 정성을 들이는지 가늠할 수 있었다.요즘 우리나라는 재선충으로 누렇게 죽어가는 소나무가 큰 걱정거리다. 기후 변화로 인해 자생하는 수목의 종류가 달라지니 어쩔 수 없다는 반응도 있지만, 이웃 나라 일본에서 소나무가 이토록 건강하게 자라는 모습을 보니 '우리가 나무를 돌보는 방식에 부족한 점이 있지 않을까' 의문을 갖게 된다. 병든 나무를 찾아볼 수 없었다.정원의 모습에도 그 나라의 문화, 정신세계를 엿볼 수 있다. 우리나라의 정원이 자연과의 조화를 중시하여 자연스러운 멋이 돋보인다면, 일본의 정원은 사람의 손이 얼마나 정교하게 관리하고 다듬을 수 있는지 그 정수를 보여주는 듯하다. 사람 손이 닿아 섬세하게 기교를 부린 일본 정원은 깔끔하며 잔뜩 멋을 낸 모습이다.'분재'의 나라 일본답게 공원의 소나무 한 그루 한 그루마다 가지가 정원 관리자의 의도에 따라 뻗어 자라도록 키우고 있었다. 덕분에 우리나라에서 보기 드문 다양한 형태의 소나무를 즐길 수 있었다.아침 8시 오픈 시간에 맞춰 방문한 '코라쿠엔'에서는 이른 아침임에도 일하는 사람들을 볼 수 있었다. 연세 지긋한 어르신들이 허벅지까지 오는 장화를 신고 시냇물에 고인 낙엽을 청소하고 있었다. 두루미를 보호하고 있는 새우리 안에서도 사육사는 아침 청소에 여념이 없었다. 시냇물 옆을 걷는 우리에게 눈길 한번 주지 않고 갈퀴로 긁어내는 동작을 반복했다. 주변을 서성거리며 사진을 찍고 사부작대는 우리를 아랑곳하지 않고 우리 안의 내를 청소하는 일에 열중했다.마지막 날 다카마스 성 공원에서도 아침부터 나무에 물을 주고 낙엽을 정리하는 어르신들을 보았다. 가끔 일본 사람들의 이런 모습을 볼 때면, '주어진 일을 대하는 태도'에 대해 생각하게 된다. '나에게 주어진 일은 그 자체로 성실하게 대할 가치가 있는 것'이 아닐까 하는. 사람과 일의 관계, 일에의 몰입이 어쩌면 구원이 아닐까 하는.건축에 대해 문외한이지만 일본의 대표 건축가인 '안도 다다오'의 이름은 알고 있다. 우리의 제주에도 그가 설계한 본태 박물관, 섭지코지의 글라스하우스가 있으니까.여행자들이 나오시마를 찾는 이유는 노란 호박, 빨간 호박을 비롯한 미술관, 건축물을 관람하기 위해서다. 나오시마는 주요 산업이었던 구리 산업이 사양길에 접어들면서 사람들이 섬을 떠나고 빈집이 느는 등 문제가 발생했다. 이에 섬 재생 프로젝트를 기획, 안도 다다오와 같은 건축가, 예술인이 참여하여 현재의 '예술의 섬'으로 재탄생하였다.본래는 야외 미술관도 천천히 둘러볼 계획이었지만 바람이 심하게 불고 날씨가 추워서 안도 다다오씨가 설계한 '지중 미술관'에서 주로 시간을 보냈다. 지중 미술관은 말 그대로 땅속에 건축물이 숨겨져 있다. 미술관의 공간은 모두 지하에 있으며 노출 콘크리트, 미로를 연상시키는 통로, 자연광, 빛으로 구성되어 있다. 빛이 건축에 어떻게 들어오는가 관찰하는 재미가 크다. 미술관 안에서는 사진 촬영이 금지되어 있어 허용된 공간에서만 사진을 찍었다.전시된 작품은 많지 않다. 건축물 자체가 더욱 예술 작품 같은 곳이라고 할까. 개인적으로 모네가 말년에 백내장으로 고생하던 무렵에 그린 '수련' 시리즈를 직접 감상할 수 있어서 좋았다. 우리가 방문한 날은 설날 연휴에 일요일이 겹쳐 미술관은 사람들로 북적였다. 모네, 월터 드 마리아 등 미술품을 관람하기 위해 오랫동안 줄을 서야 했다.미술관 안 카페에서 샐러드와 빵, 커피를 마시며 창밖에 펼쳐지는 새토내해를 바라보는 여유를 갖고 싶었는데 이마저도 허락되지 않았다. 그래서 말인데 제대로 건축물과 미술품, 주변 경관을 오롯이 즐기고 싶다면 휴일이나 주말을 피해 방문할 것을 추천한다.게다가 나오시마는 '예술의 섬'이라는 별칭에서 알 수 있듯이 곳곳이 예술품이다. 날이 좋은 계절에 걸으며, 또는 자전거를 타며 섬 이곳저곳에 흩어져 있는 미술관, 작품들, 전통 가옥들, 자연 경관을 감상한다면 더없이 좋은 여행지가 될 것 같다.그저 가족과 함께 새해를 맞이하며 맛있는 음식을 사이에 두고 소박한 대화를 나누는 시간이길 바라며 시작한 여행이었다. 여행은 예기치 않은, 기대하지 않은 '득템'을 안겨 준다. '새로운 풍경'을 보니 '새로운 것'을 느끼고 '새로운 생각들이 쌓이니', 떠나기 전과 나는 그만큼 달라졌고 세계 한 조각 더 풍부하게 갖게 되었다. 여행을 멈출 수 없는 이유다.