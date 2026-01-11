태안군 초입 의문의 철제 구조물... 대체 왜 있는 걸까?

큰사진보기 ▲이 철제구조물은 서산시에 속해 있으나 태안군으로 진입하는 초입에 서 있어 서산시와 태안군 모두의 흉물로 원성을 사고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남의 대표 관광지인 태안군으로 들어오는 도로 초입에 서 있는 철제 구조물이 운전자들의 눈살을 찌푸리게 만들고 있다.취재 결과 이 구조물은 10년도 넘게 이 자리를 지키고 있으나 누가, 언제 세웠는지 정확한 기록도 없고, 관리주체도 불분명한 상태다.태안군은 '2026태안국제원예치유박람회'를 앞둔 상황으로 많은 군민이 "도대체 왜 저 흉물을 방치하고 있는지 모르겠다"며 불만을 터트리고 있다.충남도의회 건설소방위원회 윤희신 도의원은 "최근에도 그렇고 예전부터 태안군민들께서 서산을 나가면서 가장 많이 느끼시고, 불편해하셨던 부분을 저한테 민원을 많이 제기했다"고 밝혔다.이어 "민원을 접수한 후 충남경찰청과 논의해 철거에 대한 이야기가 오고 갔으나 1년이 지난 지금도 답변이 없다"고 아쉬워했다.윤 도의원은 "매년 1700만에서 1800만 명의 국민이 태안을 찾고 있는데 그 주 진입로인 이곳에 이렇게 흉물스러운 아치가 있다는 것을 묵과할 수 없다"며 "흉물스러운 구조물이 꼭 철거가 되도록 어떤 방법을 써서라도 꼭 철거시키도록 하겠다"고 악속했다.촬영 이후 흉물스러운 철제 구조물 철거를 위해 여러 기관과 논의에 나선 윤희신 충남도의원은 본 기자에게 "최근 예산국토관리사무소 관계자와 전화 통화를 했다. 이 관계자는 도로교통공단, 경찰청, 대전교통방송 등 3개 기관 확인 후 이의가 없으면 자체 예산으로 2026년에 철거하기로 이야기했다"고 밝혔다.