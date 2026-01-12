"얼음 깨고 송어 잡자!" 겨울방학 최고의 추억

AD

"홍천인삼을 먹고 자란 송어라 그런지 힘이 장난 아니더라구요."

"아이들이 처음엔 무서워하더니, 막상 잡고 나니 자랑이 대단해요. 겨울방학 최고의 추억입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리에도 실립니다.

영하의 강바람 속에서도 아이들의 웃음소리가 울려 퍼진다. 꽁꽁 언 강 위에서, 사람들은 낚시보다 더 큰 무언가를 낚고 있었다. 가족, 추억, 그리고 겨울의 짜릿한 생명력.강원도 홍천군. 맑은 물과 수려한 산세로 이름난 이곳에선 매년 겨울 특별한 축제가 열린다. 바로 '홍천강 꽁꽁축제'다. 지난 9일부터 25일까지, 총 17일간 이어지는 이번 축제는 오전 9시부터 오후 5시 30분까지, 강변 전역에서 다채로운 프로그램으로 관람객을 맞이한다.올해 축제의 핵심은 뭐니 뭐니 해도 다양한 송어낚시 체험이다. 강 위 얼음을 뚫고 즐기는 '얼음낚시터', 물 위에 설치된 안전한 '부교낚시터', 날이 추워도 걱정 없는 '가족실내낚시터'가 세 구역으로 마련돼, 연령과 선호에 따라 자유롭게 즐길 수 있다.어린 자녀를 둔 가족 단위 방문객들이 특히 만족해하는 프로그램이다. 하지만 진짜 하이라이트는 따로 있다. 바로 맨손으로 송어를 잡는 '맨손 인삼송어잡기' 체험. 맨손으로, 그것도 얼음물 속에서 펄떡이는 송어를 쫓는 경험은 아이들에게도, 어른들에게도 잊을 수 없는 스릴이다.시민 박진우 씨(35)는 웃으며 말했다.여기에 축제 참여자들을 위한 '행운권 추첨 이벤트'도 매일 진행된다. 낚시 후에 추첨권을 받아 다양한 상품을 노릴 수 있어, 가족 단위 방문객에게 또 다른 재미를 선사한다. 지역 농산물부터 숙박권, 체험 쿠폰까지 푸짐한 경품이 기다리고 있다.홍천군청 관계자는 "올해 축제는 안전과 재미를 모두 고려한 체험형 프로그램에 집중했다"며 "홍천의 자연을 느끼고, 지역 농특산물의 가치를 함께 체험할 수 있는 자리가 되길 바란다"고 전했다. 이번 축제는 지역경제와 관광의 선순환을 만드는 대표적 성공 사례로도 주목받고 있다. 지역 상인들과 자원봉사자들의 적극적인 참여가 이어지며, 단순한 관람형 행사가 아닌 주민 참여형 지역축제로 자리매김하고 있는 것이다.홍천강 꽁꽁축제는 단지 겨울 낚시를 즐기는 자리가 아니다. 자연과 사람이 함께 어우러지는 공간, 그리고 지역이 스스로 만든 이야기의 장이다. 한겨울, 얼어붙은 강 위에서 피어나는 따뜻한 공동체의 온기. 매년 이 축제가 반복되는 이유가 바로 여기에 있다. 단순한 이벤트를 넘어, 홍천이 지닌 자연과 삶의 가치를 함께 나누는 장으로서의 의미가 깊어지고 있다.