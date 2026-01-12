"3년 내 의사도 로봇에 대체된다"... 머스크의 섬뜩한 경고

큰사진보기 ▲일론 머스크 ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

"지금은 의대에 갈 필요가 없다. 외과 수술을 하는 옵티머스 로봇이 3년 내에 모든 외과의사의 능력을 뛰어넘을 것이다."

"그래서 의대 문은 얼마나 넓어지는가."

"선생님, 이 연구를 하면 의대 입시에 도움이 될까요?"

덧붙이는 글 | 이 글은 특정 직업이나 진로 선택을 비판하려는 목적에서 쓰이지 않았다. 불확실성이 일상이 된 시대에, 교육 현장에서 학생들과 함께 고민하며 한국 사회가 우수한 인재에게 보내고 있는 신호가 과연 미래 사회의 변화 속도와 방향에 부합하는지 묻고자 했다. 의대 개혁 논쟁을 계기로, 단기적인 선택의 문제가 아니라 수학·과학 교육과 인재 정책 전반이 어떤 미래를 준비하고 있는지에 대한 보다 근본적인 논의가 이어지기를 바란다. 정답을 제시하기보다, 알 수 없는 미래 앞에서 우리 교육이 어느 방향을 향해 가야 할지 함께 질문하고 싶다.

지난 7일(현지 시간) 일론 머스크가 기업가 피터 디아만디스의 팟캐스트 <문샷>에서 던진 이 한마디는 전 세계적으로 큰 파장을 일으켰다.인공지능(AI)과 의료 로봇의 발전 속도를 볼 때, 인간 의사의 역할이 빠르게 재편될 수 있다는 취지의 발언이었다. 물론 "다소 과장된 예측"이라는 반박도 뒤따랐지만, 그가 던진 질문의 무게 만큼은 결코 가볍지 않다.기술이 기하급수적으로 변하는 시대, 과연 우리는 미래에 살아남을 인재를 기르고 있는가. 아이러니하게도 같은 시기, 한국 사회는 '의대'를 둘러싼 거대한 갈등의 소용돌이 한가운데에 서 있다.이재명 정부는 의대 정원 확대를 포함한 의료 개혁을 다시 추진하고 있다. 지난해 12월 31일 발표된 의사인력 수급추계위원회(추계위)의 '2040년 기준 국내 의사 수가 최대 1만명 부족할 수 있다'는 분석 결과에 따라 의대 정원 확대 논의도 재조명될 것으로 보인다. 윤석열 정부 당시 의대 정원 2천 명 확대에 반발해 전공의 이탈과 의대생 수업 거부 등 단체행동을 벌였던 의료계 역시 강하게 반발하고 있다.< BBC >는 지난 2024년 5월 한국의 이 상황을 두고 단순한 정원 증원 논쟁이 아니라 "한국 의료 시스템 전반을 둘러싼 구조적 충돌"이라고 진단한 바 있다. 의사 수의 문제가 아니라 필수의료·지역의료·보상 체계 등 누적된 구조 문제가 한꺼번에 터져 나왔다는 분석이다.국내 언론들 역시 의대 정원 문제를 '의료 개혁'의 핵심 정책 쟁점으로 다루며, 사회적 갈등이 교육 현장까지 확산되고 있음을 연일 보도하고 있다.그러나 현실에서 학생과 학부모의 관심은 오직 하나의 질문으로 수렴된다.교육 현장에 서 있는 교사의 눈에는 이 논쟁이 조금 다른 질문으로 보인다. 학교에서 만나는 수학·과학에 뛰어난 학생들 가운데 상당수는 아주 이른 시기부터 진로를 '의대'로 고정한다. 문제 해결력과 논리적 사고력, 탐구 능력을 고루 갖춘 아이들이다. 넓게 생각하면 공학, 기초과학, 인공지능, 에너지, 우주 분야에서도 충분히 성장할 수 있는 잠재력을 지닌 학생들이다. 그러나 탐구대회를 준비하면서도 아이들은 묻는다.호기심보다 '효용성'이, 도전보다 '타당성'이 앞선다. 이 아이들의 선택지는 유난히 좁다. 의대 아니면 실패라는 사회적 분위기 때문이다. 이는 개인의 욕심만으로 설명하기 어렵다. 가장 안정적인 직업, 가장 확실한 보상, 실패 가능성이 가장 낮은 경로라는 신호를 사회가 끊임없이 보내왔기 때문이다.이 문제를 정면으로 다룬 시각도 있다. 최근 전문가들은 한국 사회가 우수한 이공계 인재를 낭비하고 있다고 지적한다. 세계는 반도체, 인공지능, 우주, 에너지 기술을 두고 인재 경쟁을 벌이는데, 한국은 여전히 '가장 똑똑한 아이들을 어디로 보내는가'라는 질문에 제대로 답하지 못하고 있다는 것이다. 지난해 7월 방송된 KBS 1TV <다큐 인사이트-인재 전쟁> 2부 '의대에 미친 한국' 편에서는 글로벌 과학기술 패권 전쟁이 치열해지고 있는 상황에서, 한국의 인재들은 대부분 전력에서 이탈해 의대로 쏠리고 있다고 진단했다.이공계 기피, 연구 인력 부족, 핵심 기술 인재의 해외 유출은 하루아침에 생긴 문제가 아니다. 그 근저에는 '도전의 가치'보다 '안정과 지위'를 최우선으로 설계한 교육·진로 구조가 자리하고 있다.교육 현장에서 느끼는 가장 큰 위화감은 이것이다. 우리는 아이들에게 어려운 수학 문제를 푸는 법은 열심히 가르치지만, 어떤 문제를 '선택'하고 도전할 것인가는 거의 가르치지 않는다. 수학과 과학은 본래 정답이 정해지지 않은 문제를 정의하고, 실패 가능성을 감수하며 새로운 길을 찾는 학문이다. 그러나 입시 중심 구조 속에서 수학과 과학은 점점 '가장 안전한 진로(의대)로 가기 위한 도구'로 기능하고 있다.이 구조에서는 새로운 기술을 만드는 인재, 실패를 감수하는 연구자, 사회 문제를 과학적으로 해결하려는 인재가 자라기 어렵다. 역설적이게도 가장 우수한 인재일수록 위험을 회피하도록 학습되고 있다. 머스크의 경고가 뼈아픈 이유는, 우리가 '가장 안전하다'고 믿고 아이들을 몰아넣는 선택이 기술 변화 앞에서 가장 먼저 흔들릴 수도 있기 때문이다.2026년 1월 현재, 정부는 인공지능(AI)과 과학기술 경쟁력을 미래 국가 전략의 핵심으로 내세우며 교육 정책 전반을 재편하고 있다. AI 교육 강화, 과학·정보 교육 확대, 국가 과학자 육성은 더 이상 선언적 구호에 그치지 않고 정책과 예산으로 이어지고 있다. 국가는 미래 산업과 기술 경쟁을 이끌 과학 인재를 요구하고 있다.그러나 교육 현장에서 교사들이 체감하는 현실은 다르다. 정책과 예산은 미래를 향하고 있지만, 학생들이 읽어내는 진로의 신호는 여전히 과거의 성공 공식에 머물러 있다. 정부가 키우려는 것은 '미래의 과학자'인데, 교실에서 자라는 꿈은 '미래의 의대생' 하나로 수렴하는 이 엇박자를 어떻게 설명할 것인가. AI라는 최첨단 도구를 쥐여주면서, 그것을 의대라는 좁은 문을 통과하기 위한 수단으로만 사용하게 만드는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다.머스크의 발언에 주목하는 이유는 '그 예측이 곧바로 현실이 될 것 같아서'가 아니다. 그 말이 우리가 외면해 온 질문을 정확히 찌르기 때문이다. 기술은 이미 전기차, 위성, 인공지능, 의료 로봇까지 빠르게 영역을 넓히고 있다. 그런데 우리의 교육과 인재 정책은 여전히 과거의 성공 공식에 머물러 있지 않은가.의대 정원을 늘릴 것인가, 줄일 것인가의 문제를 넘어 이제는 질문이 달라져야 한다. 우리는 미래 사회에 필요한 인재를 키우고 있는가. 수학·과학 교육은 도전과 창조의 교육인가, 아니면 선별과 안정의 도구인가.의대 개혁 논쟁은 어쩌면 한국 교육과 인재 정책이 한계에 다다랐다는 신호일지도 모른다. 머스크의 발언보다 더 중요한 것은, 그 경고 앞에서 우리가 어떤 교육의 방향을 선택하느냐에 있다.