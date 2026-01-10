진주시, 출생아수 2년 연속 증가세-청년비율도 높아

큰사진보기 ▲진주시, 출생아수 2023~2025년 현황. ⓒ 진주시청 관련사진보기

경남 진주시의 출생아 수가 2년 연속 뚜렷한 증가세를 보이는 것으로 나타났다.진주시는 "인구감소 위기 극복을 위해 시민 참여형 인구정책을 적극 추진한 결과, 출생아 수가 지난 2023년을 저점으로 뚜렷한 반등세를 보이며 2년 연속 증가하는 성과를 거뒀다"고 9일 밝혔다.지난 5일 행정안전부의 주민등록 인구통계 발표에 따르면, 진주시의 주민등록 출생아 수는 2023년 1693명에서 2024년 1705명, 2025년 1864명으로 늘어났다.진주시는 "2025년 출생아 수는 2021년(1736명)과 대비해 128명이 증가(7.37%)한 수치"라며 "경남 시단위 지자체 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다"라고 설명했다.이는 같은 기간 경남 전체 출생아 수가 2021년 1만 5629명, 2022년 1만 4265명, 2023년 1만 3244명으로 감소한 이후 2024년 1만 3250명과 2025년 1만 3911명으로 완만한 회복세를 보이고 있다. 진주시는 "경남 전체와 비교해 봐도 진주의 회복 속도와 증가 폭이 두드러진다"라고 평가했다.진주는 청년인구 비율도 높다는 것이다. 진주시는 2025년 말 기준 주민등록 총인구는 33만 5939명이며, 이 중 청년인구는 8만 3527명으로 청년인구 비율이 24.86%를 차지했다. 이 역시 경남도 시군 가운데 가장 높은 수준이라고 전했다.같은 시기 경남도의 주민등록 총인구는 320만 7383명으로, 청년인구는 69만 3135명으로 청년인구 비율이 21.61%에 그쳤다.진주시는 "'중소기업 취업청년 복지지원금', '청년 자격증 응시료 지원' 등 다양한 청년정책을 통해 양질의 일자리 기반을 마련하고, 청년의 지역 정착을 뒷받침하기 위한 토대를 꾸준히 마련한 노력의 결과"라고 풀이했다.진주시 관계자는 "인구 감소라는 구조적 한계 속에서도 출생아 수의 반등이라는 의미 있는 성과를 거둔 것은 청년과 신혼부부가 진주에서 미래를 설계할 수 있도록 한 정책적 노력의 결과"라며, "앞으로도 청년이 머무르고, 결혼과 출산이 자연스럽게 이어지는 지속가능한 도시를 만들기 위해 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.