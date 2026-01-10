공영주차장 짓겠다던 서산 시장, 돌연 도서관 건립 재추진... 왜?

▲전임 시장 당시 추진됐던 도서관 사업을 보류하고 해당 부지에 공영주차장(초록광장)을 추진한 이완섭(사진, 왼쪽) 시장이 도서관을 건립을 재추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 맹정호(사진, 오른쪽) 전 시장이 “도서관을 입에 담고 싶으면 먼저 중앙도서관을 무산시킨 과오와 불통, 무지에 대해 시민에게 사과가 먼저”라고 말했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기