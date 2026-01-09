강기정·김영록 '광주·전남 대통합 선언'…대통령 대화도 공개

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사가 9일 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터에서 행정통합 시도민 보고회를 열고 '광주·전남 대통합 공동발표문'을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲강기정(왼쪽) 광주광역시장과 김영록 전남지사가 9일 이재명 대통령과 청와대 오찬 간담회를 마친 뒤 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터에서 행정통합 시도민 보고회를 열고 '광주·전남 대통합 공동발표문'을 발표하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남도당위원장인 김원이 의원 등이 9일 이재명 대통령과 오찬 간담회를 가진 직후 국회에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 국회 기자회견 영상 캡처 화면 관련사진보기

강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사가 이재명 대통령과 오찬 간담회를 마친 뒤 광주·전남 대통합 출발을 선언했다.청와대 오찬 간담회에서 전폭적인 지원을 약속한 이 대통령과의 대화도 공개하며 속도감 있는 행정통합에 대한 강한 의지를 보였다.강 시장과 김 지사는 9일 오후 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터에서 행정통합 시도민 보고회를 열고 '광주·전남 대통합 공동발표문'을 발표했다.발표문에는 광주·전남 행정통합 특별법에 과감한 재정 지원과 행정 권한 이양을 포함하는 내용이 담겼다.또 행정통합이 광주와 전남 27개 시·군·구의 균형 발전 토대가 될 수 있도록, 균형 발전 기금을 설치하는 데 공동 협력한다는 내용을 담았다.기존 광주시와 전남도의 청사는 그대로 존치하되 통합 이후 '통합 광역지방정부' 청사로 활용하고, 광주 5개 자치구와 전남 22개 시군은 현행 기초자치단체 체제를 유지하기로 했다.아울러 의회, 경제계, 학계, 시도민 등 각계각층이 참여하는 '광주·전남 범시도민 행정통합 추진협의회'를 조속히 구성하고, 시·도의회와 함께 권역별 설명회·토론회·간담회 등을 지속 개최하는 등 시도민 소통에 적극적으로 나서기로 했다.통합 광역지방정부는 '특별시'로 하고 서울특별시에 준하는 지위를 획득하기 위해 공동 협력하기로 했다.강 시장과 김 지사는 이날 청와대 오찬 간담회에서 이재명 대통령과 나눈 대화 내용도 일부 공개했다.강 시장은 광주·전남 행정통합을 위해 재정 자립도, 재정 자주도 제고, 추가 반도체 클러스터 구축, 공공기관 2차 이전 등 정부의 전폭적인 지원을 요청했다고 밝혔다.이에 이 대통령은 "대한민국 민주주의 발전에 기여해온 광주·전남이 새로운 전기를 맞이할 수 있도록 재정·산업·행정 전반에 걸친 대폭적인 지원을 하겠다"고 약속했다.산업 분야에서는 용인에 버금가는 반도체 클러스터 지정과 함께 2038년 이후 추진될 추가 반도체 클러스터 구축 과정에서 글로벌 기업이 광주·전남을 선택할 수 있도록 국가 차원의 기반 설계를 요청해 이 대통령으로부터 "호남에 최대 규모의 기업도시를 만들어 인구를 늘리고 산업을 키울 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"는 답변을 받았다.공공기관 2차 이전과 관련해서도 이 대통령은 "공공기관 이전은 나누기식으로 해서는 안 된다. 광주·전남 통합지역에 집중적으로 배치하는 방안을 고민하고 있다"고 했다.특히 "재정, 조직, 인력, 기능 등 자치 권한을 모두 넘기겠다"며 정부의 강한 지방분권 의지를 분명히 한 것으로 전해졌다.통합 주민투표 여부에 대해서는 "시·도의회 의견 수렴 방식 역시 절대 작지 않은 장점을 갖고 있다"며 "불필요한 갈등을 키우기보다 통합을 안정적으로 추진하는 것이 중요하다"고 강조해 의회 동의 방식에 힘을 실었다.전남지역 국립의대 신설과 광주 군·민간공항 무안 이전은 예정대로 추진한다.김영록 전남도지사는 이날 보고회에서 "이 대통령이 전남 국립의대 신설과 광주 군·민간공항 무안 이전 등 지역 현안은 통합으로 불이익이나 손해가 없을 것이라고 약속했다"고 말했다.김 지사는 남부권 반도체 벨트 조성도 이 대통령에게 제안했다.이에 이 대통령은 "반도체 산업이 (남부권에) 갈 수 있는 여건들을 검토해 보고 있다"고 답한 것으로 전해졌다.김 지사는 속도감 있는 행정통합을 재차 강조했다.그는 "재정과 관련한 특례를 빠르게 마련하는 데 총력을 다하고 있다"며 "2월 말까지는 반드시 '광주·전남 행정통합 특별법'이 통과돼야 한다"고 말했다.한편 더불어민주당 광주·전남 국회의원들은 이날 이재명 대통령과 오찬 간담회를 가진 직후 국회에서 기자회견을 열고 "정부 측은 국무총리가 특례 법안과 연계해 광주·전남 통합 지원에 대한 특례 내용을 준비해 (이달) 15일께 발표할 예정"이라며 "민주당은 가능하면 15일 통합에 대한 광주·전남 통합 공청회를 실시한 후 (16일까지) 광주·전남 통합 지원 특별 법안을 발의할 계획"이라고 밝혔다.정부와 여당은 2월 특별법 통과를 목표로 하고 있다.