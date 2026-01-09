민주당 대전·충남 통합 타운홀미팅 성료... 박범계 "시민 공감대가 출발점"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전·충남 통합 및 충청지역발전특별위원회(상임공동위원장 박범계)와 서구을지역위원회 추진단은 9일 둔산사회복지관에서 '대전·충남 통합 타운홀미팅'을 개최했다. ⓒ 민주당대전시당 관련사진보기

더불어민주당이 추진 중인 대전·충남 통합 논의가 시민과의 현장 소통으로 이어졌다.더불어민주당 대전·충남 통합 및 충청지역발전특별위원회(상임공동위원장 박범계)와 서구을지역위원회 추진단은 9일 둔산사회복지관에서 '대전·충남 통합 타운홀미팅'을 열고 시민 의견을 폭넓게 청취했다.이날 행사에는 박범계 국회의원을 비롯해 박정현 더불어민주당 대전시당위원장(대덕구 국회의원), 장종태 국회의원(서구갑) 등 주요 당직자와 당원, 지역 주민 등 300여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.모두발언에 나선 박범계 의원은 "대전·충남 통합의 최종 목적은 수도권 중심 구조가 만들어 낸 비효율을 바로잡고, 전국이 함께 성장하는 지속 가능한 국가 구조를 만드는 데 있다"고 강조했다.그는 이어 "이 통합은 정부의 국가균형발전 전략인 '5극·3특 체제'를 실현하기 위한 중요한 출발점"이라며 "통합은 시기의 문제가 아니라 우리가 반드시 가야 할 길이며, 시민 공감대를 토대로 변화로 이어질 수 있도록 끝까지 책임 있는 정치를 보여드리겠다"고 밝혔다.박 의원은 또 "대전과 충남은 생활권과 경제·산업 구조가 이미 긴밀히 연결돼 있다"며 "행정구역 통합 논의는 단순한 조직 합병이 아니라 지방이 주도하는 성장 모델의 실험대가 될 것"이라고 말했다.이날 타운홀미팅은 자유토론 형식으로 진행돼 시민들의 다양한 의견이 쏟아졌다. 한 참석자는 "수도권 중심의 성장 모델이 한계에 이르렀다는 점에는 많은 시민이 공감한다"며 "대전·충남 통합이 단순한 행정 논의에 머무르지 않고, 지역의 성장 동력을 되살리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.또 다른 시민은 "통합의 방식보다 중요한 것은 '왜 통합을 해야 하는가'에 대한 명확한 설명"이라며 "주민 삶에 어떤 변화를 가져올지 구체적인 비전이 필요하다"고 지적했다.한 시민은 "정치적 공방으로 흐르지 않고, 국가균형발전이라는 큰 틀에서 논의가 이어져야 한다"며 "오늘처럼 시민이 직접 참여하는 공개 토론의 장이 계속돼야 한다"고 제안했다.한편, 민주당은 이날 타운홀미팅에서 나온 시민 의견을 통합 추진 논의 과정에 적극 반영할 계획이라고 밝혔다. 또한 대전 서구을 지역을 시작으로 지역별 순회 타운홀미팅을 이어가며 시민 의견을 지속적으로 수렴하고, 현장에서 시민과 직접 소통하는 자리를 확대할 방침이다.민주당은 오는 2월 초 대규모 타운홀미팅을 열어 그간의 논의를 종합하고, 통합 추진의 방향과 과제를 시민과 공유할 예정이다.