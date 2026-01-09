김동연 "용인 반도체 클러스터 이전은 '제로섬 게임', 전혀 합리적이지 않아"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 지난 8월 20일 민생회복 소비쿠폰 사용 현황 및 물가 점검을 위해 평택 통복시장을 방문, 상인들을 격려하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 9일 용인 반도체 클러스터 이전 논란과 관련 "지금 있는 계획을 갑자기 바꿔서 이전하는 것은 전혀 합리적이지 않다"면서 "다행스럽게도 어제 청와대에서 내용을 정리했기 때문에 일단락이 되지 않을까 싶다"고 밝혔다.김동연 지사는 이날 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "청와대에서 '투자하는 기업에 맡길 일이다' 이런 식으로 선을 그었기 때문에 저는 다행이라고 생각한다"며 이같이 말했다.앞서 김남준 청와대 대변인은 전날 브리핑에서 "클러스터 대상 기업 이전을 검토하지 않은 상황"이라며 "기업 이전은 기업이 판단해야 할 몫"이라고 밝혔다.이와 관련 김동연 지사는 "삼성은 지금 토지 보상에 들어갔고, 하이닉스는 산단을 조성하고 있는데, 두 개 합쳐서 한 15기가 정도의 전력 때문에 이전 얘기가 나오는 것으로 안다"면서 "이미 안정적인 전력 공급에 대한 대책을 중앙정부와 경기도가 만들고 있다"고 설명했다.김 지사는 또 "이와 같은 메가 클러스터는 치열한 국제 경쟁으로 봐서 속도가 가장 중요하다"면서 "저희가 100조 원 투자 유치를 했는데, 많은 반도체 기업들이 경기도로 오겠다는 이유 중 하나가 이와 같은 클러스터가 있기 때문"이라고 설명했다.김동연 지사는 "국가 균형발전 차원에서 호남 등에 대한 배려가 필요하다"면서도 "그런 것들은 제로섬 게임이 아니라 플러스섬 게임으로, 윈윈하는 식으로 또 새로운 어떤 좋은 계획을 만들어야지, 지금 있는 것을 옮기는 제로섬으로 가는 것은 합리적이지 않다"고 지적했다. 그러면서 "어제 청와대에서 정리한 대로 가는 것이 정답이라고 생각한다"고 거듭 강조했다.김동연 지사는 6.3 지방선거에서 경기도지사 재선에 도전할 것이냐는 질문에 "임기 6개월 놔두고 지금 출마 얘기를 하는 건 좀 이른 것 같다"면서도 "다만 정치인들이 국민의 평가를 두려워하거나 회피해서는 안 된다고 생각한다"고 답했다.앞서 <경기일보>가 조원씨앤아이·리서치앤리서치에 의뢰해 지난 3~4일 경기도 거주 18세 이상 남녀 1천 명을 대상으로 진행한 여론조사에 따르면, '민주당 경기도지사 후보 적합도 조사'에서 김동연 지사는 31.2%를 기록, 가장 높은 지지를 얻었다. 그 뒤를 이어 18.8%를 기록한 추미애 국회 법제사법위원장과의 격차가 12.4%p로, 오차범위 밖 우세였다. (표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)이에 대해 김동연 지사는 "경기도민들께서 도정에 대해 평가해 주신 것으로, 감사하게 생각한다"면서 "그렇지만 이 민심 앞에 겸손해야 한다고 생각한다. 남은 도지사 마지막 소임을 책임지고 잘하도록 하겠다"고 말했다.김동연 지사는 더불어민주당 내 이른바 '친명'(친이재명), '비명'(비이재명) 논란에 대해 "이재명 정부가 성공할 수 있도록 힘을 모으는 것이 중요하기 때문에 지금 친명, 비명 이런 건 의미가 없다"면서 "경기도는 이재명 정부 성공을 위해서 국정 제1 파트너로서 충분히 뒷받침하면서, 필요하다면 저희가 앞에서 끌면서 최선을 다하겠다"고 강조했다.김 지사는 이어 "제가 (민주당) 당적을 가진 지가 지금 4년쯤 됐다. 그동안 내란 종식이라든지, 새로운 대한민국 건설을 위해서라든지, 이재명 정부 성공을 위해서 국정 제1 파트너로서 열심히 하고 있다"며 "앞으로 경선을 만약 하게 된다면 당원과 당심에 제가 지지받을 수 있도록 더 노력해야 한다고 생각하고 열심히 하겠다"고 말했다.김동연 지사는 국민의힘 경기도지사 후보에 대해 "분명한 것은 내란 세력과 담대하게 단절하는 분이 (국민의힘) 후보가 된다고 믿는다"면서 "어떤 분이 되고 안 되고 유불리를 떠나서 분명하게 내란 세력과 선을 긋는 분이 후보가 되지 않겠느냐"고 전망했다. 국민의힘 후보로 거론되는 김은혜 의원에 대해서는 "그런(내란 세력과 선을 그었다는) 얘기를 듣지 못했다"고 부연했다.김동연 지사는 장동혁 국민의힘 대표의 12.3 비상계엄 사과에 대해서도 "선거 때마다 하는 사과 코스프레"라고 질타했다. 김 지사는 "윤석열에 대한 언급이 없었고 내란과의 절연에 대한 언급이 전혀 없는 사과였기 때문에 그 진정성이 의심스럽다"면서 "그다음 날 소위 말하는 찐윤 인사들을 등용하는 걸 봐서 그 사과에 진정성이 있느냐에 대해서 마치 좀 비유하자면 후보 시절 윤석열의 개사과 비슷한 느낌까지 받을 정도"라고 비판했다.김동연 지사는 각종 의혹으로 원내대표직에서 사퇴한 김병기 더불어민주당 의원의 탈당에 대해 "당사자인 본인이 결자해지를 해야 하고, 국민 눈높이에 맞춰서 당에서 단호한 조치가 필요하다"고 밝혔다.이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 논란과 관련해서는 "여러 가지 논란이 있어서 좀 안타깝긴 하지만, 대통령께서 실용 위주로 한 인선이 아닌가 싶다"면서 "그렇기 때문에 일단 청문회에서 후보자의 소명과 청문회 내용을 보면서 판단하면 되지 않을까 싶다"고 말했다.