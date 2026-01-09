메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.01.09 17:56최종 업데이트 26.01.09 18:50

"일신상 사유로 직 수행 못해" 김병기, 운영위원장직 사임

8일 제출해 9일 결재... 커지는 공천헌금 등 의혹에도 자진 탈당은 거부, 당 안팎 '비상징계' 요구 나와

  • 본문듣기
원고료로 응원하기

1억 원 공천헌금 수수 의혹을 비롯해 배우자 특혜와 보좌진 갑질 등 갖은 구설을 빚은 김병기 전 민주당 원내대표가 9일 국회 운영위원장직에서 사임했다. 의안정보시스템 사진.
1억 원 공천헌금 수수 의혹을 비롯해 배우자 특혜와 보좌진 갑질 등 갖은 구설을 빚은 김병기 전 민주당 원내대표가 9일 국회 운영위원장직에서 사임했다. 의안정보시스템 사진. ⓒ 의안정보시스템

1억 원 공천헌금 수수 의혹을 비롯해 배우자 특혜와 보좌진 갑질 등 갖은 구설을 빚은 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 9일 국회 운영위원장직에서 사임했다. 그는 10일 전인 지난달 30일, 강 의원(현재 탈당 뒤 무소속)과 3년 전 나눈 1억 원 공천헌금 관련한 통화 녹취가 언론에 공개된 직후 당 원내대표직에서 사퇴했다.

국회 의안정보시스템에 따르면 '국회운영위원장(김병기) 사임의 건'이 9일 원안 가결됐다. 이에 따르면 김 전 원내대표는 "본인은 일신상의 사유로 국회운영위원장직을 수행할 수 없기에 국회법에 따라 사임서를 제출하오니 조치하여 달라"라는 취지의 사임서를 제출해 국회법 제41조 제5항 단서에 따라 의장 결재로 허가됐다.

통상 집권 여당의 원내대표가 국회 운영위원회 위원장을 맡는 게 관행이라, 이는 앞서 원내대표직에서 사퇴한 데 따른 후속 조치로 보인다.

AD
박수현 당 수석대변인은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "새 원내대표 선출이 2일 뒤로 다가왔으니 자연스럽게 위원장직에서 사임한 것"이라며 "이게 무슨 자진 탈당을 위한 수순이라고 보이지는 않는다"라고 말했다. 원내대표직 사퇴 뒤 당연한 절차라는 설명이다.

김 전 원내대표는 공천헌금 수수 등 13개 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 그는 지난 5일 <뉴스토마토> 유튜브 출연을 통해 "제가 잘했다는 건 아니지만 법적인 문제는 없을 거라고 생각한다"라며 "제명당하는 한이 있더라도 제 손으로 탈당하지 않겠다"라고 말해 자진 탈당을 명확히 거부했다.

그를 둘러싼 의혹이 나날이 추가되면서 당 안팎에선 '비상 징계', '제명' 등 조치를 촉구하는 목소리가 커지지만, 9일 오전 박 수석대변인은 당 지도부가 김 전 원내대표 관련 별도의 추가 조치는 고려하지 않고 있다고 밝혔다(관련 기사: '김병기 빨리 결단' 압박에도, 민주당 "다른 조치 고려 안해"... 왜? https://omn.kr/2gnds ).

지난달 30일 원내대표직에서 물러난 김병기 더불어민주당 의원이 이날 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하고 있다.
지난달 30일 원내대표직에서 물러난 김병기 더불어민주당 의원이 이날 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연

김 전 원내대표 의혹은 당내 검찰 성격인 윤리감찰단 조사를 거쳐 윤리심판원에 이관, 오는 12일 관련한 회의가 열릴 예정이다. 김 전 원내대표 측은 소명에 응하지 않으면서 회의를 늦출 것을 요청한 것으로 언론에 보도됐다.

박 수석대변인은 이날 오전 "오는 12일 윤리심판원 회의가 예정되어 있고 당사자에게 서면 소명서 제출과 출석 조사가 통보됐다"라면서 "(당 지도부는) 신속한 윤리심판원의 심판 결정을 요청하는 것 이상의 다른 조치는 고려하고 있지 않다"라고 말했다.

그는 "정청래 대표와 지도부 역시 엄중하게 현 사안을 국민과 함께 지켜보면서 윤리심판원의 절차와 결정 결과를 기다리고 있다"라면서도 "민주당은 시스템 보완을 위해, 모든 소속원들의 클린 선거를 위해서 더 노력하겠다"라고 말했다.

#김병기#운영위원장직사임#자진탈당거부#윤리심판원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
유성애 (findhope) 내방
  • 트위터

    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

    이 기자의 최신기사'김병기 빨리 결단' 압박에도, 민주당 "다른 조치 고려 안해"... 왜?


    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기