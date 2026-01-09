"예산처 없어 고맙다"는 구윤철 "한국증시 어디까지 갈지 몰라"

큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 작년 12월 11일 정부세종청사에서 열린 '2026년 기획재정부 업무보고' 관련 사후브리핑에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 기획재정부 관련사진보기

- 정부가 올해 2.0% 성장을 전망했다. 근거는 무엇인가.

- 초혁신경제를 계속 강조하는 이유는.

큰사진보기 ▲9일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원이 코스피 지수를 보며 환한 웃음을 짓고 있다. 이날 코스피는 장중 상승 전환해 4,580대로 올라서며 또 역대 최고치를 경신했다. 전장보다 33.95포인트(0.75%) 오른 4,586.32에 장을 마치며 6거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 2026.1.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"말이 아니라 현장에서 '아, 좀 되는구나'라는 느낌을 주는 것이 중요하다. 매주 혁신 아이템을 들고 매달려서 한두 개라도 제대로 만드는 게 목표다. 그게 되면 주가, 환율, 양극화 문제도 선순환으로 풀릴 수 있다."

이재명 정부가 '경제대도약 원년'을 선언한 가운데, 경제정책을 총괄하는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 숫자보다 방향을 강조했다. 정부가 제시한 올해 경제성장률 2% 목표에 대해 그는 "올릴 수 있다고 해서 다 넣지 않았다"라고 했다. 전통적 경기 부양을 넘어 초혁신경제에서 최소 1~2개의 확실한 성공 사례를 만드는 것이 관건이라고 했다.지난 7일 중앙언론사 경제부장단과 만난 구 부총리는 이재명노믹스 2년 차의 밑그림을 명확히 밝혔다. "말보다는 실천으로 증명해 보이겠다"라고 했다. 또 기획예산처가 분리된 것을 두고도, "예산에 대한 민원이 많았다"라면서 "고맙게도 초혁신 경제의 현장에 좀더 집중할 수 있게 됐다"라고도 했다."성장률을 높이려고 숫자를 억지로 끼워 넣지는 않았다. 전통적인 전망 틀 안에서 본 것이다. 작년이 1.8%였고, 여기에 반도체 경기 회복 효과가 약 0.1%포인트, 재정·민간 투자 보강과 혁신 노력에서 0.1%포인트 정도를 더해 2% 수준으로 본 것이다."구 부총리는 "혁신경제 효과는 사실상 전망에 거의 반영되지 않았다"라고 덧붙였다. 반도체 매출 증가율 전망이 기존 20~30%에서 40~70%로 상향되고 있다는 점, 개별소비세 인하와 국민성장펀드(30조 원) 등을 통한 설비투자 확대 가능성 등을 고려하면 2% 이상 성장도 충분하다는 것이다. 그는 "성장률 자체를 높이겠다고 정책을 무리하게 쓰지는 않을 것"이라며 "중요한 건 지속성"이라고 했다.'인공지능 전도사'로 불리는 구 부총리는 이날 간담회 자리에서도 마찬가지였다. 그가 가장 많이 언급한 단어는 '초혁신경제'다. AI, 에너지, 전력반도체, 로봇, SMR(소형모듈원전) 등이 반복해서 등장한다."모든 걸 조금씩 하다 가는 다 주저앉는다. 세계에도 없는 혁신 아이템 한두 개만 제대로 성공해도 된다. 실패해도 좋다. 내가 직접 현장으로 찾아가서, 가능성이 있다면 예산을 모아서 한번 해보자고 할 생각이다."그는 특히 에너지·전력반도체를 '게임체인저'로 꼽았다. 구 부총리는 "전력반도체는 화재 위험도 낮고, 전기차에 적용하면 에너지 절감 효과가 크다"라면서 "로봇에 적용하면 발열 문제를 줄일 수 있다. 이게 터지면 대한민국 산업 지형이 바뀐다"라고 했다.SMR 역시 단순한 원전 기술을 넘어선 전략 산업으로 봤다. 그는 "SMR 특구를 만들어 연구개발부터 확산까지 해보려 한다"라면서 "원자력 추진 잠수함, 산업 전력, 수출까지 연결될 수 있다. 시점도 2035년보다 앞당길 수 있다"라고 강조했다.이날 간담회에서 가장 주목받은 대목은 산업의 지역 재배치 발언이다. 구 부총리는 "수도권은 에너지가 부족하고, 전력망 민원도 쉽지 않다"라면서 "(기업들이) 투자를 위해서는 에너지 원천이 있는 지역으로 가는 게 합리적일 수 있다. 가능한 새로운 전략산업은 지역에 배치하려고 한다"라고 말했다. 이어 "공장만 내려보내는 게 아니라, 인력과 대학, 연구소까지 묶은 생태계를 만들겠다는 뜻"이라고 덧붙였다.용인 반도체 지방 이전 논란에 대해서는, 그는 "정부가 할 일은 방향을 만들고, 기업이 판단하게 하는 것"이라며 "(용인 반도체 클러스터 이전 문제 역시) 최종 결정은 기업의 몫"이라고 선을 그었다.최근 주가 급등에 대해서도 구 부총리는 신중하면서도 자신감을 내비쳤다. 그는 "지배구조 개선, 불공정 거래 근절도 중요하지만, 주식시장이 제대로 가려면 결국 국가 경쟁력이 뒷받침돼야 한다"라고 했다. 이어 "에너지 반도체, 원전, 조선, 방산, 이차전지처럼 우리가 비교 우위를 가진 분야에서 매년 한두 개씩 성과를 내면 시장은 달라질 것이고 (코스피 지수가) 어디까지 갈지 모른다"라고 했다.간담회 끝날 즈음에 구 부총리는 이렇게 정리했다.이재명노믹스 2년 차. 구윤철 부총리가 던진 메시지는 단순하다. "많이 말하지 말고, 적게라도 확실히 성공하자"라는 것. 올해 한국 경제의 성적표는 결국 그 '한두 개'가 무엇이었는지로 평가될 것이다.