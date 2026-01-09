사회부산경남한줄뉴스 26.01.09 17:50ㅣ최종 업데이트 26.01.09 17:50 함양 안의목욕탕, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 안의목욕탕, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양 안의면 소재 안의목욕탕(대표 이종석)이 새해를 맞아 지역 내 이웃들을 위한 성금 100만 원을 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다. 이종석 대표는 "추운 겨울철, 우리 주변의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고 싶은 마음으로 성금을 준비했다"라며, "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 나눔을 실천하는 활동을 이어가겠다"라고 기부 의사를 전했다. 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 지역 내 이웃들에게 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제시, 농기계 보험료 90% 지원 갤러리 오마이포토 장동혁 "비상계엄, 잘못된 수단...국민께 깊이 사과" 1/11 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.