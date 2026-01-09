메뉴 건너뛰기

26.01.09 17:50최종 업데이트 26.01.09 17:50

함양 안의목욕탕, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

함양 안의목욕탕, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁
함양 안의목욕탕, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양 안의면 소재 안의목욕탕(대표 이종석)이 새해를 맞아 지역 내 이웃들을 위한 성금 100만 원을 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

이종석 대표는 "추운 겨울철, 우리 주변의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고 싶은 마음으로 성금을 준비했다"라며, "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 나눔을 실천하는 활동을 이어가겠다"라고 기부 의사를 전했다.

기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 지역 내 이웃들에게 전달될 예정이다.

#이웃돕기

오탈자 신고
