거제 꾸러기어린이집, 옥포2동에 성금 기탁

거제시 옥포2동(동장 옥동규)은 9일 꾸러기어린이집 원생들이 이웃돕기 성금을 모아 전달했다고 전했다.

이번 성금은 꾸러기어린이집 원아들이 나눔의 의미를 배우고 실천하기 위해 자발적으로 참여해 마련한 것으로, 아이들의 작은 정성이 모여 더욱 뜻깊은 나눔이 됐다.

전달된 성금은 옥포2동 관내 이웃을 위해 사용될 예정이다.