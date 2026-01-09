'채 상병 순직 사건' 외압 저항했던 박정훈 대령, 별 달았다

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념행사에서 박정훈 해병 대령에게 훈장 수여 후 악수하고 있다. 2025.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

해병대 채 상병 순직 사건 수사를 이끌며 외압에 저항했던 박정훈 국방부 조사본부 차장 직무대리(전 해병대 수사단장)가 준장으로 진급했다.정부는 9일 박 대령의 준장 진급을 포함한 소장 이하 장성급 장교 인사를 발표했다. 박 준장은 국방부조사본부장 대리로 보직될 예정이다.군사경찰 조직의 최고 선임자인 국방부 조사본부장은 소장이 맡는데 박정훈 준장이 대리로 직을 수행하게 된다. 국방부 조사본부장을 해병대 출신 장성이 맡는 것도 이번이 처음이다.또 지난 12.3 비상계엄 사태 당시 육군 특수작전사령부 병력의 서울 진입을 지연시킨 김문상 육군 대령도 이번에 준장으로 진급했다.수도방위사령부 작전처장이었던 김 대령은 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 707 특임단을 태운 헬리콥터의 서울 상공 진입을 불허했다.국회를 향하던 후속 부대에 서강대교를 넘지 말라고 지시했던 조성현 전 육군 수방사 1경비단장(대령)은 올 하반기 진급 대상으로 알려졌다.이번 인사에서 육군 대령 민규덕 등 53명, 해군 대령 박길선 등 10명, 해병 대령 현우식 등 3명, 공군대령 김태현 등 11명 등 모두 77명이 준장으로 진급했다.또 육군 준장 박민영 등 27명, 해군 준장 고승범 등 7명, 해병 준장 박성순, 공군준장 김용재 등 6명 등 모두 41명이 소장으로 진급해 주요전투부대 지휘관 및 각 군 본부 참모 직위에 임명된다.국방부는 출신, 병과, 특기 등에 구애되지 않고 다양한 영역에서 인재를 선발한 결과 육군 소장 진급자는 비육사 출신이 이전 진급심사 시 20%에서 41%로, 육군 준장 진급자는 비(非)육사 출신이 25%에서 43%로 늘었다고 밝혔다. 공군 준장 진급자 중 비조종 병과 비율도 25%에서 45% 수준까지 확대됐다.이번 인사에서 소장과 준장으로 진급한 비육사 출신 비율은 관련 기록이 있는 최근 10년 내 최고 수준이라고 국방부는 설명했다.육군 공병 병과 출신인 예민철 소장은 지난 수십 년 간 보병·포병·기갑·정보 병과 장교만 맡아왔던 사단장에 보직될 예정이다.공군 전투기 후방석 조종사 출신인 김헌중 소장은 전투기 무장·항법·비행 등 임무를 수행하는 후방석 지속요원으로 1990년대 이후 최초로 소장으로 진급했다. 해병대 박성순 소장은 기갑 병과 출신으로는 최초로 사단장에 보직됐다.또한 병 또는 부사관 신분에서 장교로 임관하는 간부사관 출신인 이충희 대령이 해당 제도가 도입된 1996년 이후 최초로 준장으로 진급했다.여군은 2002년 최초로 여군 장군 진급자가 나온 후 가장 많은 5명(소장 1명, 준장 4명)이 이번 인사에 포함됐다. 지금까지는 3명이 최다였다.한편, 조직 해체 및 재편을 앞둔 국군방첩사령부의 편무삼 사령관 직무대리도 소장으로 진급했다. 기존 방첩사령관은 중장이 맡아왔다.국방부 관계자는 "이번 인사는 헌법과 국민에 대한 충성을 바탕으로 군인 본연의 임무에 충실하며 사명감이 충만한 군대를 만들 수 있는 우수자 선발에 중점을 뒀다"며 "진급자 중 '계엄버스' 탑승 관련자는 없다"고 밝혔다.