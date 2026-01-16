"유도 신문에 답변 왜곡"...감사원, 한상혁 찍어내려 TV조선 재승인 심사 문제 삼았나

▲'종편 재승인 고의감점 의혹' 방통위 압수수색 나선 검찰2022년 9월 23일 검찰이 압수수색 중인 정부과천청사 방송통신위원회(방통위) 건물에 직원들이 오가고 있다. 앞서 감사원은 2020년 방송통신위원회(방통위)가 참여한 종합편성채널 재승인 심사 과정 당시 심사위원 일부가 TV조선과 채널A의 심사 점수를 고의로 감점했다는 정황을 확인해 검찰에 관련 감사자료를 보낸 것으로 알려졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기