변광용 거제시장, 정청래 대표 만나 '조선업 내국인 채용확대' 등 건의

큰사진보기 ▲변광용 거제시장(오른쪽)이 9일 거제 굴 양식업체를 찾은 정청래 더불어민주당 대표를 만나 지역현안 관련 건의서를 전달했다. ⓒ 거제시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표는 최고위원들과 함께 9일 거제 굴 양식업체를 방문했다. ⓒ 거제시청 관련사진보기

변광용 경남 거제시장이 정청래 더불어민주당 대표를 만나 '조선업 내국인 채용확대'와 '양식전용 국가어항 지정', '한·아세안 국가정원 조성'을 비롯한 지역 주요 현안을 설명하고 지원 적극을 요청했다.거제시청은 변 시장이 9일 거제 굴 양식업체를 찾은 정청래 대표를 만나 건의서를 전다랬다고 밝혔다. 정청래 대표는 이날 오전 더불어민주당 경남도당에서 현장최고위원회의를 연 뒤 거제 굴 양식업체를 찾았다.변 시장은 "조선산업 회복 국면 속에서도 외국인 노동력 의존 심화, 원·하청 이중구조로 개선이 시급하다"라며 "외국인 노동자 쿼터제(E-7)를 현행 30%에서 20%로 축소하고 조선업 지속 성장을 위한 조선산업 기본법 제정이 필요하다"라고 건의했다.또 변 시장은 "양식어업 생산 비중은 확대되고 있으나 양식용 물양장 등 전용 공간이 부족하다"라며 "양식 전용 국가어항 지정을 해야 한다"라고 제안했다.그러면서 변 시장은 '한·아세안 국가정원 예비타당성조사 면제', '거가대로 고속국도 승격을 통한 광역 교통망 개선', '해양수산부 산하기관의 거제시 이전'을 요청했다.이에 정청래 대표는 "지역 현장의 목소리를 직접 듣는 것이 중요하다"며, "거제의 현안과 건의 사항에 대해 당 차원에서도 관심을 갖고 살펴보겠다"는 뜻을 밝혔다고 거제시가 전했다.변광용 시장은 "거제의 변화와 도약을 위해서는 중앙정부와 국회의 적극적인 지원이 절실한 상황"이라며, "앞으로도 현안 해결을 위해 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다"고 말했다.한편, 변 시장은 이날 정청래 민주당 대표, 박지원 민주당 최고위원 등과 함께 굴 가공품 생산 현장을 둘러보며 양식 어업인들의 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다.