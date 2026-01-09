윤종오 "전두환부터 윤석열까지... 방첩사 해체 반드시 실행돼야"

큰사진보기 ▲브리핑 중인 윤종오 진보당 원내대표(자료사진) ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

국방부 민관군 합동자문위가 지난 8일 국군방첩사령부(방첩사)에 집중된 과도한 권한을 분산·폐지하는 개편안을 제시하면서 국군방첩사령부가 49년 만에 해체될 것임을 예고했다.이에 윤종오 진보당 원내대표(울산 북구, 아래 의원)가 9일 서면브리핑을 통해 "권고대로 연내에 방첩사 해체가 반드시 실행되어야 한다"며 "구시대의 망령인 방첩사가 완전히 역사 속으로 사라질 때, 비로소 민주주의는 한 걸음 앞으로 나아갈 수 있다"며 방첩사 해체 실행을 요구했다.윤 의원은 "방첩사는 지난 반세기 최고권력의 도구가 되어 무소불위의 권한을 누렸고, 방첩사의 전신인 국군보안사는 신군부 세력의 권력장악에서 핵심적 역할을 했다"며 이같이 요구했다.특히 윤 의원은 "독재자 전두환이 보안사령관으로 모든 정보를 쥐며 군부실세가 되고 결국 쿠데타를 성공시켰다"며 "이후 민간인 사찰과 민주인사 탄압으로 정권유지 도구로 전락했다"며 방첩사의 폐해를 상기했다.또한 "김영삼·김대중 등 주요인사를 포함해 민간인 1300여 명을 사찰했다는 폭로가 있고 나서야 명칭을 '국군기무사령부'로 바꿨지만 기능은 유지했다"며 "2009년 이명박 정부 시절에도 불법 민간인 사찰을 계속했고, 2014년 박근혜 정부 때는 세월호 사태에 조직적으로 관여하면서 끝내 2017년 탄핵촛불 시기에는 계엄령 계획이 담긴 문건을 준비하기도 했다"는 점도 꺼내들었다.이어 "방첩사가 현대사에 남긴 흑역사만 보더라도 해체는 너무나 당연한 결론이었다"며 "그럼에도 문재인 정부 시절 조직개편과 인원 감축이라는 이름으로 다시 숨을 붙였고 결국 윤석열은 12.3 불법계엄 사태에서 방첩사를 또다시 권력의 도구로 꺼내 민주주의를 위협했다"고 짚었다.그러면서 "과도하게 집중된 권한은 폐지·분산하고, 군은 정치가 아니라 본연의 임무에 충실한 민주적 군대로 돌아가야 한다"며 "다시는 12.3 불법계엄과 같은 사태에 군이 동원되는 일이 없어야 한다"고 강조했다.