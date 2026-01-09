박해정 창원시의원 "성산-의창구 단독주택지 규제 완화해야"

큰사진보기 ▲박해정 창원시의원. ⓒ 창원시의화 관련사진보기

창원시가 올해 상반기에 성산·의창구 지구단위계획 재정비 용역을 본격 착수할 예정인 가운데, 더불어민주당 박해정 창원시의원(반송‧용지동)은 "실질적인 단독주택지 주거환경 개선을 위한 정책 전환이 필요하다"고 9일 강조했다.지구단위계획은 체계적인 도시 기능 증진과 경관 개선을 위해 지역 특성에 맞는 기준‧원칙을 세운 '도시 관리 계획'로, 흔히 택지‧산업‧상업과 용도‧경관지구 등으로 구분된다.박해정 의원은 "창원시는 2024년 1월 노후 주택 정비와 주거 환경 개선 등을 목적으로 '창원 배후도시 지구단위계획'을 고시했다"라며 "그러나 단독주택지 주민들은 현실적인 요구가 충분히 반영되지 못했다"라고 지적했다.이어 "특히 건폐율과 용적률 등 핵심적인 건축 규제가 현장 여건과 괴리를 보이면서, 노후 주택의 개·보수나 재건축을 추진하려는 주민들에게 부담이 줄어들지 않자 민원이 빗발쳤다"라며 "이에 단독주택지에 실질적으로 도움이 되는 개발 모델을 마련하고, 현실에 부합하는 재정비 방향을 도출할 필요성이 제기돼 왔다"라고 덧붙였다.성남시 사례를 주목해야 한다고 한 박 의원은 "성남시는 지난해 5월 도시관리계획 결정 변경 고시를 통해 분당 지구단위계획 일부를 변경했다"라며 "핵심은 '건폐율 50% 이하→60% 이하 조정', '실질적 용적률 150%→기준용적률 160% 이하', '건축물 높이 3층 이하→4층 이하' 등으로 단독주택지에 대한 규제를 완화한 것이다. 이는 성산·의창구 주민 요구와 거의 같다"라고 설명했다.지난해 행정사무감사와 2026년도 본예산 심사 과정에서 지구단위계획 재정비의 필요성을 지속적으로 제기해온 박 의원은 "2026년 본예산에 6억 5000만 원이 반영되며 용역 추진의 재정적 기반이 마련됐다"라고 설명했다.그동안 박 의원은 "단독주택지 주민들의 요구는 2024년 지구단위계획 변경 고시 이후 이미 충분히 수렴된 사안"이라며 "조속한 용역 착수가 필요하다"고 강조하기도 했다.창원시가 올 상반기 지구단위계획 재정비 용역에 본격 착수할 예정이라고 한 박 의원은 "이번 용역을 통해 오랜 기간 과도한 규제로 불편을 겪어온 단독주택지 주민들에게 실질적인 주거환경 개선의 계기를 마련해야 한다"라며 "무엇보다 단독주택지의 건폐율과 용적률의 현실화가 핵심 과제가 될 것"이라고 말했다.