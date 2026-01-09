"반도체 국가산단 이전론, 정치적 주장... 즉각 중단해야"

큰사진보기 ▲대한민국 반도체 산업의 핵심 거점으로 도약 중인 용인특례시가 최근 불거진 ‘국가산업단지 지방 이전론’에 대해 강경한 입장을 내놨다. 이상일 용인시장은 9일 신년 언론브리핑에서 "산업 생태계를 무너뜨릴 정치적 목적의 주장"이라며 "즉각 중단해야 한다"고 목소리를 높였다. ⓒ 용인시 관련사진보기

"대한민국 반도체 산업을 망치려는 정치적 목적의 주장이다."

AD

큰사진보기 ▲대한민국 반도체 산업의 핵심 거점으로 도약 중인 용인특례시가 최근 불거진 ‘국가산업단지 지방 이전론’에 대해 강경한 입장을 내놨다. 이상일 용인시장은 9일 신년 언론브리핑에서 "산업 생태계를 무너뜨릴 정치적 목적의 주장"이라며 "즉각 중단해야 한다"고 목소리를 높였다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 용인특례시가 최근 불거진 '국가산업단지 지방 이전론'에 대해 강경한 입장을 내놨다. 이상일 용인시장은 9일 신년 언론브리핑에서 "산업 생태계를 무너뜨릴 정치적 목적의 주장"이라며 "즉각 중단해야 한다"고 목소리를 높였다.이 시장은 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 추진 중인 국가산단과 일반산단을 언급하며 "새만금 등 지방으로 이전하자는 주장은 산업 특성을 모르는 발언"이라고 지적했다.특히 이동·남사읍 일대 첨단시스템반도체 국가산단은 지난달 LH와 삼성전자가 분양계약을 체결했고, 토지 보상률도 20%를 넘어섰다. 그는 "사업은 이미 본격적으로 진행되고 있다"며 이전론 자체가 현실성이 없음을 강조했다.앞서 청와대 대변인이 "기업 이전은 기업이 판단할 몫"이라고 밝힌 데 대해 이 시장은 "국가 책임을 망각한 발언"이라고 반박했다. 그는 "정부가 발표한 국책사업을 기업 책임으로 돌리는 것은 책임 윤리에 어긋난다"며 "정부는 전력·용수 공급을 차질 없이 실행하고, 반대 민원이 있으면 설득해야 한다"고 주장했다.이 시장은 "이동‧남사읍 삼성전자 국가산단 조성은 2023년 3월 정부가 국책사업으로 발표한 곳이고, 원삼면 SK하이닉스 일반산단은 같은 해 7월 정부에 의해 국가첨단 전략산업 특화단지로 지정된 곳"이라며 "(두 곳은) 정부가 책임지고 기반 시설을 지원해야 하는 것"이라고 강조했다.그는 올해 용인시가 국가적 핵심 프로젝트인 반도체 메가클러스터 조성에 속도를 높일 것이라고 밝혔다. 도로망·철도망 등 인프라 구축을 통해 "세계 최고 수준의 반도체 생태계를 완성하겠다"는 포부도 내놨다.또한 최근 창단한 용인FC의 K리그2 안착, 시민 복지 향상, 대중교통 강화, 주거공간 혁신 등 다양한 정책을 추진하겠다고 덧붙였다.