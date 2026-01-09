이 대통령 만난 광주·전남 의원 "15일 특별법 발표" 행정통합 속도

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남도당위원장인 김원이 의원 등이 9일 이재명 대통령과 오찬 간담회를 가진 직후 국회에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 국회 기자회견 영상 캡처 화면 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 광주·전남 행정통합이 속도를 내고 있다.정부와 여당은 오는 15일까지 광주·전남 통합특별시 지원 특례 법안을 발표할 예정이다.더불어민주당 전남도당위원장인 김원이 의원은 9일 이재명 대통령과 오찬 간담회를 가진 직후 국회에서 기자회견을 열고 "광주·전남 국회의원들은 이재명 정부의 호남 지원 정책을 통해 호남 발전에 중대한 전기가 마련될 것으로 기대하며 광주·전남 통합에 대해 찬성 의사를 표명했다"고 밝혔다.김 의원은 "이 대통령은 그동안 대한민국 민주주의 발전에 기여한 호남에 대해 특별한 보상을 약속하고 준비하고 실행해왔다"며 "때마침 통합 논의에 맞춰 재정 지원 대규모 확대, 공공기관 이전, 산업 및 기업 유치 지원 등 통합 발전에 획기적 대전환이 가능할 정도로 통 큰 지원, 집중 지원을 약속했다"고 전했다.이어 "다가오는 지방선거에서 광주·전남 특별시장 통합 선거 실시를 위해 통합 결의는 광주시의회·전남도의회에서 의결하는 방식을 추진하기로 했다"며 "주민들의 의견 수렴과 설명을 위해 주민 설명회 등을 실시하기로 했다"고 말했다.또한 "통합 추진을 위해 민주당 중앙당에 광주·전남 통합 특위 구성을 요구하기로 했다"며 "통합 특위는 광주·전남 통합특별시 지원 특례 법안을 만들 예정"이라고 설명했다.그러면서 "정부 측은 국무총리가 특례 법안과 연계해 광주·전남 통합 지원에 대한 특례 내용을 준비해 (이달) 15일께 발표할 예정"이라며 "민주당은 가능하면 15일 통합에 대한 광주·전남 통합 공청회를 실시한 후 (16일까지) 광주·전남 통합 지원 특별 법안을 발의할 계획"이라고 덧붙였다.정부와 여당은 2월 특별법 통과를 목표로 하고 있는 것으로 전해졌다.한편 이날 이 대통령은 광주·전남 시도지사, 민주당 국회의원들과 청와대에서 오찬 간담회를 했다.기자회견에는 김 의원과 광주시당위원장인 양부남 의원을 비롯해 광주에서 정준호·정진욱, 전남에서 김문수·신정훈·조계원 의원이 참석했다.