"배달호 노동열사 정신으로 사회대개혁 투쟁 선봉" 다짐

큰사진보기 ▲9일 창원 두산에너빌리티 정문 앞에서 열린 “배달호 노동열사 23주기 추모제” ⓒ 금속노조 강연석 관련사진보기

민주노총 전국금속노동조합 경남지부(지부장 김일식)는 9일 창원 두산에너빌리티 정문 앞에서 "배달호 노동열사 23주기 추모제"를 열었다. 배달호 노동열사는 2003년 1월 9일 분신사망했고 이후 손배가압류 문제가 부각되었다.추모제는 노동의례에 이어 추모사, 헌화 순서로 진행되었다..조경식 금속노조 두산에너빌리티지회장은 "배달의 열사는 누구보다도 둥지들을 아끼고 노동조합을 사랑했다. 그랬던 그였기에 누구보다도 그 당시 가슴 아파했을 것이다"라며 "그가 목숨을 던지면서까지 지키고자 했던 노동조합, 동지들이다. 우리는 결코 잊지 말아야 한다"라고 말했다.조 지회장은 "정권 교체로 비정상적인 것들이 일부 정상화로는 돌았지만 노동계는 아직 가야 할 길이 먼 것이 현실이다. 노조법 2-3조가 개정되어 시행령만 남겨두고 있지만 세부적인 운영 방식을 두고는 아직 갈등이 남아 있다"라며 "내란 세력 청산, 모든 노동자 노조 할 권리, 정치, 노동 중심 민주주의가 실현될 때까지 동지들과 함께 언제나 함께 투쟁하겠다"라고 말했다.김형수 금속노조 부위원장은 "배달호 열사는 과거 투쟁했던 노동 선배가 아니라 제 곁에서 늘 저를 지키고 저를 붙잡아주는 코삐 같은 존재였다"라며 "힘들 때마다 저는 배달호 열사의 사진을 보며 또 다짐하고 또 다짐했었다. 열사의 염원을 현실로 만들기 위해 한 걸음 한 걸음 동지들과 걸어가고 있다"라고 말했다.김 부위원장은 "오늘 이 순간에도 열사는 저의 마음 속에, 그리고 여기 앉아 있는 우리 모두의 마음속에 함께 계신 것 같다. 올해 어느 때보다 결의찬 투쟁이 필요한 시기이다"라며 "금속노조의 정신은 곧 열사 정신이라 저는 생각한다. 배달호 열사의 그 결기가, 그 분노가 함께할 수 있도록 선봉에서 최선을 다해서 투쟁해 나가도록 하겠다"라고 강조했다.강웅표 부울경노동역사관추진위원회 추진위원은 "지난 5일 열사 묘소에 갔다 오면서 '실천하지 않으면 어떻게 되겠는가?'라는 생각을 했다"라며 "배달호 열사의 정신을 마음 속에 새기면서 정말 실천하는 우리 멋진 노동자들이 되었으면 한다"라고 말했다.김은형 민주노총 경남본부장은 "지역과 전국의 열사들을 보면, 단위 사업장이 민주노총으로 있는 조직과 그렇지 못한 조직에서 열사는 참으로 다르게 추모되고 있다"라며 "모든 열사들이 지역투쟁과 전국투쟁으로 진행되지만, 배달호 열사 투쟁은 단위사업장을 뛰어넘어 경남지역에 함께 돌파한 투쟁이었기에 어느 열사의 추모제 보다 많은 동지들이 함께 하고 있다고 본다"라고 말했다.그는 "배달호 열사 투쟁은 손배가압류 문제를 전국적으로 제기한 최초의 거대한 투쟁이자 민주노조를 사수하고 했던 투쟁이며, 노조법 개정의 역사의 뿌리이다. 배달호 열사투쟁과 조선소 사내하청 동지들의 투쟁은 경남지역 투쟁이 20년 역사 속에서 노조법 2-3조 개정를 만들어 내는데 큰 역할을 했다"라며 "열사의 정신을 계승하여 2026년 원청교섭 쟁취, 모든 노동자의 노동‧정치기본권 쟁취, 내란‧외환세력 청산, 노동자‧민중을 위한 사회대개혁 투쟁에 선봉에 서겠다"라고 다짐했다.