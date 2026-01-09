[홍성] 군 단위 유일 상병수당 시행, 총 2억 6800만원 지급

▲상병수당제도는 아픈 노동자가 생계 걱정 없이 치료받을 수 있도록 돕는 최소한의 안전망이다. (사진은 한 건설현장에서 아침조회에 참석한 노동자들의 모습이다.) ⓒ 신영근 관련사진보기