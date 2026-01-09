[홍성] 군 단위 유일 상병수당 시행, 총 2억 6800만원 지급

충청남도 홍성군이 시행 중인 상병수당 제도가 노동자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다.
홍성군에 따르면 지금까지 2억 6800만 원의 상병수당을 노동자들에게 지급했다.
홍성군은 지난 2024년 보건복지부에서 공모한 '3단계 상병수당(傷病手當) 시범 사업'으로 선정되어, 같은 해 7월부터 관련 제도를 시행 중이다(관련기사: 홍성군 '3단계 상병수당 시범사업' 선정... 7월부터 시행
https://omn.kr/28dm1).
지난 2022년 7월부터 시범 사업으로 시작된 '상병수당'은 근로자가 산업재해보상보험을 적용받을 수 없는 업무 외 질병이나 부상을 입었을 때 소득을 지원하여 치료에 집중할 수 있도록 하는 사회보장제도다. 특히, 질병으로 인한 빈곤을 예방하고 국민의 건강권을 확대하면서 노동생산성을 높이고 감염병 확산 방지를 목적으로 운영되고 있다.
홍성군에 따르면 제도 시행 후 17개월 동안 2억 6800만 원을 지급해 질병이나 부상으로 근로가 어려운 군민들의 실질적인 생활 안정에 기여했다고 밝혔다. 상병수당 지급자는 대부분 일용직이거나 비정규직 노동자, 소상공인 등 취약계층이 대부분으로, 대상자들에게 긍정적인 반응이라는 게 홍성군의 설명이다.
상병수당은 아픈 노동자가 생계 걱정 없이 치료받을 수 있도록 돕는 최소한의 안전망이라는 것.
특히, 홍성군은 상병수당에 대한 노동자들의 긍정적인 반응에, 앞으로도 군민 삶의 질을 높이는 실효성 있는 복지정책을 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다는 계획이다.
홍성군에 따르면 상병수당 지급 대상은 취업자 및 자영업자 등으로, 일정 요건을 충족할 경우 최대 150일까지 수당을 받을 수 있다. 지원 대상이나 신청 방법 등 자세한 사항은 국민건강보험공단 홍성지사를 통해 문의할 수 있다.
홍성군 관계자는 9일 기자와 통화에서 "(제도 시행 후) 지금까지 117명에게 지급됐다"면서 "지급액은 직전 3개월 평균 임금의 60%이며, 1일 최저 4만 9540원을 지급하고 있다"고 말했다.
그러면서 "대상자는 홍성군민으로 (상병수당 신청 후 심사를 통해 대상자로 선정되면) 보건복지부에서 전액 지원한다"며 "상병수당은 근로자의 건강 회복과 일자리 유지를 동시에 도와 아픈 근로자에게 든든한 버팀목이 되고 있다"고 덧붙였다.
한편, 홍성군은 군민들에게 제도 접근성과 이해도를 높이기 위해 관련 내용을 적극적으로 홍보할 계획이다.