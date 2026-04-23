명함이 사라진 뒤에도 나를 입증할 확실한 도구

"내가 이런 걸 써도 될까? 내가 무슨 전문가라고..."

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큰사진보기 ▲<경험을 나만의 인과 콘텐츠로 만들기> ⓒ 이지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그, 브런치에도 실립니다.

나는 15년 동안 브랜드의 상품기획자로 일했다. 하지만 회사 밖으로 나오자마자 나는 아무것도 아닌 사람이 되었다. 퇴사 후 명함이 사라진 다음, 나를 설명할 말을 찾지 못해 막막해하던 기억이 생생하다. 야심 차게 시작했던 장사마저 코로나19로 인해 폐업의 쓴맛을 보았을 때, 나는 극심한 좌절과 우울을 겪으며 '회사 밖의 나는 누구인가'라는 질문 앞에 멈춰 섰다.당시 나에게 '콘텐츠'란 유명한 유튜버나 전문 블로거들만 할 수 있는 거창한 무언가였다.스스로에 대한 자신이 없었고, 온라인 수익화 강의를 수십 개씩 들었지만 정작 결과는 나오지 않았다. 변화의 시작은 우연히 시작한 글쓰기였다. 남에게 보여주기 위해서가 아니라, 단지 내 과거의 경험과 생각을 정리하고 싶어 쓰기 시작한 글들이 나만의 기록이 되고 '자산'이 되기 시작했다.본격적으로 온라인 창작자의 길에 들어선 후 3년, 나는 매일 '콘텐츠'에 대해 치열하게 고민했다. 처음에는 무작정 인기 있는 주제를 흉내 내며 조회수에 연연하기도 했다. 하지만 책을 읽고, 쓰고, 요약해서 강의하고, 다시 글로 정리하는 과정을 수없이 반복하며 나만의 방향을 찾았다. 콘텐츠는 단순히 정보를 나열하는 것이 아니라, '내 이야기를 독자에게 어떻게 전할 수 있을까' 하는 진심 어린 고민에서 시작된다는 것을 깨달았다.특히 "누구를 위해 쓰는가?"라는 질문에 대한 답을 '과거의 나'에게서 찾았을 때 비로소 내 콘텐츠는 힘을 얻었다. 번아웃으로 힘들어하던 예전의 나와 닮은 사람들을 떠올리며 글을 썼을 때, "제 이야기 같아서 위로가 된다"는 공감의 댓글이 달리기 시작했다. 전자책을 출간해 '내 손으로 번 첫 수익'을 얻었을 때의 그 짜릿한 자신감은 15년 직장 생활의 기쁨과는 또 다른 차원의 것이었다.3년간의 고민과 실행의 결과물로 책 한 권 독립출판을 했다. 제목은 <경험을 나만의 일과 콘텐츠로 만들기>(2026년 4월 출간)이다.이 책은 평범한 40대 퇴사자였던 내가 어떻게 자신의 경험을 발견하고, 이를 해결책으로 정리해 세상과 연결했는지 그 구체적인 '5단계 실행 방법'을 담았다. 인생 그래프를 그려보며 잊고 있던 소중한 순간들을 떠올리는 것부터, 내 이야기를 기다리는 단 한 명의 독자를 찾는 방법까지 실용적인 가이드를 제공한다.우리는 더 이상 하나의 직장만으로 평생을 살아가지 않는다. 명함이 사라진 뒤에도 나를 입증하고 기회를 만들어줄 가장 확실한 도구는 바로 '나만의 콘텐츠'다. 완벽하지 않아도 괜찮다. 당신 안에는 이미 살아온 시간만큼 누군가에게 도움이 될 이야기들이 보석처럼 쌓여 있다. 이 책이 당신 안의 보석을 깨우고, 새로운 커리어를 향한 첫걸음에 작은 용기가 되기를 진심으로 바란다.