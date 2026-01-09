청주공항, 2년 연속 이용객 400만명 돌파... 대구공항 추월

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주국제공항이 지난해 이용객 466만 명으로 역대 최대치를 기록하며, 인천공항을 제외한 지방공항 중 제주공항과 김포공항에 이어 세 번째로 이용객이 많은 공항이 됐다.9일 한국공항공사 항공통계자료에 따르면, 청주국제공항의 지난해 이용객은 466만 9956명으로 집계됐다. 국내선 이용객은 272만 7895명, 국제선은 194만 2061명이다. 이는 종전 최대 기록이었던 2024년 457만9221명을 넘어선 수치다. 이로써 청주공항은 2년 연속 400만 명을 돌파했다.특히 청주공항은 대구국제공항을 제치고, 대구공항이 2019년 기록했던 466만9057명마저 넘어섰다. 한국공항공사 측은 국제선 운항 편수가 늘어나면서 국제선 성장세가 두드러진 것이 이용객 증가의 주요 요인이라고 설명했다. 지난해 국제선 이용객은 194만 명을 넘어 전년 146만 8685명보다 크게 증가했다.한편 청주공항은 급증하는 항공 수요에 대응하기 위해 기반시설 확충과 이용환경 개선에 속도를 내고 있다. 지난해 여객터미널에는 한식당, 패스트푸드점, 카페 등 8개 신규 식음료 시설이 문을 열었다.주기장은 오는 10월까지 기존 13곳에서 17곳으로 확대되며, 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 1400여 대의 주차면을 확보한다. 여객터미널 확장도 추진 중으로 국내선 터미널은 내년 착공, 국제선 터미널은 내년 실시설계에 들어간다.