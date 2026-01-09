메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

대전충청

26.01.09 14:04최종 업데이트 26.01.09 14:04

청주공항, 2년 연속 이용객 400만명 돌파... 대구공항 추월

국제선 성장세 두드러져... 기반시설 확충 속도

원고료로 응원하기
ⓒ 충북인뉴스

청주국제공항이 지난해 이용객 466만 명으로 역대 최대치를 기록하며, 인천공항을 제외한 지방공항 중 제주공항과 김포공항에 이어 세 번째로 이용객이 많은 공항이 됐다.

9일 한국공항공사 항공통계자료에 따르면, 청주국제공항의 지난해 이용객은 466만 9956명으로 집계됐다. 국내선 이용객은 272만 7895명, 국제선은 194만 2061명이다. 이는 종전 최대 기록이었던 2024년 457만9221명을 넘어선 수치다. 이로써 청주공항은 2년 연속 400만 명을 돌파했다.

특히 청주공항은 대구국제공항을 제치고, 대구공항이 2019년 기록했던 466만9057명마저 넘어섰다. 한국공항공사 측은 국제선 운항 편수가 늘어나면서 국제선 성장세가 두드러진 것이 이용객 증가의 주요 요인이라고 설명했다. 지난해 국제선 이용객은 194만 명을 넘어 전년 146만 8685명보다 크게 증가했다.

AD
한편 청주공항은 급증하는 항공 수요에 대응하기 위해 기반시설 확충과 이용환경 개선에 속도를 내고 있다. 지난해 여객터미널에는 한식당, 패스트푸드점, 카페 등 8개 신규 식음료 시설이 문을 열었다.

주기장은 오는 10월까지 기존 13곳에서 17곳으로 확대되며, 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 1400여 대의 주차면을 확보한다. 여객터미널 확장도 추진 중으로 국내선 터미널은 내년 착공, 국제선 터미널은 내년 실시설계에 들어간다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스#오옥균#기자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사"바람은 무겁게, 강물은 유유히"... 청주에 울려퍼진 '우스리스크 편지'


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기