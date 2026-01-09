강남구, 신년인사회서 '미래 100년 비전' 공유

큰사진보기 ▲2026 강남구 신년인사회강남구 정책 공유 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강남구 신년인사회국립국악고등학교 소리누리 예술단 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 강남구 신년인사회강남 미래 100년 ⓒ 이용민 관련사진보기

"강남구는 지난해 실시한 강남구 정책 만족도 조사에서 93.2%가 만족한다고 응답해 주셨다. 이 숫자에는 여러분의 삶 속에서 실제 변화를 만들어 왔다는 신뢰가 담겨 있다고 생각한다. 지속 가능한 미래 도시 글로벌 강남구로 나아가는데 원동력이 되어 주시는 구민 여러분께 진심으로 감사드린다.

지역사회 장학금 수여, 청년층까지 교통비 지원 확대, 대상 포진 예방접종 65세 이상 지원, 중독관리통합지원센터와 일자리 통합지원센터 운영, 지역상권 회복을 위해 융자 지원 등 생활밀착형 정책을 진행해 왔다.

논현은 의료와 관광의 중심지로, 압구정과 청담은 패션 쇼핑의 메카로, 역삼과 테헤란로는 혁신 업무의 거점으로, 삼성은 국제 교류와 AI산업의 핵심지로, 도곡과 개포는 친환경 주거와 교육으로, 대치와 일원은 동남권 신성장 거점으로, 수서 세곡은 6개 철도 노선이 모이는 수도권 광역거점으로, 수서역 일대를 로봇 산업의 메카로, 각 지역의 강점을 살려 육성해 나가겠다.

지난해 강남구 개청 50주년을 맞았고, 올해는 미래 100년을 향해 새로운 출발점에 서 있다. 강남은 명실상부 대한민국 최고 도시이다. 자동차 중심의 거리를 사람 중심의 보행 공간으로 조성하여 누구나 안심하고 걸을 수 있는 길로 바꾸겠다. 주거와 일자리가 어우러진 집주 근접 도시를 실현하겠다. '걸어서 10분 도시'를 2050 서울 도시 기본 계획에 반영하여 구민들이 녹지와 공공시설을 누릴 수 있도록 하겠다."

큰사진보기 ▲2026 강남구 신년인사회강남구민과 인사 ⓒ 이용민 관련사진보기

지난 8일 오후3시 코엑스 오디토리움에서 주민대표들과 내빈을 초청하여 '2026 강남구 신년인사회'를 개최하였다.민선8기의 강남구는 구민 만족도 조사에서 만족 응답이 93%에 이르는 성과를 달성했다. '2025 한국지방자치 경쟁력지수'에서 서울 자치구 1위로 도시 경쟁력의 우수함을 입증하였고, 2년 연속 서울 자치구 중 출생아 증가율 1위, 대외기관 수상 184건을 기록했다. 이번 신년인사회에서는 이와 같은 성과를 구민들과 함께 나누고 강남구의 미래 100년을 향한 비전과 방향을 함께 공유하는 자리로 마련하였다.신년하례 오프닝은 피리 독주와 대북 공연으로 시작을 알렸고 강남의 국립국악고등학교의 소리누리 예술단의 퍼포먼스로 신년인사회의 막을 올렸다. 서명옥 국회의원, 박수민 국회의원, 이호귀 강남구의회 위원장의 새해 인사에 이어서 오세훈 서울시장의 축사, 강남구와 자매결연을 맺고 있는 국내외 친선도시의 축하 영상이 스크린에 펼쳐졌고, 참석한 내빈 명단이 영상과 함께 소개되었다.서명옥 국회의원은 새해 인사에서 "올해는 대립과 갈등의 정치가 아닌 주민 여러분의 삶을 위한 생활 정치를 해 나가겠다. 소외 계층을 더 챙기는 정치, 청년과 아이들이 안심하고 미래를 꿈꿀 수 있는 그런 책임 있는 정치를 해 나가겠다. 여러분의 목소리에 귀 기울이고 함께 고민하고 해결책을 찾아나가는 동반자가 되겠다"고 말했다.오세훈 서울시장은 축사에서 "영동대로 지하공간 복합 개발과 수소 로봇 클러스터의 조성은 사람과 기술, 산업과 자본이 모여서 도전이 일상이 되는 무대를 만드는 일이다. 강남의 혁신은 곧 서울의 경쟁력이자 미래 산업을 향한 출발선이 될 것이다. 강남구의 도약이 국민들의 자부심이 되고 확실한 결실로 이어질 때까지 서울시는 책임을 다하겠다."고 말했다.2부에서는 '구민과 함께 그리는 도시, 강남'이라는 주제의 소망 영상이 펼쳐졌고, 조성명 강남구청장의 신년사가 있었다. 조성명 강남구청장은 신년사를 통해 강남구의 구정 보고와 미래 비전을 다음과 같이 밝혔다.조성명 강남구청장의 신년사가 끝나고, 참석한 구민들은 합창단과 함께 '내일로 가는 계단'을 합창하며 피날레를 장식하고 '2026 강남구 신년인사회'의 막을 내렸다.