김혜경 여사가 깜짝 발표한 '이 소식'... "두 번째 책을"

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲2024년 일가정 양립 실태조사…대기업과 영세사업장 간 격차 여전 ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사가 5일 베이징 주중 한국대사관저에서 열린 한중 가교 역할 중국인 여성 초청 한식 오찬 간담회에서 참석자들을 위한 떡국에 고명을 얹어 옮기고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경력 단절 여성이 줄어들고 있다는 소식, 지난 주 전해드렸죠. 임신, 출산, 육아 등으로 인해 일을 그만둬야 하는 여성의 숫자가 줄고 있다는 것인데요. 그러나 여전히 모두가 육아휴직을 쓸 수 있는 건 아닙니다.한국여성정책연구원이 실시한 '2024년 기준 일·가정 양립 실태조사'가 지난 7일 발표됐는데요. 조사에 따르면, 육아휴직이 가능하다고 답한 사업체 가운데 300인 이상 대기업은 89.2%였지만 5~9인 사업체는 60.1%에 그친 것으로 나타났습니다. 이번 조사는 여성정책연구원이 노동부의 연구 용역을 받아 수행한 것으로, 전국 상시근로자 5인 이상 사업체 중 5000개 표본사업체의 인사담당자를 대상으로 실시됐습니다.육아휴직을 사용할 수 없는 가장 큰 이유 무엇일까요. '동료 및 관리자의 업무 가중(35.9%)'이었습니다. 뒤이어 '사용할 수 없는 직장 분위기나 문화 때문에(31.3%)', '대체인력을 구하기 어려워서(26.8%)', '추가인력 고용으로 인한 인건비 부담으로(4.5%)' 등이 이유였는데요. 육아휴직에 따른 업무공백을 '남은 인력끼리 나눠 해결한다'는 답이 41.1%에 달한다고 합니다.노동부는 일단 지원금 규모를 늘리겠다는 방침입니다. 올해 대체인력 지원금을 월 120만 원에서 140만 원으로, 동료 업무분담지원금을 월 20만 원에서 60만 원으로 늘렸는데요. 이 같은 지원금 확대가 육아휴직 사용 증가로 이어질지는 지켜봐야 할 거 같습니다.한편, 이번 조사에서는 '유리천장'이 여전함을 확인할 수 있었는데요. '채용 시 자격이 동일한 경우 남성을 선호하는 경향이 있다'는 문항에 30.7%가 '그렇다'고 응답했다고 합니다. 또 '주요 업무나 보직에 여성보다 남성을 배치하는 경향이 있다'는 응답도 29.1%에 달했습니다.이재명 대통령과 함께 중국을 방문한 김혜경 여사가 중국 여성 리더들을 초대해 떡만둣국을 대접했다고 합니다. 김 여사는 5일 주중한국대사관저 소연회실에서 한-중 가교 역할을 해온 중국 여성 리더 9명을 초청했는데요. 이 자리에는 왕단 베이징대학교 외국어대학 부학장 겸 한반도센터 소장, 자오수징 중국장애인복지기금회 이사장, 판샤오칭 중국전매대학교 교수, 한젠리 독립유공자 후손, 장영희 성영식품유한공사 대표, 캉산 주한중국대사 부인 등이 참석했습니다.김 여사는 '떡만둣국'을 준비한 이유에 대해 "한국은 설에 떡국을 먹는다. 중국도 춘절과 같은 명절에 만두를 드신다고 들었다"며 "그래서 오늘은 떡하고 만두하고 넣은 떡만둣국을 한 번 준비해 봤다. 여기 계신 모든 분들이 중국과 우리 대한민국의 가교 역할을 훌륭하게 하시는 분들이라 저희가 의미를 담아 만들어봤다"고 설명했습니다.이에 왕단 한반도센터 소장은 "한중 두 나라는 지리적으로도 가깝고 문화적으로도 서로 통하는 점이 많다"며 "오늘 그 우정이 여사님의 손길을 통해서 식탁 위에 오롯이 담긴 맛으로 저희들에게 다가왔다. 이는 단순한 한 끼의 점심이 아니라 언어와 국경을 넘어선 진정한 정"이라고 감사를 표했습니다.장영희 성영식품유한공사 대표는 "중국 시장에 대한 이해와 지원이 충분하지 않았던 시절 어려움도 많았지만 한국 식품을 중국에 알리겠다는 신념으로 버텨왔다"며 "앞치마를 입고 직접 음식을 준비한 김혜경 여사의 모습에 깊은 감동을 받았다"고 말했습니다.한편, 김 여사는 "한국 음식을 세계에 널리 알리고 싶다는 사명감을 가지고 있다"라며 "요리책을 출간했던 경험을 바탕으로 K-푸드를 주제로 한 두 번째 책을 준비하고 있다"며 책 출간 계획을 공개하기도 했습니다.30% 클럽 의장 파비타 쿠퍼는 FTSE 100(런던증권거래소 상장사 가운데 시가총액 상위 100개 기업)에서 여성 최고경영자 비율이 매우 낮음을 지적하며 2030년까지 FTSE 100 내 여성 CEO가 30명 되도록 하겠다는 '30 by 30' 캠페인을 2월부터 시작한다고 밝혔습니다.30% 클럽은, 2010년 영국에서 시작된 캠페인 그룹으로 10%에 불과했던 FTSE 100 이사진의 여성 비율을 30%까지 높이는 것을 목표로 출범했습니다. 2018년 이 목표를 달성했으며, 현재는 전세계 20여개 국으로 30%클럽 지부가 확대됐는데요.쿠퍼는 지난 4일 영국 더타임스와의 인터뷰에서 "여성 CEO 부재 문제에 대한 논의의 동력이 충분하지 않다"며 이 같은 캠페인 실시 배경을 설명했습니다. 실제 FTSE 100 내 여성 이사직 비율은 44%임에도 불구하고, 여성 CEO는 8명뿐인 상황입니다. 특히 남성 CEO가 자리에서 물러날 때 90%가 남성으로 대체되는 반면, 여성 CEO의 경우 50%만이 여성 대표로 대체되는 것이 현실이라고 하네요.이에 대해 쿠퍼는 "왜 여성이 물러나고 남성으로 대체되는 이러한 패턴이 적용되고 있나"에 의문을 제기하며 "우리가 공동으로 할 수 있을 일을 찾겠다"고 말했습니다. 쿠퍼는 "여성 최고 경영자 부재에 대한 이슈를 '재점화'하고 싶다"며 "주요 기업회장들에게 협력을 요청하는 편지를 보낼 예정"이라고 밝혔습니다.쿠퍼는 한 달 전, 링크드인에 올린 메시지를 통해 "여성 CEO의 퇴장은 우연의 문제가 아니다, 구조적으로 매우 취약한 상태라는 뜻"이라며 "CEO 목록에서 여성 한 명이 사라질 때마다 가장 높은 리더십을 향한 진전이 얼마나 불안정한지 상기하게 된다, 이사회와 경영진이 성별 균형이 잡힌 리더십에 대해 스스로 책임을 져야 한다"라고 촉구했습니다.남의 나라 얘기같지만은 않네요. 지난해 말, 리더스인덱스가 발표한 바에 따르면 국내 500대 기업 가운데 2026년도 신임 CEO는 총 55명이었는데요. 이 가운데 여성은 단 2명이었습니다.