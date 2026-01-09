시민사회 "광주·전남 통합, 시도민 의견 수렴·숙의 거쳐야"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장(가운데 오른쪽)과 김영록 전남지사(가운데 왼쪽)가 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시와 전남도 시민사회가 광주·전남 행정통합을 위해 시도민의 충분한 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐야 한다고 촉구했다.광주전남YMCA협의회는 9일 성명을 내고 "광주·전남 행정통합은 시민 참여와 공론화를 전제로 추진돼야 한다"고 밝혔다.협의회는 "지역의 지속가능성을 확보하고, 균형발전의 틀을 새롭게 구성하기 위해 행정통합 논의를 포함한 다양한 대안 모색은 꼭 필요한 시대적 과제"라며 "하지만 광주시와 전남도, 정치권의 논의 과정에서 주권자인 시민들의 참여와 숙의 과정이 사실상 배제되고 있다"고 우려했다.또 "행정통합은 300만 광주시민과 전남도민의 삶과 권리에 직접적인 영향을 미치는 중대한 사안"이라며 "충분한 공론화 없이 추진되고 있는 현 상황은 절차적 민주주의의 근본 원리와 정면으로 배치된다"고 지적했다.협의회는 "행정통합의 필요성 논의는 시민과 함께 이뤄져야 하고 모든 논의 과정은 충분한 정보 제공과 투명한 공론화를 전제로 해야 한다"며 "주민투표를 포함한 직접 민주주의 방식이 보장되지 않는 행정통합은 공공성, 민주성, 지속가능성 면에서 심각한 결함을 안게 된다"고 강조했다.이어 "시민 없는 통합은 의미가 없다"며 "행정통합 논의는 지역민의 삶을 위한 과정이어야 하며, 그 출발점은 시민의 참여와 숙의"라고 덧붙였다.광주시민단체협의회도 이날 성명을 내고 "지역 차별을 해소하고 광주와 전남 시도민의 삶을 개선하는 행정통합이어야 한다"고 밝혔다.단체는 "자치분권의 획기적 강화, 재정 자립도와 자주도 제고, 지역발전을 위한 예산 및 정책적 지원의 획기적 강화가 전제되지 않는 행정통합은 오히려 지역 갈등만 강화할 가능성이 크다"며 "행정통합이 어떻게 지역 차별을 해소하고 광주·전남 시도민의 삶을 개선할 수 있는 계기일 수 있는지 설명해야 한다"고 주장했다.또한 "그동안 규모의 경제 논리에 의해 희생됐던 소외 지역 발전을 위한 상생 통합이 돼야 한다"며 "취약한 사회적 인프라의 획기적 개선, 교육 격차와 의료격차 해소, 양질의 일자리를 위한 산업 기반 구축 등 지속가능한 삶을 위한 기반을 균형 있게 조성하는 방안이 제시돼야 한다"고 말했다.그러면서 "시도 행정력과 정치적 지원을 집중해 시도민이 행정통합의 의의와 해결 과제를 여러모로 이해하면서 행정통합에 나설 수 있도록 민주적 공론 과정을 거쳐야 한다"고 덧붙였다.