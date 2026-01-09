서산시의회 "일자리연계형 지원주택사업 정상 추진하라"

큰사진보기 ▲서산시의회가 9일 제311회 임시회 제4차 본회의에서 안효돈 의원이 대표발의한 ‘대산읍 일자리연계형 지원주택사업 정상추진 촉구 결의안’을 채택했다. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

서산시의회가 9일 제311회 임시회 제4차 본회의에서 안효돈 의원이 대표발의한 '대산읍 일자리연계형 지원주택사업 정상추진 촉구 결의안'을 채택했다.일자리연계형 지원주택사업은 지난 2023년 8월 국토교통부가 주관한 공모사업으로 시와 LH가 공동 진행해 선정됐다. 그러나 LH가 2024년 10월 24일 당진 석문국가산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다는 입장을 서산시에 통보하면서 갈등이 커지고 있다.결의문에서 서산시의회는 "열악한 주거 환경과 편의시설 부족으로 인해 노동자들이 서산을 떠나고 있다. 이는 대산읍의 심각한 인구 감소로 이어져 지역 소멸의 위기감마저 고조시키고 있다"고 우려했다.그러면서 "이러한 위기를 타개하고 노동자들에게 안정적인 보금자리를 제공하기 위해 서산시는 지난 2022년부터 국토교통부, 한국토지주택공사(LH)와 협력하여 일자리 연계형 지원주택 290세대 건립을 확정 짓고 추진해 왔으나 LH가 당진 석문국가산단의 높은 공실률을 핑계로 서산 대산읍 지원주택 사업에 참여할 수 없다고 통보했다"며 LH를 비판했다.서산시의회는 2022년과 2024년 두 차례에 걸쳐 실시한 수요조사 결과를 거론하며 LH를 압박했다.입주 의향을 밝힌 노동자가 건설 예정 물량의 두 배를 훌쩍 넘겼고, 그중 상당수가 무주택자로 수요가 확실하고 행정절차까지 마무리한 사업을 지체할 이유가 없다는 것이다.결의안을 대표발의한 대표발의한 안효돈 의원은 "LH가 보여주는 행태는 공기업으로서의 책무를 망각한 것을 넘어, 18만 서산시민을 우롱하는 처사다"며 "26km나 떨어진 타 지자체의 미분양 문제를 해결하기 위해, 대산공단 노동자들의 주거권을 희생양으로 삼겠다는 억지 논리다. 출퇴근 거리와 생활권을 무시한 이러한 발상은 탁상행정의 표본이며, 노동자의 삶을 철저히 외면한 폭거다"고 주장했다.이어 "서산시에는 '석문산단의 공실이 많아 사업이 불가하다'고 으름장을 놓았던 LH가 정작 그 석문산단 내에 1100세대의 대규모 주택을 추가로 건설하기 위해 시공사까지 선정했다는 사실이 밝혀졌다"며 LH의 이중성을 비판했다.서산시의회는 "더 이상 LH의 기만적인 행태를 지켜볼 수 없으며, 노동자의 주거 복지를 볼모로 잡는 어떠한 시도도 용납하지 않을 것"이라고 경고하며 서산 대산읍 노동자의 주거권을 짓밟는 기만적인 사업 중단 시도의 즉각 철회와 당초 계획대로의 즉각 착수를 촉구했다.반면 LH는 사업 참여와 관련한 공문의 부존재와 공모 제도의 한계 등을 거론하며 시의 주장을 반박하고 있다. 애당초 사업에 참여하겠다는 의사가 없었다는 것이다.또한 서산시와 LH의 수요 조사 결과가 큰 차이를 보이는 것도 문제다. 서산시의 경우 조사 표본 1000명 중 759명이 입주 의향을 나타냈으며, 실제 수요는 647세대로 추정돼 건설 예정 세대의 2배 이상의 수요가 집계됐다. 그러나 LH는 수요 조사 결과 입주 의향이 45세대에 불과하다며 사업 참여가 어렵다는 입장을 서산시에 통보했다.