윤희신, 의정보고서 발간... "태안의 미래, 준비된 청사진 있다"

국민의힘 소속으로 충남 태안군수 출마를 준비 중인 윤희신 충청남도의회 의원(58세‧태안1)이 그간의 의정활동 성과와 지역 비전을 집약한 의정활동보고서를 발간했다.이번 보고서는 단순한 활동 나열을 넘어, 윤 의원이 지난 의정 기간 동안 어떤 문제의식을 가지고 지역 현안을 해결해 왔는지, 그리고 이를 토대로 태안의 미래를 어떻게 준비해 왔는지를 체계적으로 담아냈다는 점에서 의미가 크다.보고서는 '꽃과 바다 태안, 준비된 미래로 새로운 태안'이라는 기조 아래 SOC 확충, 안전·재난 대응, 에너지 전환, 복지·교육 강화 등 지역 발전의 핵심 축을 중심으로 성과를 정리하고, 향후 군정으로까지 확장 가능한 정책 방향을 제시하고 있어 사실상 정책 보고서이자 군정 비전 선언문의 성격을 함께 띤다.윤희신 의원은 발간사를 통해 "지난 의정활동 기간 동안 오직 지역의 지속 가능한 발전과 도민 한 분 한 분의 안전한 삶을 최우선 가치로 삼고 현장을 발로 뛰었다"고 강조했다. 형식적 의정활동이 아닌, 주민의 삶과 직결된 문제를 해결하는 '현장 중심 의정'을 실천해 왔다는 점을 분명히 한 것이다.윤 의원은 태안 지역의 구조적 위기로 꼽히는 석탄화력발전소 폐지 문제를 언급하며, "태안 주민들의 생존권이 걸린 사안인 만큼 정의로운 전환 대책 마련을 선도적으로 촉구해 왔다"고 밝혔다. 이어 "지역 발전을 위해 반드시 해결해야 할 사업과, 군민 모두가 안심하고 살아갈 수 있는 안전하고 따뜻한 복지 환경 구축에 남은 모든 역량을 쏟겠다"고 다짐했다.이번 의정활동보고서의 가장 큰 특징은 구체적인 수치와 결과 중심의 성과 제시다. 윤 의원은 군비와 자부담을 제외하고도 총 1196억 원 규모의 예산 확보 성과를 기록했다.대표적인 성과는 지방도 634호선 원북 반계~학암포 구간 4차로 확포장 사업이다. 총 979억 원이 투입되는 이 사업은 수십 년간 지역 주민과 관광객들이 불편을 겪어온 도로 문제를 해결하는 대형 SOC 사업으로, 윤 의원이 도정질문과 지속적인 협의를 통해 확정을 이끌어냈다.이와 함께 지방도 603호선 위험도로 구조개선, 와우재고개 개량, 포지리 배수관로 정비, 인도 설치, 회전로터리 조성, 과속단속카메라 설치 등 생활 밀착형 도로·교통 안전 사업도 다수 포함됐다. 국도77호선 씽크홀 복구와 배수시설 보강, 농어촌도로 교량 조성 등도 주민 안전과 직결된 성과로 꼽힌다.윤 의원은 단순한 예산 확보를 넘어 조례 제정을 통한 제도적 변화에도 주력했다. 전국 최초로 제정된 '다중이용시설 피난유도 안내 정보 설치 조례'를 비롯해 소방공무원 법률 지원 근거 마련, 자율방범대 출동수당 지급 기준 마련 등은 지역 안전망을 구조적으로 강화한 사례다.보건·복지 분야에서는 소아·청소년 당뇨병 환자 지원 조례를 대표 발의해 학생들의 건강권과 학습권을 제도적으로 보장했고, 학교급식 종사자 폐암 검진 지원, 급식실 안전 강화 조례 등도 잇따라 추진했다. 폐교를 활용한 시니어 레지던스 도입 제안은 고령화 시대를 대비한 대안적 복지 정책으로 주목받았다.교육환경 개선 역시 주요 성과다. 태안여중 오케스트라실, 태안중 씨름장, 학교 간이 스프링클러 설치, 교실·화장실 증개축 등 45억 원이 넘는 교육환경 개선 사업이 보고서에 담겼다.윤 의원은 의정보고서를 통해 석탄화력 폐지 이후 태안의 미래를 준비하는 과정도 상세히 담았다. 정의로운 전환 기금 조성, 석탄화력 폐지지역 특별법 제정 촉구, 가로림만 국가해양생태공원 조성, 안면도 국제관광단지 개발 등은 향후 군정의 핵심 과제로 자연스럽게 이어진다.특히 가로림만 국가해양생태공원은 전국 1호 지정을 목표로 단계별 추진 계획까지 제시되며, 환경 보전과 관광 활성화를 동시에 꾀하는 전략으로 제시됐다.지역 정치권에서는 이번 의정활동 보고서를 두고 "윤희신 의원이 군수 출마를 앞두고 그간의 성과를 체계적으로 정리함과 동시에 향후 태안 군정을 어떻게 이끌 것인지에 대한 청사진을 제시한 자료"라고 평가했다.윤 의원 스스로도 "이번 보고서는 끝이 아니라 새로운 출발"이라며 "모두 함께 만드는 준비된 미래, 새로운 태안을 위해 더 큰 책임을 지겠다"고 밝혔다.