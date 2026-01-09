문수기 시의원 " 감시체계 확립, 발생지 처리원칙 지켜야"

큰사진보기 ▲문수기 서산시의원. ⓒ 문수기 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

수도권 생활폐기물의 서산시 반입과 관련해 상시 감시체계 확립과 발생지 처리 원칙 재정립이 필요하다는 주장이 나왔다.문수기 서산시의원은 9일 열린 제311회 임시회 본회의 5분발언에서 "수도권 생활폐기물 120톤이 서산 민간 재활용업체로 반입된 사실이 확인됐다"면서 "이번 사안을 개별 업체 문제가 아닌 폐기물 관리 체계 전반의 구조적 문제로 진단해야 한다"고 주장했다.이어 "시민 제보를 계기로 사실관계를 점검한 결과, 서산 지역 쓰레기 중간재활용업체가 수도권 지자체와 계약을 맺고 새해 단기간에 생활폐기물을 반입한 사실이 있었으며, 이후 점검 과정에서 문제점이 드러나 행정 조치가 진행될 예정이다"고 밝혔다.이와 관련 문 의원은 특히 재활용선별 이후 남는 잔재물 처리 구조에 주목했다.재활용품을 선별하고 남은 폐기물이 사실상 서산시 소각장으로 유입될 수밖에 없는 구조로 타 지역 쓰레기가 선별 과정을 거쳐 서산 쓰레기로 변신해 처리되는 결과가 초래될 수 있다는 것이다.문 의원은 예방책으로 ▲선별시설을 갖춘 핵심 업체를 포함한 17개 폐기물 재활용업체에 대한 상시·수시 점검 및 반입량·성상·처리경로의 정기 보고 의무화 체계 구축 ▲ 타 지자체 폐기물 계약·입찰 동향에 대한 사전 모니터링 ▲ 서산시 소각장 운영 원칙 재정립 ▲발생지 처리원칙을 실질적으로 담보할 수 있는 법·제도 보완 필요 등을 제시했다.끝으로 문수기 의원은 "환경 문제는 적발 이후 해명으로 끝낼 사안이 아니라, 사전에 관리되고 책임이 분명한 구조를 만드는 것이 핵심"이라며 서산시의 시스템 마련을 다시 한번 촉구했다.충남도는 도내에 수도권 쓰레기가 유입되고 있다는 동향을 파악, 시군과 합동 점검반을 편성해 지난 6일 현장 점검을 실시했다.이를 통해 공주와 서산에 위치한 폐기물 재활용 업체가 지난 1일부터 6일 동안 서울 금천구 생활폐기물(종량제봉투) 216톤을 위탁 처리한 것으로 확인했다.이런 행위는 3년 이하 징역이나 3000만 원 이하 벌금 등 사법 처분과 영업정지 1개월 등 행정 조치를 받을 수 있다.