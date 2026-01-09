이혜훈, 결혼한 장남도 부양가족으로? 로또 청약 뻥튀기 의혹

큰사진보기 ▲이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 7일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 부양가족 수를 부풀려 서울 서초구 '로또 아파트' 청약에 당첨됐다는 의혹이 나왔다. 입주자 모집 과정에서 후보자 배우자는 이미 결혼한 장남을 부양가족으로 묶어 가점을 받았다. 아들이 기혼자임에도 부양가족으로 허위 기재한 덕에 턱걸이 당첨에 성공한 것 아니냐는 문제 제기이다.지난 8일, 천하람 개혁신당 국회의원실이 한국부동산원 등으로부터 확보하여 분석한 자료에 따르면, 이 후보자의 남편인 김영세 연세대학교 교수는 2024년 7월 19일 모집 공고된 '래미안 원펜타스' 전용면적 137.6㎡(137A형)에 청약을 넣어 일반공급 1순위로 당첨됐다. 이 후보자는 재산 신고에서 해당 아파트를 분양가인 37억 원으로 기재했지만, 현재 시세는 70억 원가량으로 거론된다. 차익만 수십억 원에 달할 것이라는 분석이 나온다.배우자 김 교수가 당첨된 137A형의 당첨자 중 최저 가점은 74점이다. 김 교수는 무주택 기간(32점)과 청약 저축 가입 기간(17점) 모두 만점, 그리고 부양가족 수 4명(이 후보자와 아들 3명, 가점 25점)을 더해 74점 턱걸이로 당첨됐다. 만약 당시 장남 김아무개씨가 부양가족에 포함되지 않았다면, 청약 가점은 69점으로 떨어져 당첨권에 들 수 없었다.장남 김씨는 2023년 8월부터 사실상 분가한 것으로 보인다. 당시 그는 세종특별시 소재의 대외경제정책연구원에 입사해 해당 지역에서 실거주했다고 한다. 그해 12월엔 결혼하고 부인과 공동명의로 7억 3000만 원에 서울 용산구의 한 아파트 신혼집 전세 계약을 맺기도 했다.장남 김씨는 그러나 전입신고와 혼인신고를 하지 않은 채 부모 아래 세대원 상태를 유지했다. 별도의 경제활동을 하는 것은 물론, 임차보증금 등 수억대 자산까지 보유했음에도 '부양가족'으로 묶인 것이다. 이어 청약 신청 마감 이튿날인 2024년 7월 31일, 용산의 신혼집으로 주소를 옮겼다. 이 당첨이 주택법상 공급 질서 교란 행위에 해당하는 '위장 미혼'에 의한 것이라면, 계약 취소와 10년간 청약 자격 제한, 3년 이하의 징역이나 3000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.천하람 의원은 "재산 증식을 위해 위장전입, 위장 미혼 등 수단과 방법을 가리지 않고 부정 청약의 끝판왕을 찍었다"라며 "부정 청약은 당첨 취소뿐만 아니라 3년 이하의 징역형에도 처할 수 있는 만큼 후보자 사퇴는 당연하고 당장 형사입건해 수사에 착수해야 할 것"이라고 강조했다.이 후보자 측은 관련 의혹을 최초 보도한 CBS노컷뉴스에 "성년인 자녀의 혼인신고에 대해 부모가 개입할 수 없었다"라고 해명했다. <중앙일보>에는 "장남 김씨는 평일엔 세종에 있다가 주말엔 서초동(이 후보자 자택)에 살았다. 용산의 신혼집은 며느리가 살았다"라고 밝혔다. 그러나 인사청문회 준비단 차원의 공식 입장문은 9일 오전 현재까지 나오지 않고 있다.한편, 국회는 이 후보자의 인사청문회 날짜를 오는 19일로 잠정 합의했다. 국회 재정경제기획위원회는 오는 12일 전체회의를 열고 이 후보자의 인사청문회 실시계획서를 채택할 예정이다.