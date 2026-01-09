한·일정상회담, 13일부터 다카이치 총리의 고향 나라에서

큰사진보기 ▲한일 정상회담2025년 10월 30일 경북 경주에서 한일 정상회담 기념촬영을 하고 있는 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 13~14일 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 내각총리대신과 정상회담을 연다. 대통령 취임 뒤 다섯번째 한·일정상회담이다.청와대는 9일 이 대통령이 13일 오후 일본 나라현에 도착해 다카이치 총리와 정상회담 및 만찬을 연다고 밝혔다. 정상회담에서는 지역 및 글로벌 현안, 경제·사회·문화 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 협력을 실질적으로 강화하는 방안 등을 논의할 예정이라고 청와대는 밝혔다.14일 오전에는 정상 간 친교 행사가 렬린다. 이 대통령은 같은 날 오후 재일 교포들과 간담회를 한 뒤 귀국할 예정이다 .이번 방문은 다카이치 총리의 초청으로 이뤄졌다.청와대는 "이번 방일이 다카이치 총리 취임 후 양자 방문을 조기에 실현해 상대국을 수시로 오가는 셔틀 외교의 의의를 살리는 한편, 미래지향적이고 안정적인 한·일 관계의 발전 기조를 확고히 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.이 대통령이 방문하는 나라현은 다카이치 총리의 고향이고 중의원으로 당선된 선거구도 이 지역에 있다. 지난해 10월 정상회담에서 이 대통령이 나라현에서 회담을 열자고 제안했고, 다카이치 총리도 즉각 동의해 성사됐다.수도를 현재의 교토 지역으로 천도한 헤이안 시대 이전에 나라 시대가 있었다. 나라 지역에 수도를 세운 이는 여성인 겐메이 천황이다. 나라 시대 일본과 신라 사이에는 사신단 상호 파견이 매우 빈번했다.이재명 대통령의 한·일 정상회담도 매우 빈번하다. 다카이치 총리와는 지난 2025년 10월 30일 경주 APEC 정상회의 때에 이어 두번째로 정상회담을 여는 것이다. 전임자인 이시바 시게루 총리와는 2025년 6월 18일 캐나다 캘거리, 8월 23일 도쿄, 9월 30일 부산에서 만나 정상회담을 했다.