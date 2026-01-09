"바람은 무겁게, 강물은 유유히"... 청주에 울려퍼진 '우스리스크 편지'

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

"바람은 무겁게, 강물은 내리고 강물은 유유히 대지를 적시네"- 우스리스크 편지 가사 중 일부

"반도를 넘지 못하네. 반도를 휘감아 고향 가는데..."

"바람은 무겁게…"

한국인의 정체성을 한 단어로 묻는다면 사람들은 흔히 '한(恨)'을 떠올린다. 흰옷을 입은 백의민족, 살풀이와 아리랑에 스민 겨레의 아픔을 떠올리면 그 말이 틀렸다고만 할 수는 없다.그러나 이날만큼은 비원(悲願)의 한을 가장 오래, 가장 깊게 품어온 자연물이 따로 있다는 생각이 들었다. 그것은 바로 바람이었다. 우리는 누천년 풍류의 후예였고, 바람의 딸이자 아들이었기 때문이다.지난 7일, 충북 청주아트홀에서 열린 독립운동가 보재 이상설 헌정음악회 '우스리스크 편지'는 말 그대로 바람처럼 시작됐다. 내빈 인사가 끝난 후 조애란을 비롯해 산오락회 단원 세 명이 무대에 올라 최상돈 작사, 김강곤 작곡의 '우스리스크 편지'를 연주하고 열창했다.연해주 우스리스크의 풍경과 이상설 유허비, 그리고 슬픔의 강 수이푼강을 노래하는 첫 소절부터 객석의 공기는 달라졌다. 청중의 심장은 분명히 속도를 바꾸고 있었다."바람은 무겁게"로 시작하는 가사처럼, 묵직한 바람이 객석을 가로질러 불어왔다. 그 바람은 곧 소망의 바람으로 변해 아직 이루지 못한 우리의 염원이 무엇인지를 조용히 일깨웠다.한스러운 가사와 애절하면서도 힘 있는 목소리는 혼을 이끌어 만주와 연해주의 벌판 위에 내려놓았다. 바람이 분다. 새롭게, 그리고 다시 아프게.이어진 예술공장 두레의 '종로 네거리'와 '서전서숙'은 이상설 열사의 행적을 생생한 목소리로 불러냈다. 여기에 샌드아트가 또 다른 차원의 감동을 더했다. 옥혜정 작가의 손끝에서 피어나는 모래의 선들은 마치 바람이 만들어낸 또 하나의 서사처럼 느껴졌다.바람이 일으키는 것은 무엇인가. 그것은 불꽃이었다. 두만강과 장백만리를 넘어 불꽃처럼 살아가라는 메시지를 담은 '불꽃 이상설'이 울려 퍼졌고, 나라와 집, 몸 둘 곳 없는 삶을 결의하는 '삼읍(三泣)'이 이어졌다. 도종환 시인의 '영혼의 불꽃'이 무대를 덮을 때, 그 열도는 정말 하늘에 닿아 있었다.진천군립교향악단의 연주는 무대의 깊이를 한층 더했다. 이상설 선생이 꿈꾸었으나 아직 이루지 못한 진정한 광복을 노래한 '꿈, 광복의 날'이 끝난 뒤, 누구도 빠져나올 수 없는 아리랑의 선율이 파도처럼 밀려왔다.선율에 역사가 올라탄 것인지, 역사가 선율이 되어 흐른 것인지 알 수 없었다. 눈을 감은 채 상념의 말을 타고 만주와 연해주를 달리고 있을 때, 출연진 전원이 다시 무대에 올라 처음의 노래 '우스리스크 편지'로 돌아왔다.그 바람은 윤동주가 '또 다른 고향'의 골방에서 맞닥뜨렸던 바람이었다. 조용필이 노래한 '바람의 노래'의 또 다른 서사였으며, 김광석의 '바람으로의 여행' 속에 깃든 영혼의 숨결이었다. 그리고 최치원이 '난랑비서'에서 예감했던 우리 겨레 풍류의 본류, 그 아프고도 힘찬 바람이었다.공연 뒤풀이 자리에서 이어진 춤바람과 노래의 신명은 바람이 남긴 마지막 여운이었다. 평일 오후 3시, 700석에 이르는 객석은 입추(立錐)의 여지 없이 가득 찼다. 행사를 헌신적으로 주관한 <충북인뉴스>에 깊은 감사의 마음 전한다.진천과 청주, 이 중원의 땅에서도 독립운동의 불씨가 여전히 살아 있음을 증명한 하루였다. 돌아오는 길, 양배추즙 한 봉지에 담아 건네주던 따뜻한 인심과 끝까지 함께 잔을 기울이던 대륙의 식구들. 그 정이 이날의 기억을 더 오래, 더 깊게 남겨주었다.이 하루는 그렇게, 또 하나의 바람으로 내 안에 머물렀다.