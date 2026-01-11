시체 더미에서 날아온 총탄, 끝까지 맞선 장군의 최후

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.
(이전 기사 : 모두 투사가 된 전쟁, 부녀자들이 왜군에 들이부은 것
에서 이어집니다.)
1593년 여름, 진주성 높다란 성벽엔 아직 전쟁의 핏자국과 아우성이 서려 있었다. 피 묻은 바위는 씻기지 않아 여태껏 붉었고, 짙게 밴 화약 냄새는 나뭇가지와 잎사귀에 묻어 있었다. 의연한 건, 성 아래로 흐르는 푸른 남강뿐이었다.
지난해 가을 진주대첩에서 대패한 왜가 절치부심이다. 특히 히데요시가 이를 갈고 있었다. 그의 명령은 엄중했다.
'전 병력을 동원해 진주성을 공략할 것. 진주목사(김시민)의 목을 베어 올 것. 그리고 그게 짐승이라 할지라도, 성 안에 살아있는 모든 걸 말살할 것.' 히데요시는 분명 전쟁광이었다. 그는 임진왜란 실패를 전라도 점령 실패로 보았다. 바다에 이순신이 걸림돌이라면, 육지는 김시민이었다. 1차 진주대첩에서 엄청난 사상자를 낸 왜군의 피해가 이의 증거였다.
남해안까지 밀려 왜성에 갇힌 왜군은 지난 패배를 곱씹었다. 호남을 점령해 군량미를 확보하고자 했다. 아울러 육로로 이순신의 근거지를 공략해, 재진격의 발판을 마련하고자 했다. 고육지책이자 타개책이다. 이로써 육지와 바다로 길을 열어, 조선을 재정벌하겠다는 야욕이다.
이로써 임진년에 김시민이 지켜낸 진주성으로, 다시 전쟁의 회오리가 몰아쳤다. 왜는 김시민이 세상을 떠난 줄 몰랐다. 진주목사는 두려움의 대상이었고, 진주성은 철벽이었다. 재침 명령은 살아 있는 김시민이 아닌, 혼백이 된 김시민을 향한 복수이기도 했다.
진주대첩 2차 전투
1593년 6월, 남강 따라 조총을 맨 왜군이 진주성을 에워쌌다. 히데요시의 엄명에 마지못해 나선 다이묘도 있었다. 병력은 대략 10만에 가까웠다. 고니시 유키나가, 가토 기요마사 등 여러 장수가 5대로 나눠 성을 포위했다.
성 안에는 군사 5천과 6만 백성이 있었다. 대부분 1차 전투의 승리를 기억하고 있는 백성이다. 가장 잘 훈련된 군대를 거느린 곽재우 등은 이틀도 버티기 어렵다고 여겨, 성안에 들어 싸우기를 비껴갔다. 최정예 군대를 잃는다면, 나라 전체로 보아 큰 손실이라는 나름의 이유였다.
하지만 백성은 달랐다. 이번에 끝장을 내주겠다며 무기를 거머쥐었다. 특히 충청도 병마절도사 황진(黃進)이 돋보인다. 성을 지키는 막중한 책임도 떠맡는다. 그도 이치와 웅치전투 승리로 왜의 표적이었다. 이순신·김시민에 버금가는 장수로, 백성에 대한 충의로 충만한 인물이다. 김천일, 최경회 등도 마찬가지다. 진주성을 지켜, 전라도를 보전해야 나라가 산다는 일념으로 성으로 들어 온 장수들이다.
황진이 성루에 올라 밖을 바라보았다. 흙먼지가 동문을 비롯한 삼면에서 일었다. 왜군 장수들이 각기 맡은 구간을 공격할 준비에 여념 없다. 병력은 20배 차이에 무기가 열 배 열세라도, 싸움에 임하는 마음만은 하나였다.
1차 전투의 김시민처럼, 방어선을 확인하고 병사와 수성 도구의 배치가 정연했다. 동남쪽 촉석루와 남강 절벽, 북쪽의 대사지, 동문의 평지 등 모든 곳이 적의 공격로였다. 성안 백성들이 밤새 돌을 나르고, 화살촉을 갈았다. 노인과 부녀자들까지 성벽으로 깨뜨린 기와를 모으고 식량을 날랐다. 성안 전체가 군영이었다.
21일 새벽, 남강을 울리는 포성이 신호였다. 왜군은 수십 척 나무다리를 엮어 성벽에 걸었다. 화살이 하늘을 뒤덮고, 조총 탄환이 무더위를 흔들었다. 성벽은 진동했고, 돌가루와 흙먼지가 하늘로 치솟았다.
잠시도 성루를 떠나지 않은 황진 장군
황진이 성문 근처로 달려가 병사들을 독려했다. "김시민 장군을 상기하라. 남강이 우리를 지켜줄 것이다. 성벽에서 물러서지 마라" 병사들의 어깨에 힘이 솟았다. 그는 손에 칼을 쥔 채, 직접 화포를 조준했다. 날아간 포환은 적이 공들여 올린 공성탑을 부쉈다. 병사들이 함성을 질렀다. 그러나 적은 물러나지 않았다. 조총 사정거리는 화살보다 길었고, 성벽은 적의 불화살에 달궈졌다.
왜군이 불붙은 수레에 기름을 싣고 성문으로 돌진했다. 불길이 문짝을 태우고, 성안으로 검은 연기가 밀려들었다. 황진은 병사들을 독려, 물을 뿌리고 흙을 덮게 했다. 그는 잠시도 성루를 떠나지 않았다. 포성이 끊이지 않았다.
하루가 지나고, 이틀이 지나자, 점차 부상자가 늘고 서서히 지쳐갔다. 그랬어도 수성의 의지만은 강고했다. 왜군은 밤낮을 가리지 않고 공격해 들었다. 하늘에는 연기가 자욱했고, 남강은 불빛에 흔들리며 붉게 널름거렸다.
황진과 김해부사 이종인이 동문에서 분투했다. 김천일은 서쪽을, 최경회는 북문을 지켰다. 고종후는 남문에서 지휘했다. 그들은 각자의 자리에서 끝까지 버티겠다고 다짐했다.
26일, 적의 공격이 한층 거세졌다. 성 밖의 민가들이 불타올랐고, 성안이 혼란에 빠졌다. 황진은 병사들 선두에서 싸웠다. 그는 칼을 휘두르며 적을 베었고, 쓰러진 병사들을 부축했다. 그의 갑옷은 피와 땀으로 얼룩졌다.
깊은 밤, 황진이 성루에 올라 남강을 바라보았다. 불빛 하나가 강물을 따라가고 있었다. 누군가 띄운 등불이었다. 임진년 등불처럼 유등을 띄워 밖의 아군에게 보내는 마지막 신호였다. 그 등은 희망보다는 작별 인사였다.
28일 새벽, 동문 밖이 고요했다. 황진이 병사들과 함께 동문으로 향했다. 왜군 시신이 산더미처럼 쌓여 있었다. 밖을 살피던 와중, 시체 더미에서 발사된 왜군 총탄이 그의 머리를 뚫고 지나갔다. 검을 쥔 채 그대로 쓰러져 절명하고 말았다.
29일, 장마에 성문이 허술해져 있었다. 왜군이 귀갑차를 앞세워 성벽을 무너뜨리기 시작했다. 이종인이 검을 높이 치켜들고 목청껏 외쳤으나, 포성에 묻혀 들리지 않았다. 적이 몰려들었고, 불길이 성루를 뒤덮었다. 이종인은 싸움을 멈추지 않았다. 그러나 중과부적이었다. 여러 장수가 남강에 몸을 던졌다.
죽음이 보였어도 끝까지 싸웠다. 전투가 끝난 뒤, 성은 불바다가 되었다. 남강의 물로도 끝내 끄지 못한 불길이었다. 성안 뭇 생명이 모두 도륙 당했다. 강아지나 닭까지 그러했다. 어느 기록은 7만이 넘는 백성이 죽었다고 적는다. 왜군 사상자도 3만 8천이었다. 성벽이 무너지고, 혼백만 남았다. 말없이 흐르는 남강의 물빛도, 흐리고 탁했다.
남강의 마지막 등불, 논개
전투가 멎었다. 왜군이 촉석루에서 축하연을 벌인다. 성으로 자진해 들어 온 한 여인이 있었다. 논개였다. 그녀가 자청해 왜군의 연회에 나간다. 고운 옷을 입고 술을 따랐다. 왜장이 잔을 들고 웃자, 그녀가 미소로 화답한다. 왜장이 이름을 물어도 대답하지 않는다. 마음속엔 '술은 조선인의 피요, 안주는 군사들의 의기다'라는 비수를 숨기고 있었다.
그녀가 왜장을 강가로 유인해 껴안고 남강에 몸을 던진다. 강물이 솟구쳐도, 가락지 낀 손은 풀리지 않았다. 둘은 물속으로 가라앉았다. 그날 이후, 바위는 의암(義巖)이 되었다. 논개의 산화는 결코 복수에 머물지 않았다. 의로운 환생으로 남강의 마지막 등불이었다. 임진년의 수많은 유등처럼 말이다.
전투가 끝나자 폐허만 남았다. 전화가 모든 걸 삼켜버렸다. 허물어진 성벽이 강으로 굴러 흩어졌다. 말 없는 남강이 모든 걸 품어 안았고, 물결마저 숙연해졌다. 진주성은 무너졌지만, 나라는 살아날 한 줄기 빛을 얻었다.
이 성에서 10만이 넘는 생목숨이 스러졌다. 비극이다. 결코 침묵할 수 없다. 진중한 추모이고, 묵상이다. 뭇 생명이 사라진 불탄 성곽, 그것이 조선의 마지막 방패였다. 수만의 군사를 잃은 왜도 더는 전라도로 진군할 여력을 잃었다. 전투 막바지에, 김시민의 후임인 목사 서예원이 숲으로 달아난다. 겁에 질려 며칠을 숨었다가 붙잡혀 죽임을 당한다. 그의 죽음은 어떤 기억으로도 남지 못했다. 뇌리에서 지워졌다.
세월이 흘러 시대가 바뀌었다. 진주는 이제 폐허가 아니다. 푸르른 남강은 여전히 성벽 아래를 흐른다. 왜적이 불태운 돌은 강가 기단이 되었고, 강물 위로 의암과 촉석루는 늠름하다. 매년 가을 남강에 등불이 뜬다. 아름답게 빛나는 유등 행렬이, 천천히 강 위를 떠가며 옛 전쟁을 회억한다.
남강의 겨울 바람이 맵차다. 흐르는 강물의 파랑에서 격렬했던 전란이 환영처럼 일렁인다. 황진의 매서운 검 끝, 김천일의 외침, 논개의 마지막 숨결이 그 물결에 섞여 있다. 찬연한 가을밤이면 흥겨운 축제의 음악 속에서 강물 위 등불을 바라보지만, 진주성은 알고 있다. 그 등불은 단순한 장식이 아닌, 살아서 싸운 자와 죽어서 지킨 자가 뿜어낸 찬연한 빛이라는 사실을. 차가운 남강이 포근히 미소 짓는다.