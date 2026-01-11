시체 더미에서 날아온 총탄, 끝까지 맞선 장군의 최후

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲진주성임진왜란 당시와 근사한 옛 진주성의 모습. 현재 남아 있는 부분이 내성(內城)이고, 지금은 시가지로 변한 외성(外城)과 성 밖에 따로 떨어져 있는 관청과 객사가 그려져 있다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주대첩 2차 전투진주성을 에워 싼 왜군이 3면으로 공격하는 모습이 잘 묘사되어 있다. 왜군의 규모는 10만에 육박했다. ⓒ 이영천(국립진주박물관_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲창렬사진주대첩 2차 전투에서 산화해 간 장수와 군사들의 넋을 기리는, 진주성 안의 '창렬사' 모습. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주성 외성(外城)_모형진주대첩 2차 전투 당시, 왜군의 공격이 집중되었던 진주성 외성의 모형. ⓒ 이영천(진주대첩역사공원_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲정충단비진주대첩 2차 전투에서 용맹하게 싸운 장군과 군사를 기리는 정충단비. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남강과 촉석루진주성의 상징적인 건축물이자 성의 남장대인 촉석루. 앞으로 짙푸른 남강이 유유히 흐르고, 촉석루 아래 절벽 밑 의암이 의연하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남강과 진주성의암에서 바라 본 남강과 진주성. 바로 위에 촉석루가 듬직하다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲논개(표준_영정)윤여환 화백이 그린 논개의 표준 영정. 2025년 12월 현재 촉석루 옆 '의기사'는 공사 중이어서, 논개의 영정을 '국립진주박물관'에서 만날 수 있었다. ⓒ 이영천(국립진주박물관_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲의암촉석루 아래 진주 남강에 논개의 의로운 정신처럼 꼿꼿하게 서 있는 의암. 강물이 논개처럼 맑고 짙푸르다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲촉석루남강의 의암과 사적비 쪽으로 내려가는 계단에서 바라 본 촉석루. 진주대첩의 정신처럼 웅장하고 올곧다. ⓒ 이영천 관련사진보기