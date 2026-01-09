'반구천의 암각화' 세계유산 6개월, 울산암각화박물관 관람객 월평균 75% 증가

울주 대곡리 반구대 암각화와 울주 천전리 명문과 암각화를 합하고 그 주변까지를 포함해 세계유산군이 됐다.



대곡리 반구대 암각화보다 1년 빠른 지난 1970년 12월 25일 발견된 '울주 천전리 명문과 암각화(옛 이름 울주 천전리 각석)'은 대곡리 반구대 암각화로부터 대곡천을 따라 2.3km 거리에 있다.



대곡리 반구대 암각화가 선사시대 문화재라면 천전리 명문과 암각화는 선사시대부터 신라시대까지의 당시 생활상을 연이어 엿볼 수 있는 문화재다.



높이 2.7m, 너비 9.5m 크기에 남북으로 길게 놓여 있는 바위 위쪽에는 기하무늬(마름모꼴을 여러 벌 겹쳐 그린 것, 반달무늬, 세모꼴무늬, 물결무늬·동심원·회오리무늬)와 함께 동물과 식물·사람이 새겨져 있고, 아래쪽에는 동물·사람 및 글씨를 새긴 부분이 포함됐다.



특히 아래쪽에는 말을 탄 사람과 그를 따르는 행렬을 표현한 것을 비롯해 신라 화랑들이 새겨놓은 이름·간지·관명 등의 글씨가 있어 신라 금석문으로도 중요한 자료로 인정 받고 있다.