이재명 정부의 '5극 3특 체제', 지방시대 열 수 있을까

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

시대정신을 영역에 따라 '국가'와 '지방'의 시대정신으로 나눌 수 있다. 둘은 그 규모와 지향점에서 뚜렷한 차이를 보이면서도 유기적 연관성을 맺고 있다. 국가의 시대정신이 '우리는 어디로 가야 하는가(방향)'를 고민한다면, 지방의 시대정신은 '우리는 여기서 어떻게 살아남을 것인가(생존과 자치)'를 지향한다.우리 사회는 개발도상국 시대를 거쳐 선진국 시대에 진입하면서 불균형이라는 성장의 그늘이 짙어졌다. 서울과 수도권에 집중되어 있는 이른바 '서울 공화국' 현상과 상대적으로 낙후된 지방과의 격차를 줄여야하는 과제를 안고 있다. 이를 해소하기 위해 중앙의 권한을 지방으로 나누어서 지역의 특성을 살리는 '지방시대'가 하나의 거대한 시대정신으로 떠오르고 있다.지난해 6월에 출범한 이재명 정부는 "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국"으로 요약된다. 국민주권 정부는 '성장·기본·통합'이라는 세 가지 키워드를 중심으로 국정을 운영하며, 실용과 성과를 중시하는 '유능한 정부'를 지향한다.정부의 국정 방침은 "지방의 성장이 곧 국가의 성장"이라는 인식 하에, 중앙의 권한을 과감히 지방으로 이양하고 재정 분권을 실현하여 실질적인 '지방시대'를 여는 것을 목표로 하고 있다.'5극 3특 체제'는 국정목표를 구체적으로 실천하기 위한 핵심 전략 중 하나로, 과거의 수도권 중심 일극 체제에서 벗어나 전국을 다극화된 성장 거점으로 재편하여 골고루 성장하겠다는 의지를 담고 있다.지방분권과 5극 3특 체제는 우리나라가 직면하고 있는 최대 과제인 '수도권 집중 현상'을 해결하기 위한 핵심 전략이자 실천 모델이다. 지방분권은 '지방에 권한과 돈을 나누어주는 원칙'으로, 지방세 비율 확대 등 실질적 재정자립도를 높여 지방 스스로 실정에 맞는 정책을 기획하고 집행할 수 있는 기반을 만드는 것이다.5극 3특 체제는 '그 권한을 바탕으로 지방이 살아남기 위해 구축하는 구체적인 실천방안'이라고 할 수 있다. '5극 3특 체제'와 시대정신은 '지역간 불평등 해소'와 '지속 가능한 성장'이 핵심이다.수도권 일극 체제는 지방 소멸과 저출산을 야기하는 회색 코뿔소('충분히 예상할 수 있고 경고도 계속 나오지만, 설마 하다가 무시하거나 대처하지 못해 큰 위기에 빠지는 상황'을 뜻하는 용어다)가 되었다.이를 극복하기 위해 지방분권을 핵심 국정과제로 내건 이재명 정부는 전국을 5개 초광역권(수도권, 동남권, 대경권, 중부권, 호남권)과 3개 특별자치도(강원, 전북, 제주) 등 8개 권역으로 나누어 전국 어디서든 기회가 공정한 나라를 만들고자 한다.성장 동력의 다변화는 '서울대 10개 만들기'를 통해 지역 대학의 경쟁력을 강화하고, 이것이 지역 일자리와 직결되게 함으로써 청년들의 '지방 이탈'을 막는 핵심 고리를 구축해야 한다.'지역별 성장엔진(미래 산업)'으로 호남권은 AI와 에너지를, 동남권은 디지털 제조와 물류를, 충청권은 과학기술 혁신 거점과 행정수도 완성 등으로 각 지역이 고유한 산업 경쟁력을 갖춰야 한다. 이는 단순히 공장을 짓는 수준을 넘어 교육과 산업이 결합된 '지역 완결형 생태계'를 구축하는 것을 의미한다.지역의 청년들이 배움을 위해 서울로 떠나지 않아도, 자신이 나고 자란 곳에서 세계 수준의 교육을 받고 혁신 기업에 취업하며 삶의 터전을 일굴 수 있는 환경이 조성될 때 비로소 다극화된 성장 거점은 완성된다.이를 통해 지방이 중앙의 시혜를 받는 곳이 아니라, 스스로 성장을 주도하는 자립적 경제 단위가 되도록 한다. 과거에는 균형발전이 수도권의 성장을 억제하고 지방을 돕는 '시혜적 정책'이었다. 앞으로의 5극 3특 체제 하에서의 시대정신은 "지방의 성장이 없으면 국가의 생존도 없고, 균형발전이 곧 성장이다"는 현실적이고 실용적인 전략이다.수도권 집중으로 인한 불균형의 부작용을 줄이고 과도한 경쟁을 완화하는 대신, 전국 곳곳에 '성장 엔진'을 장착하여 국가 전체의 파이를 키워서 삶의 질을 높인다. 5극 3특 체제는 단순한 행정구역의 재편이 아니라 대한민국이라는 국가가 생존하기 위해 선택한 '심폐소생술'이자 '새로운 진화'다.과거의 균형발전이 누군가의 양보를 전제로 한 '희생의 담론'이었다면, 이제는 모두가 함께 커가는 '공존의 전략'으로 거듭나야 한다. 이를 위해 우리는 지방분권이라는 날카로운 칼로 중앙집권의 비효율을 도려내고, 그 자리에 지방자치와 혁신의 씨앗을 심어야 한다.이재명 정부가 지향하는 '국민이 주인인 나라'는 태어난 지역이 어디든 같은 크기의 꿈을 꿀 수 있는 나라다. 지방이 스스로 결정하고 책임지는 '지방의 시대정신'이 활짝 필 때, 대한민국은 수도권이라는 하나의 엔진으로 버티는 위태로운 비행을 끝내고 8개의 강력한 엔진을 장착한 거대한 항공기로 재탄생할 것이다.시대정신은 머릿속의 관념이 아니라 삶의 현장에서 증명되어야 한다. 전국 방방곡곡에서 청년들의 활기가 넘치고 아이들의 웃음소리가 희망으로 들리는 그날, 비로소 '지방시대'는 대한민국의 새로운 상식이자 대도약의 기회가 되길 기대한다.