백성현 논산시장 "국방산단 2월 4일 착공... 흔들림 없는 시정 완수"

큰사진보기 ▲백성현 논산시장 ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

백성현 논산시장이 최근 시정 운영을 둘러싼 안팎의 논란에 대해 정면 돌파 의지를 표명했다. 국방 산업과 관광 개발 등 핵심 현안의 구체적인 일정을 공개하며, 정치적 갈등에 휘둘리지 않고 민선 8기 역점 사업을 완수하겠다는 뜻을 분명히 했다.백 시장은 8일 SNS를 통해 논산의 미래 먹거리인 국방 산업의 추진 현황을 상세히 밝혔다. 백성현 시장에 따르면 26만여 평 규모의 국가국방산업단지가 오는 2월 4일 착공에 들어간다. 이후 분양가 산정 절차가 마무리되는 대로 본격적인 분양에 나설 계획이다.첨단 국방 생태계 조성의 핵심인 국방미래기술연구센터(R&D) 건립도 속도를 낸다. 올해 54억 8000만 원의 국가 예산이 확정됨에 따라, 설계 작업과 더불어 국방로봇 상용화 시설 조성부터 단계적으로 착수한다. 관광 분야에서는 탑정저수지 리조트 개발과 관련해 이달 말 롯데리조트로부터 기술 자문 용역 브리핑을 받는 등 가시적인 행보를 이어간다.지역 경제의 또 다른 축인 농업 분야에서는 글로벌 시장 공략에 나선다. 논산시는 오는 2월 6일부터 8일까지 인도네시아 자카르타에서 '해외농산물박람회'를 개최한다. 논산 농산물의 우수성을 세계에 알리고 실질적인 수출 판로를 확보하기 위한 전략적 행보다.백성현 시장은 최근 일부 기업의 투자 유치 과정에서 겪은 어려움에 대해서도 솔직한 심경을 밝혔다. 그는 "투자자를 내쫓는 결과가 되어 마음이 쓰리다"면서도 "해당 기업은 향후 2·3차 투자가 가능했던 만큼, 시민들의 성원이 있다면 다시 논산으로 유턴시킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.백 시장은 시정 운영에 대한 외부의 비판과 갈등에 대해서 경고했다. 그는 일부의 문제를 '월권적 행정 간섭'으로 규정하며 "책임과 권한은 시장에게 있으며, 거짓과 위선으로 선동하는 행위는 역사에 남을 것"이라고 날을 세웠다.특히 "어려울 때 삽 한번 들지 않았던 사람들이 대안 없는 비판만 하며 논산을 분열시키고 있다"고 지적하며, 이는 구시대적인 정치 사고라고 비판했다.이어 "정치는 감정과 말싸움이 아닌 정책과 철학으로 진정성 있는 감동을 주는 것"이라며 "오직 정책과 헌신으로 시민의 마음을 얻는 '기다림의 철학'을 이어가겠다"고 덧붙였다.