광주교육청, 경계선지능 학생 지원 중학교까지 확대

큰사진보기 ▲이정선 광주시교육감이 30일 광주시교육청 대회의실에서 진행한 신년 기자회견에서 내년 4대 영역에 대해 설명하고 있다. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

광주광역시교육청은 올해 경계선지능 학생 지원 시범학교를 운영하고, 지원 대상을 중학생까지 확대한다.이정선 광주시교육감은 지난달 30일 본청 대회의실에서 열린 신년 기자회견에서 "'기본교육'을 통해 공교육의 패러다임을 전환하고, 학생·학부모·교직원·시민 모두에게 배움의 힘을 드리는 광주교육이 되겠다"고 말했다.이 교육감은 기초학력 미달 학생 제로화를 위한 주요 사업 중 하나로 '경계선지능 학생 지원 확대'를 꼽았다. 또한 기존 초등학교 중심으로 운영하던 경계선지능 학생 지원을 중학교까지 확대하겠다고 했다.경계선지능 학생 지원 시범학교는 문해력·수리력 향상, 심리·정서 지원, 외부 전문기관 연계 프로그램 등 맞춤형 지원을 각 학교 여건에 따라 구성해 운영할 예정이다.광주시교육청 중등특수교육과 장학사는 "경계선지능 학생 지원이 필요한 학교 6곳을 공모를 통해 선정할 계획"이라며 "오는 3월 중 관내 중학교에 사업을 안내하고, 학생과 학교의 상황에 따라 세부 프로그램을 운영할 수 있도록 지원할 예정"이라고 설명했다. 이어 "전수조사의 경우 학부모 반대나 낙인 우려가 있는 만큼, 학생의 자발적 참여가 가능한 학교를 대상으로 시범 운영할 계획"이라고 말했다.이날 기자회견에서는 경계선지능 학생 지원 확대 외에도 ▲광주형 마이스터고 예비학교 도입 ▲AI-ON과 연계한 서·논술형 평가 시스템 구축 ▲사이버폭력 대응을 위한 '학생 사이버 방범단' 운영 ▲AI교육원 개원 ▲이주배경학생 밀집학교 집중 지원 등의 정책이 함께 제시됐다.이 교육감은 "지난해 광주교육은 어려운 재정 여건과 새로운 교육과정, 디지털 교실 혁명 등 여러 난제 속에서도 교육공동체의 노력으로 새로운 도약의 발판을 마련했다"며 "기본교육과 다양한 실력이 광주교육의 미래를 만들 수 있도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.