민주당 강남갑 지역위원장-구의원 '갈등' 논란

큰사진보기 ▲지난해 5월 A 의원 카톡으로 강남구의회 또 다른 의원이 당원 명부를 전달했다. ⓒ A 의원 카톡 화면 캡처 관련사진보기

AD

강남구의회 A의원이 지난 2일, 더불어민주당 서울 강남갑 지역위원장을 개인정보보호법, 모욕죄, 명예훼손 등 혐의로 고소했다. 지방선거를 불과 6개월여 앞두고 지역위원장과 구의원 간의 갈등에 지역 정가가 술렁이고 있다.A 의원은 민주당 강남갑 지역위원장 외에도 전 지역위 사무국장과 다른 강남구의회 의원도 개인정보보호법 위반 혐의로 각각 고소했다.고소장에 따르면 A 의원은 지역위원장이 지난 대통령선거 운동 기간에 당원 명부를 유출해 자신을 홍보하고, 지방선거 대비용으로 활용했다고 주장했다. 또한 대선 선거운동 중 대중이 밀집한 공간에서 폭언과 부적절한 신체 접촉이 있었다고 덧붙였다.낮은 인지도로 지방선거 경선 탈락을 우려한 지역위원장이 전 사무국장 및 다른 구의원과 공모해 당원명부를 유출했다는 게 A 의원의 주장이다. 유출된 당원 명부에는 지역 당원 2548명의 이름, 전화번호, 주소 등 개인정보가 포함된 것으로 알려졌다.A 의원은 고소장에서 지역위원장이 지위를 이용해 갑질을 했다고도 밝혔다. 그는 "대선 기간 지역위원장이 (자신의) 지시를 따르지 않는다며 피켓을 빼앗고 옷을 여러 차례 잡아당겼으며, '당신 선거운동 하지 마, 필요 없어, 옷 벗고 가'라는 발언을 했다"며 "이로 인해 여성 의원으로서 수치심과 모멸감을 느꼈다"라고 주장했다.A 의원은 "대선이 끝난 후 작년 7월 초, 이 문제를 중앙당 윤리심판원에 제소하고 기다렸으나, 지역위원장이 국회의원들과 당직자들을 만나 이 문제를 논의했고, 이 과정에서 '시·중앙당 어디에도 접수된 사안이 아니'라는 답변을 들었다"며 "이후 직위를 이용해 당원들에게 사실과 다른 허위사실을 알렸다"고 말했다. 이어 "운영위원 회의와 지역 단톡방에서 'A 의원이 악질적이고 중상모략한다'는 표현을 사용하는 등 공천에 눈이 먼 사람으로 공개적으로 모욕해 심각한 명예훼손을 했다"고 주장했다.이에 대해 지역위원장은 "A 의원 주장은 모두 거짓이다. 할 말은 많지만 지금은 이야기하지 않겠다. 변호사와 상의해 대응 방안을 논의하겠다"라고 반발했다.전 사무국장은 9일 기자와의 통화에서 "이건 명부 유출이 아니고 대선 기간에 구의원들에게 당원들한테 투표를 독려하는 전화를 하고 그 이후에 폐기하라고 한 것이다"라면서 "그래서 다른 구의원들은 모두 폐기했는데 A 의원이 대선 선거운동 기간에 위원장과 충돌이 있다보니 이를 악의적으로 이용해 고소한 것이다"라고 반박했다.이번 일을 두고 한 민주당 당원은 "민주당 내부가 다른 문제로 어려운 상황에서 지역위원장과 구의원이 다투는 모습을 지켜보는 것이 안타깝다. 지역 문제로 치부하지 말고 시당이나 중앙당이 적극 나서 사실관계를 명백히 밝혀야 한다"라고 말했다.