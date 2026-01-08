사회부산경남한줄뉴스 26.01.08 19:46ㅣ최종 업데이트 26.01.08 19:46 창원시, 폐현수막으로 장바구니 3000개 재탄생 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲창원시, 폐현수막으로 장바구니 3000개 재탄생 ⓒ 창원시청 관련사진보기 창원시는 지난 8일 마산시니어클럽에서 노인일자리사업의 일환으로 제작한 폐현수막 재활용 장바구니 3000개를 기탁받았다고 밝혔다. 창원시는 "장바구니는 폐현수막 재활용 사업의 하나"라며 "어르신들은 시에서 수거한 폐현수막을 재단·가공해 실생활에서 활용 가능한 장바구니로 재탄생시켰다"라고 밝혔다. 해당 장바구니는 향후 창원시 관내 전통시장과 각종 시민 참여 행사 등에 배부하여 일회용품 사용을 줄이고 친환경 생활문화 확산에 기여할 예정이다. #장바구니 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주 호국사 괘불도-괘불함, 경남도 등록문화유산 등록 갤러리 오마이포토 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 1/9 이전 다음 이전 다음 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 고개숙인 김병기 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.