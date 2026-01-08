큰사진보기 ▲창원시, 폐현수막으로 장바구니 3000개 재탄생 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원시는 지난 8일 마산시니어클럽에서 노인일자리사업의 일환으로 제작한 폐현수막 재활용 장바구니 3000개를 기탁받았다고 밝혔다.창원시는 "장바구니는 폐현수막 재활용 사업의 하나"라며 "어르신들은 시에서 수거한 폐현수막을 재단·가공해 실생활에서 활용 가능한 장바구니로 재탄생시켰다"라고 밝혔다.해당 장바구니는 향후 창원시 관내 전통시장과 각종 시민 참여 행사 등에 배부하여 일회용품 사용을 줄이고 친환경 생활문화 확산에 기여할 예정이다.