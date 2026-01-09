"어르신들 일상 속 한방의료" 서산시 한의약 육성 조례 가결

큰사진보기 ▲문수기 서산시의회 의원 ⓒ 서산시의회 관련사진보기

고령화가 빠르게 진행되는 지역 현실을 반영해, 어르신들이 일상적으로 이용해 온 한방의료를 제도적으로 뒷받침하는 조례가 상임위원회를 통과했다.문수기 서산시의회 의원은 8일 열린 제311회 임시회 행정문화복지위원회 조례심사에서 '서산시 한의약 육성을 위한 조례안'이 원안 가결됐다고 밝혔다. 조례안은 한의약이 형식적 선언에 머무르지 않고, 지역 어르신들의 실제 건강관리 수요로 이어지도록 제도적 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.이미 한의약 육성법이 시행 중이지만, 서산시에는 이를 지역 실정에 맞게 구체화할 조례가 없어 정책 추진에 한계가 있었다. 특히 농촌과 읍·면 지역의 경우 허리·무릎 통증 등 만성질환으로 한의원과 한약 치료를 일상적으로 이용하는 어르신이 적지 않지만, 이를 안정적으로 지원할 근거는 부족했다는 지적이 이어져 왔다.이번 조례는 이러한 공백을 메운다. 서산시는 조례를 통해 지역 맞춤형 한의약 정책과 사업을 체계적으로 추진할 수 있는 토대를 갖추게 된다. 침·한약 등 한방치료와 건강증진 사업을 지속적으로 이어갈 수 있도록 관련 기관·단체와의 협력, 사업 지원의 근거도 명확히 했다. 단발성 사업이 아니라, 생활 속 보건정책으로 자리 잡도록 설계한 점이 특징이다.문 의원은 "어르신들은 허리나 다리가 아프면 자연스럽게 한의원을 찾는다"며 "감기나 외상은 양방병원을 가더라도, 일상적인 통증과 만성질환 관리에서는 한방의료가 삶과 밀접하게 연결돼 있다"고 말했다.이어 "법은 이미 있었지만, 지역 현실에 맞게 실행할 조례가 없어 늘 아쉬움이 컸다"며 "이번 제정을 계기로 한의약이 어르신들의 노후 건강을 지키는 실질적 지역 보건정책으로 자리 잡길 바란다"고 덧붙였다.지난 8일 <서산시대>와의 통화에서도 문 의원은 "허리와 다리 통증으로 평생 한의원을 찾아온 자신의 모친의 일상을 떠올리며 조례를 준비했다"고 밝혔다. 그는 "앞으로도 책상 위 행정이 아니라, 어르신들의 실제 삶에서 출발하는 생활 밀착형 조례를 계속 만들어가겠다"고 강조했다.고령화의 속도가 행정의 속도를 앞서는 시대. 서산시의 이번 선택이 지역 보건정책의 방향을 '현실'로 끌어당기는 계기가 될지 주목된다.