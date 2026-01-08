태안에 들어서는 생태탐방원, 지역 관광의 새 지평 열까?

큰사진보기 ▲태안해안국립공원 생태탐방원 예정지 ⓒ 신문웅(태안해안국립공원사무소 재공) 관련사진보기

충남 태안군 안면읍 창기리 일원에 태안해안국립공원 생태탐방원이 조성된다. 연면적 2923㎡, 지하 1층·지상 3층 규모로 건립될 이 시설은 2023년 시작되어 2027년 준공을 목표로 하고 있으며, 총 사업비 176억 원이 투입된다. 자연과 조화를 이루는 건축물로 설계되며, 체험·교육·체류가 가능한 복합 기능을 갖춘 생태관광 거점으로 자리매김할 전망이다.생태탐방원은 2023년 부지선정위원회를 시작으로, 2024년 건축기획과 설계공모를 거쳐 현재 기본 및 실시설계 단계에 있다. 이후 2025년 인·허가 요청과 착공, 2027년 준공, 2028년 본격 운영으로 이어진다.총 사업비 176억 원은 설계비 5억 8000만 원, 공사비 108억, 용지·보상비 34억 3000만 원, 건설사업 관리 15억 9000만 원, 기타 수수료 및 조사 비용 8억 8000만 원으로 구성된다.생태탐방원은 국립공원의 우수한 자연생태를 체험하고 환경보전 의식을 함양하는 다목적 생태관광 거점이다. 건축물은 사무동, 교육동, 숙소동으로 구성되며, 사무실, 강의실, 원장실, 세탁·린넨실, 문서고 등 업무와 교육 기능을 수행할 수 있다. 숙박시설은 4인실, 장애인용 4인실, 독채를 포함하여 총 68명을 수용할 수 있다.주차시설은 총 62대(장애인 주차 2대, 전기차 3대 포함)를 확보하며, 각 공간은 기능별로 유기적 연계가 가능하도록 설계된다. 이를 통해 방문객은 자연과 밀접하게 접하며 교육과 체험을 동시에 경험할 수 있다.국내에는 북한산, 설악산, 무등산 등 9개 생태탐방원이 운영 중이다. 각 탐방원은 생활관, 강의실, 대강당 등 체류형 시설을 갖추고, 탐방객과 학생을 대상으로 동물·식물 관찰, 별 관측 등 전문 아카데미 프로그램을 운영한다.해외 사례로는 페루 탐보파타 국립보호지역의 Tambopata Research Center, 코스타리카 국립공원의 레인저스 스테이션, 독일 라텐 쿠어오르트, 호주 글레이즈빌 환경교육센터 등이 있다. 영국과 일본 민간시설은 숲속 숙박과 모험 체험, 장애인 및 반려동물 친화 프로그램을 제공하며, 지역 경제와 연계해 지속가능한 운영 모델을 보여준다.태안해안 생태탐방원은 이러한 국내외 사례를 참고해, 자연친화적 설계와 교육·체험 프로그램을 결합한 한국형 생태관광 거점으로 발전할 계획이다.건축물은 태안해안국립공원의 지형과 산세, 해안 경관과 조화를 이루도록 설계된다. 특히 남서쪽 부지는 오션뷰를 확보할 수 있는 최적 위치로, 실내에서도 자연 조망을 최대한 느낄 수 있도록 계획된다.각 동의 동선과 단면 계획은 절·성토를 최소화하고, 자연 지형을 활용해 내부와 외부 공간이 자연스럽게 연결되도록 설계된다. 사무동은 진출입과 관리가 용이하도록 배치하고, 교육동과 숙소동은 효율적인 관리와 편의성을 고려해 계획된다. 또한, 부지 내 임목 분포를 고려한 식재·이식 계획과 벌목 대책이 마련된다.생태탐방원은 지역사회와 협력해 생태관광 활성화를 추진한다. 지역협의체를 운영하며, 국립공원 인근 생태자원을 공유하고 상품화하며, 주민 대상 생태관광 디렉터 교육을 통해 역량을 강화한다.계절별 특화 프로그램도 ▲ 봄:식도락 체험 프로그램 ▲ 여름:가족 캠프 및 체험활동 ▲ 가을:국립공원 산책·트레킹, 백두대간 탐방 ▲ 겨울:철새 탐조 프로그램이 운영될 예정이다.팸투어, 챗봇 예약 프로그램, 걷기 원정대 등 신규 프로그램을 통해 탐방원 경험 가치를 높이고, 내부 강사 양성 및 교육 콘텐츠 개발에도 힘쓴다.태안해안 생태탐방원은 지역경제 활성화에도 큰 기여가 예상된다. 연간 100만 명 이상 방문하는 태안해안국립공원에 체류형 관광 거점을 마련함으로써, 관광객 유입 촉진과 지역 농산물·해산물 활용, 숙박·체험 프로그램 연계가 가능하다.또한 해양 생태계 복원, 환경교육 강화 등을 통해 미래 세대에게 자연의 소중함을 체험할 기회를 제공하며, 지속가능한 생태관광 기반을 마련한다. 태안의 특색 있는 해안생태계와 풍부한 식문화, 사계절 체험 프로그램은 지역 주민과의 상생 모델을 구축하는 데에도 도움을 줄 것이다.태안해안 생태탐방원은 자연과 사람, 지역과 경제를 연결하는 종합 생태관광 거점으로 자리매김될 전망이다. 지역주민과 협력하여 운영되는 이 시설은 태안해안국립공원의 자연환경을 보호하며, 국민에게 교육과 체험 기회를 제공하고 지역경제를 활성화하는 모범적 사례가 될 전망도 나온다.1983년 멕시코 유카탄반도에서 시작된 생태관광 정신을 계승하며, 충남권 최초의 생태탐방원으로서 태안은 자연과 사람, 미래 세대를 연결하는 새로운 생태관광 시대의 출발점이 곧 완성을 앞두고 있다.