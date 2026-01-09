태안 지방선거 출마 예정자들이 진단한 태안의 '위기'와 '해법'

6.3 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 태안지역 각 선거구 출마 예정자들이 지역 현안과 대안을 잇따라 제시하고 있다. 석탄화력발전소 단계적 폐쇄, 인구 6만 명 붕괴, 청렴도 하락, 산업 기반 약화 등 태안이 처한 현실은 대부분의 후보들이 공유하고 있지만, 해법에서는 각기 다른 비전과 우선순위가 드러났다. 이에 <태안신문>이 출마 예정자들의 후보자 소개서 가운데 ‘태안의 현안과 대안은’에 대한 입장을 선거구별로 종합·정리하고, 공통으로 제시된 핵심 현안을 중심으로 대안을 분석했다.

큰사진보기 ▲충남 태안군청사 전경 ⓒ 신문웅(태안군제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군의 군청 소재지인 태안읍 전경 ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 원북면에 위치한 태안화력 1호기(사진 오른쪽 끝)가 지난해 12월 31일 폐쇄됐다. ⓒ 신문웅(한국서부발전 제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

군수 출마 예정자들은 공통적으로 화력발전소 폐쇄 이후의 대체 산업과 인구 감소 대응을 최대 과제로 꼽았다. 가세로·김세호 후보는 '정의로운 전환'을 핵심 키워드로 제시하며 해상풍력, RE100 산업단지, 수소·미래항공 등 에너지 전환 산업을 통한 일자리 유지를 강조했다.홍재표·김관섭 후보는 공공 주도의 대단위 재생에너지 및 그린에너지 산업단지 조성을 통해 수익을 군민에게 환원하거나 자립형 도시로 도약하겠다는 구상을 밝혔다. 윤희신 후보는 교통 인프라 확충과 기업도시·관광단지 정상화를 통한 구조적 성장 전략을 제시했고, 강철민 후보는 행정 개혁과 신뢰 회복을 전제로 태안항 국제무역항, 녹색에너지 전환 특구를 제안했다. 김기두·안홍진·이영수·최우평 후보는 인구 감소 대응, 행정 신뢰 회복, 균형 발전과 소통 행정을 강조하며 비교적 생활 밀착형 대안을 제시했다.송낙문·안동목 후보 모두 화력발전소 폐쇄 대응과 광역 현안 해결 능력을 강조했다. 송 후보는 가로림만 해상교량, 부남호 역간척, 정의로운 전환 특구 지정을 통한 충남도 압박 전략을 내세웠고, 안 후보는 특별법 제정, 국방항공미래센터와 국가해양생태공원 유치를 통해 국·도비 확보에 집중하겠다고 밝혔다.정광섭·강종국·문태식 후보는 초고령화·인구 감소 대응과 산업 다각화에 초점을 맞췄다. 정 후보는 교통·의료·돌봄 SOC 강화와 지역화폐, 로컬푸드를 통한 생활경제 회복을, 강 후보는 귀농·귀촌과 교육·의료 환경 개선을, 문 후보는 주민참여형 에너지 전환과 RE100 산업단지를 중심으로 한 미래 산업 유치를 강조했다.가 선거구 후보들은 정주 여건 개선과 생활경제 회복에 무게를 뒀다. 전재옥·김영인 후보는 인구 감소와 에너지 전환 대응을, 김정준·홍성준 후보는 신재생에너지와 농어업·관광 연계를, 임해환 후보는 농어촌 인력난과 문해 교육 문제 해결을 핵심 과제로 제시했다.나 선거구에서는 관광 구조 개선과 생활 인프라 확충이 공통 과제로 나타났다. 국현민 후보는 상·하수도와 도로 등 기초 인프라, 김주성 후보는 체류형 관광과 데이터 기반 예산 개편, 문승일 후보는 RE100 산업단지와 기본소득 모델, 오동원·장영숙 후보는 관광 관리 개선과 청렴 행정 회복을 각각 강조했다.비례대표 출마 예정자들은 복지·청년·에너지 환원 정책에 집중했다. 이정희 후보는 찾아가는 복지, 홍상금 후보는 청년 정착과 주민환원형 에너지 정책, 최성미 후보는 해상풍력·화력 폐쇄 과정에서의 갈등 해소와 현장 소통을 핵심 가치로 내세웠다.2026년 지방선거를 앞두고 태안지역 출마 예정자들이 공통적으로 제시한 지역 현안을 종합한 결과, 태안은 지금 산업·인구·행정 전반에서 구조적 전환을 요구받는 중대한 기로에 서 있는 것으로 나타났다. 출마 예정자들은 표현과 해법에서는 차이를 보였지만, 태안이 직면한 핵심 위기에 대해서는 비교적 일치된 인식을 보였다.출마 예정자들이 가장 많이 언급한 태안의 최대 현안은 ▲태안화력발전소 폐쇄와 대체 산업 부재 ▲인구 감소와 지역 소멸 위기 ▲양질의 일자리 부족과 청년 유출 ▲광역 교통망 및 정주 인프라 부족 ▲행정 신뢰·청렴도 하락과 지역 갈등 심화 등 다섯 가지로 압축된다.태안화력발전소의 단계적 폐쇄는 거의 모든 후보가 태안의 가장 시급한 현안으로 지목했다. 다만 해법에서는 분명한 온도 차가 드러났다. 가세로·김세호·송낙문 후보는 화력발전 폐쇄를 단순한 산업 축소가 아닌 '정의로운 전환'의 문제로 접근했다. 이들은 정부가 지정하는 정의로운 전환 특구를 통해 국가 책임을 명확히 하고, 노동자·소상공인·지역경제를 함께 보호하는 체계적 지원이 필요하다고 강조했다.반면 홍재표·김관섭·문태식·문승일 후보는 보다 적극적인 산업 전환 전략을 제시했다. 공공이 주도하는 대단위 재생에너지 단지와 RE100 산업단지를 조성해 기업을 유치하고, 화력발전소 폐쇄로 발생하는 공백을 새로운 성장 산업으로 채워야 한다는 주장이다.윤희신·안동목·김정준 후보는 특별법 제정과 기금 조성에 방점을 찍었다. 화력발전 폐쇄는 국가 정책에 따른 결과인 만큼, 법률에 근거한 안정적 재정 지원과 장기적인 대체 산업 육성이 병행돼야 한다는 입장이다.인구 감소와 지역 소멸 위기에 대해서는 대부분의 후보가 '일자리 중심 대응'이라는 공통된 해법을 제시했다. 단순한 출산 장려나 전입 정책만으로는 인구 문제를 해결할 수 없으며, 안정적인 소득 기반이 먼저 마련돼야 한다는 인식이다.김기두·김주성·홍상금 후보는 청년 정착 패키지를 전면에 내세웠다. 일자리와 주거, 창업, 육아를 묶은 종합 지원 정책을 통해 청년이 떠나지 않고 돌아오는 구조를 만들겠다는 구상이다.홍재표·문승일 후보는 한발 더 나아가 에너지 전환 과정에서 발생하는 수익을 군민에게 환원하는 기본소득 또는 에너지 수당 모델을 제시했다. 인구 유입과 지역 정착의 새로운 실험 모델로 주목받고 있다.산업 전환과 일자리 창출 분야에서는 후보별 색깔이 가장 뚜렷하게 드러났다. 가세로·김세호·윤희신 후보는 해상풍력, 수소, 미래항공 등 에너지·첨단 산업을 중심으로 한 대체 산업 육성을 강조했다.김기두·안홍진·정광섭 후보는 태안의 기존 강점을 살린 농수산업과 관광 산업의 융복합을 해법으로 제시했다. 단기적 고용 창출과 지역 소득 증대 측면에서 현실적인 대안이라는 평가다.강철민·문승일 후보는 데이터센터와 첨단산업 유치를 통해 태안을 새로운 산업 거점으로 만들겠다는 보다 공격적인 구상을 내놓았다.광역 교통망과 정주 인프라 부족 역시 다수 후보가 공통으로 지적한 약점이다. 가세로·송낙문·이영수 후보는 가로림만 해상교량과 고속도로 건설을 통해 수도권과의 접근성을 획기적으로 개선해야 한다고 강조했다.정광섭·전재옥 후보는 교통 대형 사업 못지않게 의료·보육·주거 등 생활 SOC 확충이 인구 유출을 막는 핵심이라고 주장했다.행정 신뢰와 청렴도 하락 문제는 태안 군정 전반을 관통하는 구조적 과제로 지목됐다. 김기두·장영숙 후보는 모든 정책과 예산 집행 과정을 투명하게 공개하는 청렴 행정을 강조했고, 강철민·최우평·최성미 후보는 행정 개혁과 현장 소통을 통해 갈등을 조정하는 군정 운영 방식을 제시했다.이번 지방선거는 단순한 인물 경쟁이 아닌 '화력발전소 폐쇄 이후 태안은 무엇으로 살아갈 것인가?, 태안의 미래를 누가 설계할 것인가?'로 요약된다.다수 후보가 에너지 전환과 인구 감소라는 같은 진단을 내놓았지만, 공공 주도냐 민간 유치냐, 복지 환원이냐, 성장 투자냐를 두고 해법은 엇갈린다. 군민의 삶을 지키는 실현 가능한 대안은 무엇인지, 그리고 말이 아닌 실행력이 있는 비전이 누구에게 있는지가 2026년 태안 지방선거의 최대 관전 포인트가 될 전망이다.