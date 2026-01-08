태안 '화력발전소 폐지' 지역경제 충격... 대안은 '신재생에너지 중심' 산업 전환

큰사진보기 ▲태안화력 발전소 전경 지난해 12월 31일 12시 태안화력 1호기(사진 오른쪽 끝)가 발전을 30년 만에 중단했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 12월 31일 열린 태안화력 1호기 명예로운 발전 종료 기념식 ⓒ 신문웅(한국서부발전 제공) 관련사진보기

태안 화력발전소의 1호기 폐지를 시작으로 단계적 폐지가 본격화되면서 지역사회 전반에 심각한 경제·사회적 충격이 불가피하다는 분석 결과가 나왔다. 지난해 말 태안군에 제출된 '화력발전소 폐지에 따른 지역 영향조사 연구용역' 최종 보고서에 따르면, 2025년부터 2040년까지 태안군이 입게 될 누적 피해 규모는 약 12조 7644억 원에 달할 것으로 전망됐다.보고서는 화력발전소 폐지가 단순한 산업 축소를 넘어, 지역경제·고용·인구 구조 전반을 흔드는 구조적 위기로 작용할 가능성이 높다고 진단했다.분석 결과, 화력발전소 폐지로 인한 GRDP 감소에 따른 생산유발 손실은 12조 4579억 원, 지방세수 감소는 505억 원, 소비지출 감소는 2560억 원으로 추산됐다. 이는 태안군 지역경제의 근간이었던 발전산업 의존도가 얼마나 컸는지를 단적으로 보여주는 수치다.특히 이번 분석은 기존 연구보다 범위를 확대해 9·10호기 폐지까지 반영하고, 분석 기간을 2040년까지 연장, 간접 피해까지 포함해 보다 현실적인 피해 규모를 제시했다.화력발전 부문 직접·간접 고용 감소는 곧바로 인구 감소로 이어질 것으로 전망됐다. 보고서는 2040년까지 화력발전소 폐지로 인한 인구 감소 규모를 4534명으로 분석했다. 여기에 자연 감소까지 더해지면 태안군 인구는 현재보다 크게 줄어들 것으로 보인다.2040년 태안군의 고령화율은 58.5%에 이를 것으로 예상돼, 청·장년층 유출과 지방소멸 위험이 동시에 심화될 것이라는 우려가 제기된다.보고서는 "석탄화력 폐지는 국가 에너지 전환 정책상 불가피한 흐름"이라면서도 "이에 상응하는 지역 차원의 대응 전략과 준비는 아직 충분하지 않다"고 지적했다. 태안군이 더 이상 피해 최소화에만 머물 수 없다는 경고다.화력발전소 폐지로 인한 지역 위기를 극복하기 위해서는 에너지 전환과 연계한 대체산업 육성이 핵심 해법이라는 분석이 나왔다. 연구용역 보고서는 태안군의 지리적·환경적 특성을 고려할 때, 신재생에너지 중심의 산업 전환이 가장 현실적인 대안이라고 제시했다.태안 앞바다는 우수한 풍황과 넓은 해역을 갖춘 전국적인 해상풍력 적지로 평가된다. 보고서는 해상풍력 단지 조성을 통해 개발·설치·운영 전 과정에서 최대 4016명의 고용 창출이 가능할 것으로 전망했다.특히 운영·유지보수(O&M) 분야는 장기적 일자리 창출이 가능해, 단기 건설 일자리에 그치지 않는다는 점에서 지역 정착형 일자리로 주목된다.태양광 발전 역시 화력발전 감소에 따른 고용 손실을 보완할 수 있는 대체 산업으로 제시됐다. 태양광과 해상풍력을 합한 신재생에너지 확대는 고용유발 효과 6691명에 이를 것으로 분석됐다.이와 함께 보고서는 ▲ 수소 생산기지 구축 ▲ 바이오가스 기반 도시가스·전력 생산 ▲ DME 생산기지 조성 등 다각적 에너지 신산업 포트폴리오를 제안하며, 태안군이 단일 산업 의존에서 벗어나야 한다고 강조했다.보고서는 "신재생에너지 확대 자체보다 중요한 것은 누가 주도하고, 이익을 누가 가져가느냐"라고 지적했다. 외부 자본 중심 개발이 아닌, 태안군·군민·사업자가 함께 참여하는 구조를 만들지 못하면 또 다른 '외부 유출 산업'이 될 수 있다는 것이다.보고서는 화력발전소 폐지 이후 태안군이 지속가능한 미래로 나아가기 위해서는 '정의로운 전환(Just Transition)'이 선택이 아닌 필수라고 강조했다. 이는 산업 전환 과정에서 노동자와 지역사회가 소외되지 않도록 보호하고, 새로운 기회를 함께 만들어가는 전략이다.보고서는 현재 국회에 발의된 '석탄화력 폐지지역 지원법'의 조속한 제정을 핵심 과제로 제시했다. 별도 특구 신설보다는 '정의로운 전환 특구' 개념을 준용한 입법이 현실적 대안이라는 분석이다.이를 통해 폐지지역 고용 안정, 대체산업 육성, 주민 지원, SOC 확충 등을 체계적으로 추진할 수 있는 법적 근거가 마련돼야 한다는 것이다.신재생에너지 확대 과정에서 발생하는 수익을 군민과 공유하는 제도 개선도 중요한 과제로 꼽혔다. 보고서는 태안군 조례를 개정해 ▲ 이익공유 대상을 모든 신재생에너지로 확대 ▲ 군민펀드 의무화 ▲ 태안군의 직접 참여를 제도화할 필요가 있다고 제안했다.보고서는 실행 조직으로 (가칭)태안군 에너지전환재단 설립을 제안했다. 재단은 신재생에너지 개발 모델 운영, 군민펀드 관리, 직업전환 지원, 정책 개발 등 에너지 전환의 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.재원은 태안군 출자금, 발전사업자 기여금, 신재생에너지 투자 수익 등을 통해 마련하고, 향후 특별법 제정 시 국비 지원도 가능할 것으로 전망됐다.보고서는 "석탄화력 폐지는 끝이 아니라 시작"이라며 "정의로운 전환에 실패할 경우 태안군은 산업 붕괴와 인구 소멸이라는 이중 위기에 직면할 수 있다"고 경고했다.동시에 "지금부터 준비한다면, 태안은 에너지 전환 시대를 선도하는 새로운 모델 지역으로 도약할 수 있다"고 강조했다.