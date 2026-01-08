큰사진보기 ▲박혜경 조국혁신당 경남도당 위원장. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

"국민의힘은 '간판 갈이' 이전에 '석고대죄'부터 하라."장동혁 국민의힘 대표가 12‧3 계엄 관련해 사과하자 박혜경 조국혁신당 경남도당 위원장이 8일 낸 입장문을 통해 이같이 밝히며 "윤석열의 이름조차 입에 올리지 못하는 비겁한 '익명 사과', 국민은 더 이상 속지 않는다"라고 지적했다.박 위원장은 "어제 장동혁 대표가 발표한 대국민 사과는 사과(謝過)가 아니라 사기(詐欺)였다"라며 "헌법을 유린하고 민주주의의 근간을 흔든 '내란'이라는 중대 범죄를 한낱 '상황에 맞지 않는 잘못된 수단'으로 치부하며 본질을 교묘하게 왜곡했다"라고 밝혔다."국민의 기대를 처참히 배반한 국민의힘의 위장 쇄신안"이라고 한 박 위원장은 "헌법 파괴가 정녕 '잘못된 수단'에 불과하단 말인가?"라며 "장동혁 대표는 비상계엄을 두고 '잘못된 수단'이라는 표현을 썼다. 이는 목적은 정당했으나 방법이 서툴렀다는 식의 가해자 중심적 사고이자 명백한 내란 행위를 행정적 착오 수준으로 격하시키려는 파렴치한 언어유희다. 국민이 목격한 것은 '수단의 오류'가 아니라 총구 앞에 멈춰 섰던 '민주주의의 절규'였다. 본질을 흐리는 비겁한 수사 뒤에 숨지 마라"라고 밝혔다.또 장 대표의 사과에 대해 "주어(主語) 없는 사과는 사과가 아니다"라고 한 박 위원장은 "윤석열 대통령과 즉각 절연하라. 사과문 전체를 통틀어 내란의 수괴인 '윤석열'이라는 이름은 단 한 번도 언급되지 않았다. 대통령의 법적 책임과 탈당 요구에 대해서는 입을 굳게 다물면서 어떻게 감히 국민 앞에 고개를 숙이는가?"라며 "책임을 사법부와 역사의 평가로 미루며 '탄핵의 강을 건너자'는 제안은 범죄자와 손을 잡고 도망가자는 파렴치한 공범의 제안일 뿐이다. 진정한 사과의 시작은 윤 대통령과의 확실한 '정치적·인적 절연'임을 명심하라"라고 밝혔다.그러면서 박혜경 위원장은 "'썩은 밥'은 그릇을 바꾼다고 '새 밥'이 되지 않는다"라며 "당명을 바꾸어 쇄신하겠다는 발상은 국민을 바보로 아는 오만한 발상이다.대한민국 국민들과 경남 도민들이 목격하고 있는 것은 겉으로는 반성을 말하며 뒤로는 '윤어게인'을 외치는 극단적 유튜버들을 당원으로 영입하는 국민의힘의 이중성이다. 썩어서 악취가 진동하는 밥을 금그릇에 옮겨 담는다고 해서 식탁에 올릴 수 있는 음식이 되는가? 간판을 갈아치우는 '브랜드 세탁'으로는 국민의 분노를 잠재울 수 없다"라고 설명했다.국민의힘에 대해 박 위원장은 "정당의 생명은 책임 정치에 있다. 내란 옹호 세력을 결집해 세를 불리려는 꼼수를 즉각 중단하라. 국민이 명령하는 것은 '당명 개정'이 아니라 '윤석열 탄핵'과 '내란 동조 세력의 영구 퇴출'이다"라고 강조했다.박혜경 위원장은 "조국혁신당 경남도당은 국민의힘이 벌이는 추악한 가면무도회를 끝까지 고발할 것이며, 헌법을 파괴한 자들이 합당한 처벌을 받을 때까지 끝까지 싸울 것이다"라고 밝혔다.