태안기업도시, 중대한 기로에 서다

큰사진보기 ▲태안기업도시의 도로정비 공사가 한창 진행중이다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲태안기업도시 5번 골프장 예정지도 막바지 매립 작업이 진행중 인 가운데 활주로 예정지 인근이다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲성일종 국회의원이 최근 공개한 의정 보고서에는 국제학교와 미래항공센터의 병행 추진을 담고 있다. ⓒ 신문웅(성일종 온라인 의정보고서 갈무리) 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안기업도시에 추진 중에 태안국제학교 소개서. ⓒ 신문웅(BIKE제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 남면 지역 주민들이 중심이 된 군사비행장반대추진위원회의 반대 홍보물 ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 천수만 B지구에 조성 중인 태안기업도시가 본격 착공 이후 최대 갈림길에 섰다.관광·레저·정주·산업이 결합된 서해안 대표 복합도시를 표방해 온 태안기업도시가 최근 국제학교 유치 구상과 국방미래항공연구센터(무인기 활주로 포함) 추진을 두고 논란에 휩싸인 가운데, 지역사회는 물론 정치권, 중앙정부까지 논쟁에 뛰어들었다.이 논란은 단순히 '어떤 시설을 유치할 것인가'의 문제가 아니다. 태안기업도시가 ▲관광·정주 중심의 국제적 해안도시로 갈 것인지 ▲국가 전략산업과 국방 연구의 거점으로 전환할 것인지, 혹은 ▲두 노선을 병행할 수 있는지에 대한 도시 정체성의 문제로 부상하고 있기 때문이다.태안기업도시는 정부 기업도시 정책에 따라 2007년부터 추진된 관광레저형 기업도시로, 총면적 이 1546만㎡에 달한다. 당초 골프장, 관광시설, 산업·연구시설, 주거단지를 아우르는 자족형 도시가 목표였다.현재 로얄링스CC, 솔라고CC, UV랜드, 한국타이어 주행시험장 등 주요 시설이 운영 중이며, 도로·기반시설 구축도 상당 부분 진척됐다. 그러나 공동주택 시설(아파트)의 건설이 난항을 겪으면서 정주 인구 유입과 산업 집적은 당초 기대에 미치지 못하고 있다. 최근에는 태안화력발전소의 1호기를 시작으로 단계적 폐지라는 변수가 더해지며 '포스트 태안화력'의 현실 가능한 대안 산업의 대상지로 급부상하고 있다.이런 배경 속에서 공동주택 건설,국제학교와 국방미래항공연구센터가 각각 정주 대안과 산업 대안으로 부상하면서 태안기업도의 정체성과 향후 방향성을 놓고 논란과 관심이 집중되고 있다.태안기업도시 개발계획에는 초기 단계부터 국제학교 부지가 반영돼 있었다. 외국인 근로자, 연구인력, 기업 종사자 가족을 위한 교육 인프라 확보 없이는 자족도시가 될 수 없다는 판단에서다.최근 국제교육기관 BIEK가 영국 명문 보딩스쿨 헤일리베리 칼리지(Haileybury College)와 협력해 태안기업도시에 국제학교 설립을 추진하겠다는 계획을 공식화하며 논의가 재점화됐다. 계획안에 따르면 약 4만 평 부지에 유·초·중·고 통합 국제학교를 조성하고, IB·A-Level 과정과 함께 AI·드론·로봇·바이오·해양환경 교육을 접목한 미래형 교육 모델을 도입한다는 구상이다.국제학교가 들어설 경우 ▲외국인 투자 유치 ▲정주 인구 증가 ▲고급 인력 유입 ▲지역 교육 환경 개선 등 파급 효과가 기대된다. 특히 '관광 중심지'로 인식돼 온 태안이 교육과 정주 기능을 갖춘 도시로 도약할 수 있다는 점에서 의미가 크다.그러나 총 사업비 1500억~2000억 원으로 추정되는 건축비, 안정적 학생 수 확보, 교육청 인가 문제, 외국인 학생 비율 유지 등이 여전히 해결 과제다. 공공재정 지원이 쉽지 않은 상황에서 민간 단독 추진의 지속 가능성에 대한 우려도 제기되고 있는 상황이다. 최근에는 성일종 국회의원실, 충남도, 충남교육청, 태안군, 현대도시개발, BIEK 등 관계기관과 이해 당사자들이 일정정도 추진에 공감대를 확인하고 실무 차원의 논의가 이어지는 것으로 알려지고 있다.국방미래항공연구센터는 무인기·미래 항공체계 연구를 위한 국책사업으로, 활주로와 시험시설, 연구동, 관제시설 등을 포함한다. 총사업비는 3400억 원 이상으로 추정된다. 2026년도 정부예산에 기본설계비 17억7천만 원이 반영되며 사업은 가시권에 들어왔다. 충남도는 이를 서해안 미래항공산업 클러스터의 핵심으로 보고 적극 유치에 나서고 있다.찬성론자들은 ▲화력발전소 폐지 이후 대체 산업 ▲청년 일자리 창출 ▲국방·항공·드론 산업 육성을 통한 국가 전략산업 기여를 기대한다. 그러나 반대 여론 역시 거세다. 남면 주민들을 중심으로 "무인기 활주로는 사실상 군용 비행장"이라는 인식이 확산되며 ▲소음 ▲환경 훼손 ▲재산권 침해 ▲관광 이미지 악화를 이유로 강한 반발이 이어지고 있다.특히 국방과학연구소가 "연구시설일 뿐 기업 유치는 지자체 몫"이라는 입장을 밝히면서, 지역 경제 활성화 효과가 가능할지에 대한 의문도 커지고 있다.김태흠 충남도지사는 국방미래항공연구센터 유치에 대해 분명한 입장을 보이고 있다. 김 지사는 여러 차례 "충남은 더 이상 발전소와 관광에만 의존할 수 없다"며 "국가 전략산업을 선점해야 한다"고 강조해 왔다.김 지사는 지난해 10월 태안군 방문시 주민과의 대화에서 "무인기·미래항공산업은 이미 세계적인 경쟁 분야이며, 충남 서해안은 입지적으로 최적지"라며 "연구센터는 군사시설이 아니라 첨단 연구시설로, 지역 산업 구조 전환의 마중물이 될 것"이라고 설명했다. 또한 "주민 우려에 대해서는 충분히 보완 대책을 마련하겠다"며 "소음·환경 문제를 최소화하고 지역과 상생하는 모델을 만들겠다"고 밝혔다.반면 가세로 태안군수는 신중론을 견지하고 있다. 가 군수는 기자와의 신년 인터뷰에서 "태안기업도시는 관광·정주 중심의 도시로 계획돼 왔다"며 "군민 삶에 직접 영향을 미치는 사안은 충분한 설명과 동의가 전제돼야 한다"고 강조했다.특히 무인기 활주로와 관련해 "군민들이 체감하는 불안과 반대 여론이 상당하다"며 "찬반을 떠나 군민 의견 수렴과 공론화 과정이 먼저"라고 밝혔다.국제학교에 대해서는 "장기적으로 태안의 정주 경쟁력을 높일 수 있는 요소"라며 "실현 가능성과 재원 조달에 대한 면밀한 검토가 필요하다"는 입장을 보였다.성일종 국회의원은 국방미래항공연구센터 추진의 핵심 정치적 동력으로 꼽히는 인물이다. 그는 "화력발전소 폐지 이후 태안의 미래 먹거리를 준비하지 않으면 지역은 급격히 쇠퇴할 수 있다"고 강조한다.성 의원은 "미래항공연구센터는 단순 연구시설이 아니라 관련 기업과 산업을 끌어오는 핵심 거점"이라며 "정부 예산 확보는 이미 시작됐고, 포기하면 다시는 이런 기회가 오지 않을 것"이라고 밝혔다.다만 주민 반발에 대해서는 "소통과 설득이 부족했던 점은 인정한다"며 "충분한 보완책과 설명을 통해 오해를 해소하겠다"고 말했다.특히 최근 온라인에 공개된 의정활동 보고에서 "서산과 태안을 최첨단 산업이 있는 미래형 첨단도시로 만들겠습니다!"며 "태안 미래항공연구센터, 현재 추진 중인 태안 국제학교를 연계해 태안의 미래를 열겠습니다!"고 두 가지 사안의 모두 추진을 공고히 하는 입장이다.논란이 확산되자 문승일 군사비행장반대추진위원장은 지난해 12월 5일 천안에서 열린 이재명 대통령과의 충남 타운홀미팅에서 이재명 대통령에게 국방미래항공연구센터에 대한 질의를 통해 반대 주민들의 의견을 피력했다.이에 대해 대통령실은 최근 답변을 통해 "국방미래항공연구센터는 아직 기본 설계 단계로, 입지·규모·운영 방식 등은 확정된 바 없다"며 "지역 주민 의견 수렴과 지자체 협의, 관계 법령에 따른 절차가 선행돼야 한다"는 취지의 답변을 내놓았다.대통령실은 특히 "지역사회 갈등을 최소화하는 방향이 중요하다"며 "지방정부와 주민 의견을 종합적으로 고려해 추진 여부와 방식을 결정하게 될 것"이라고 밝혔다.이는 중앙정부 차원에서도 일방 추진은 어렵다는 점을 분명히 한 것으로 해석된다.문승일 위원장은 지난주 페이스북을 통해 충남 타운홀 미팅이후 지난해 12월 30일 주민간담회를 통해 국방과학연구소(ADD)는 주민 대표와의 질의응답을 통해 일관된 입장으로 ▲소형드론의 비행시험 계획은 없다. 전투기 크기와 유사한 대형무인기 시험 비행장 건설 예정 ▲엔진은 프로펠러 엔진이 아닌 전투기 엔진인 제트엔진을 장착한 무인기 비행시험 할 예정 ▲기업유치와 관련사항은 우리가 답변할 사항이 아니다. 무인기 전용 활주로가 갖추어지면 관련기업들이 참여하지 않을까 생각한다 ▲충남도의 실무담당자도 기업 유치를 위한 지방 산단 조성도 사실상 어려움이 많다고 밝혔다고 주장했다.전문가들 사이에서는 "두 사업이 공존하려면 도시 공간 계획과 정체성에 대한 재설계가 필요하다"는 의견이 나온다. 국제학교는 조용하고 안정적인 교육·주거 환경을 요구하는 반면, 항공 연구시설은 소음과 보안 문제가 불가피하기 때문이다.일각에서는 "결국 선택의 문제"라는 분석도 나온다. 태안이 관광·교육·정주 중심 도시로 갈 것인지, 아니면 국가 전략산업 거점으로 갈 것인지에 따라 우선순위가 달라질 수밖에 없다는 것이다.이번 논란의 공통 분모는 군민 동의와 공론화의 부재다. 국제학교든, 국방미래항공연구센터든 태안의 미래를 수십 년 좌우할 사안인 만큼, 정치적 성과나 단기 예산 논리에 매몰돼서는 안 된다는 지적이 설득력을 얻고 있다.태안기업도시는 더 이상 '미완의 개발사업'이 아니다. 지금 선택은 태안의 도시 정체성과 군민 삶의 방향을 결정하는 분기점이다. 국제학교는 사람이 머무는 도시로 가는 길이고, 국방미래항공연구센터는 산업 전환이라는 또 다른 길이다. 어느 길이든 장점과 위험은 공존한다. 중요한 것은 충분한 정보 공개와 군민이 납득할 수 있는 선택이다. 태안의 미래는 특정 기관이나 정치인의 것이 아니라, 태안 군민 모두의 것이기 때문이다.