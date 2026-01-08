출입국사무소 강제단속 때 추락해 다친 이주노동자들, 산재 승인

AD

큰사진보기 ▲근로복지공단 진주지사의 산업재해 승인 통지서. ⓒ 윤성효 관련사진보기

출입국관리사무소 단속을 피하다가 추락해 골절 등 중상해를 입었던 이주노동자 2명이 8일 근로복지공단으로부터 산업재해 인정을 받았다. 노동단체들은 해당 이주노동자들이 4개월 동안 치료비가 없어 제대로 치료를 받고 못했고 임금도 없이 생활해 왔다며 "살인적 단속 중단"을 촉구했다.민주노총 경남본부와 마창거제산재추방운동연합에 따르면, 2025년 9월 15일 사천 사업장에서 출입국관리사무소 직원들의 강제 단속으로 인해 이주노동자 3명이 골절 등 중상해를 입은 사고가 발생했다.당시 추락사고는 2층 식당에서 발생했는데, 민주노총 경남본부는 "개보수하는 과정에서도 위험 방지조치 없이 식당으로 사용하고 있었다"라며 "외부에서 건물 2층 외벽 등에 추락 방지를 위한 안전난간 및 추락방지시설이 없다는 사실을 알 수 있었다는 사실을 확인했다"라고 설명했다.민주노총 경남본부는 해당 사업주를 산업안전보건법 위반으로 고발했고, 진주고용노동지청은 관련 법률 위반으로 사건을 검찰에 송치했다. 아직 검찰 처분은 나오지 않았다.이후 재해를 당한 3명 중 2명의 이주노동자는 지난해 12월 17일 근로복지공단 진주지사에 산재 신청을 했다. 근로복지공단은 이주노동자 2명에 대한 산재를 승인하며 이날 '요양‧보험 급여 결정 통지서(산재보험카드)'를 발급했다. 통지서에는 요양기간 등이 명시되어 있다.민주노총 경남본부와 마창거제산재추방운동연합은 "산재 신청 과정에서 근로복지공단에서 사용하는 단순 업무처리요령이 가장 큰 문제임을 확인하였다"라며 "지침이나 운영 규정이 아닌 이전 법원 판단에 근거하여 업무처리요령을 만들어 배포하여 마치 지침처럼 사용하고 있다"라고 지적했다.이어 "업무처리요령은 세 가지 기준, '사업주가 불법체류(취업) 외국인 노동자임을 인지한 상태', '단속시 사업주의 도주 지시로 도주 중 사고 발생', '도주 및 사고발생 일련의 행위가 사업주의 지배관리 책임이 미치는 영역'이다. 가장 악의적인 것은 사업주가 거짓말을 하면 사실상 산재로 인정을 받지 못하게 되어 있는 현실이다. 이는 반드시 개선되어야 한다. 현재 고용노동부도 이러한 문제점을 인지하고 개선하겠다는 의지가 있는 만큼 하루 빨리 지침을 만들어 시행해야 할 것이다"라고 덧붙였다.이들은 "출입국 단속 과정에서 위법적인 단속행위로 인해 이주노동자가 사망하기도 하는 등 공무원으로서 부여받은 직권을 심각하게 남용하여 이주노동자들의 인권을 짓밟고 생명을 위협하는 단속행위를 중단해야 할 것"이라고 촉구했다.산재승인을 받은 2명의 이주노동자는 현재 통원치료를 하고 있다.민주노총 경남본부는 "2명은 우리와 소통이 되어 함께 산재신청을 진행하였다"라며 "다른 1명은 연락이 되지 않았다. 확인해 보니 출국한 상황이다. 만약 산재신청 했으면 같이 인정이 되었을 것이다 결국 이주노동자가 권리 구제 방안을 몰라서 발생한 문제로 보인다"라고 설명했다.