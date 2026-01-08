김형일, 달서구청장 출마 "지방도시 부흥의 모델 만들 것"

큰사진보기 ▲김형일 전 달서구 부구청장이 8일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 달서구청장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

김형일 전 대구 달서구 부구청장이 오는 6월 치러지는 지방선거에서 달서구청장 출마를 선언했다. 김 전 부구청장의 출마선언은 대구지역 기초자치단체장 출마 예정자 가운데 처음이다.김 전 부구청장은 8일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "지방의 위기를 이겨내고 세계와 경쟁할 수 있는 새로운 달서구를 만들기 위해 달서구청장 출마를 선언한다"고 밝혔다.그는 "달서구는 한때 전국에서 두 번째로 인구가 많은 자치구였고 지금도 인구 53만 명이 넘는 대구경북 최대 기초 지방자치단체"라며 "하지만 체감경기 둔화와 인구 유출, 돌봄과 교육 부담, 도시환경과 생활안전 문제 등 복합적인 과제에 직면해 있다"고 말했다.이어 "달서구가 다시 도약하기 위해서는 현장을 아는 행정, 협치로 풀어내는 실행력, 주민의 삶을 바꾸는 성과가 필요하다"며 지방고시 출신으로 공직에 몸담아온 자신이 가장 적임자라고 주장했다.김 전 부구청장은 "동구청과 달서구청에서 부구청장으로 재임하며 구정 운영의 구조와 현장을 모두 경험했다"며 "특히 도시철도건설본부장과 도시관리본부장을 역임하며 달서구의 변화와 발전을 위해 가장 가까이에서 함께 해 왔다"고 강조했다.그러면서 "그동안 쌓아온 공직 경험과 소명의식을 바탕으로 달서구를 더 살기 좋은 곳으로 만들기 위해 새로운 길에 도전하고자 한다"며 달서구의 미래를 위한 '2대 미션'과 '5대 비젼'을 제시했다.그는 2대 미션으로 대구를 선도하는 젊은 도시 달서구, 일상이 풍요로운 품격도시 달서구를 제시하고 5대 비전으로 명품 교육도시, 문화창달 품격도시, 기업성공 활력도시, 스마트 지속가능도시, 함께하는 복지도시를 내걸었다.김 전 부구청장은 대구시 신청사 건립, 두류공원 국가공원 지정, IBK기업은행 유치 등 지역 현안과 관련 "지역 국회의원들과 적극적인 소통·협력을 통해 국비·시비를 최대한 확보하고 지역 발전 동력 마련에도 노력하겠다"고 약속했다.이어 그는 "달서구가 위축의 길로 갈 것인지 지방도시 부흥의 선두에 설 것인지 갈림길에 서 있다"며 "구민들과 함께 지방도시 부흥과 미래 도시의 모델이 되는 달서구를 만들어가는 '1번 구민'이 되겠다"고 강조했다.