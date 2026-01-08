'1조 4천 투입 AI교과서' 연수 총괄 교육정보원장, 뒤늦게 "반성한다"

▲교육부와 교육학술정보원이 2024년에 연 AI교과서 관련 행사 사진. 왼쪽 첫 번째가 정재영 교육학술정보원장, 왼쪽에서 다섯 번째는 이주호 전 교육부장관, 왼쪽에서 여섯 번째는 강은희 현 대구교육감이다. ⓒ 정제영 교육학술정보원장 페이스북 관련사진보기