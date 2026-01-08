유진선 용인시의장, 민원 현장 릴레이 방문... 현장 의정 강화

큰사진보기 ▲유진선 용인시의회 의장이 주요 민원 현장을 잇달아 방문하며 시민 불편 해소를 위한 현장 의정 활동에 나섰다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

유진선 용인시의회 의장이 주요 민원 현장을 잇달아 방문하며 시민 불편 해소를 위한 현장 의정 활동에 나섰다.유진선 의장은 7일 신갈동 옛 기흥중학교 부지에 건립 중인 다목적 체육시설 현장을 찾아 공정 상황과 준공 로드맵을 점검했다.지하 2층·지상 2층(연면적 7300㎡) 규모로 조성되는 이 시설은 수영장(25m×6레인), 다목적체육관, 체력단련장 등을 갖추고 올해 12월 완공, 내년 5월 개관을 목표로 한다.현장에서 유 의장은 "공사 과정의 철저한 안전관리는 물론, 준공 후 운영 단계에서도 시민 이용에 불편이 없도록 세심히 추진해 달라"고 당부했다.유 의장은 지난달부터 기흥구 주요 현안 해결을 위해 현장 방문을 이어왔다. 지난달 19일에는 서천동 소공원 8곳(총 9123㎡) 조성 현장을 찾아 장기미집행 도시계획시설 실효 방지 대책을 점검했다.주민 의견을 청취한 뒤 "사업 우선순위와 재원 계획을 투명하게 공유하고, 시민 체감도가 높은 구간부터 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했다. 도로·소음 민원도 직접 챙겼다.지난달 12일 기흥구 하갈동 하갈6통 마을회관 주민설명회에서 하갈동 일원 4개 노선 도시계획도로 추진 현황을 공유하고, 통학로 안전과 교행 불편 해소를 위해 "보상·인가 등 행정절차를 신속히 마무리하고 공사 중 임시 통행 대책을 촘촘히 마련하라"고 주문했다.이어 영덕동 효성해링턴플레이스 관리사무소를 방문해 영덕교 인근 교통소음 대책을 논의했다. 시 관계부서는 이달 중 소음 측정을 실시해 교통소음관리지역 지정과 저소음 포장 공사를 검토하겠다고 밝혔다.이 자리에서는 영덕숲자람터근린공원 인근 야간 보행 안전을 위한 조명 설치 등 환경 개선 방안도 함께 논의됐다.유진선 의장은 "기흥 지역은 도로·보행환경·소음 등 시민 일상과 밀접한 현안이 집중된 곳"이라며 "현장 중심 점검과 지속적인 소통으로 주민들이 변화를 체감하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.